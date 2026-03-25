Dalla diversità l’equilibrio, dall’equilibrio la qualità: il valore della biodiversità nel racconto delle nuove realtà DiversityBio

Uberti Vini, Argiano, Corte Capitelli e Fratini scelgono la certificazione Diversity Ark per misurare la reale salute dei propri agro-ecosistemi e rispondere con i dati alle sfide del cambiamento climatico

La transizione verso modelli agricoli rigenerativi non è più una scelta teorica, ma una necessità tecnica che richiede strumenti di misura rigorosi e competenze multidisciplinari. In questo scenario, DiversityBio, società Benefit nata dall’unione di competenze agronomiche, naturalistiche e gestionali, annuncia l’ingresso di quattro eccellenze vitivinicole nel percorso Diversity Ark, la certificazione indipendente verificata da CSQA, CEVIQ e Suolo e Salute che valuta la reale gestione agro-ecologica delle aziende. Uberti Vini, Argiano, Corte Capitelli e Fratini hanno deciso di affidarsi a questo standard, riconosciuto anche da Equalitas per la sua capacità di analizzare la biodiversità del suolo, per dare una risposta concreta alle sfide poste dal cambiamento climatico.

Il desiderio di una maggiore trasparenza è ciò che ha spinto Silvia Uberti, di Uberti Vini, ad abbracciare il progetto. “In passato abbiamo aderito a diversi protocolli, tra cui quello del Biologico, ma spesso ho percepito il limite di certificazioni focalizzate più sulla gestione burocratica che sull’effettivo lavoro in campo,” spiega la titolare, sottolineando una netta distanza dalle esperienze passate. “In dieci anni di Bio, raramente abbiamo visto analisi tecniche approfondite come le multiresiduali sulle foglie; spesso bastava la conformità dei registri. Con Diversity Ark il cambio di passo è stato netto: ho trovato persone autentiche e pratiche, capaci di unire una conoscenza altissima del mondo vite a una visione profonda dell’intero universo natura.”

Questa visione è condivisa da Francesco Monari di Argiano, che identifica nella biologia del terreno l’unico vero strumento di resilienza. “La chimica non è più la soluzione: oggi non può risolvere il problema del cambiamento climatico,” afferma Monari. “Può farlo solo una filosofia che lascia esprimere il terreno e la sua biologia, creando un ecosistema capace di fortificare il vigneto dall’interno. Grazie a Diversity Ark abbiamo scoperto la presenza di piante archeofite, specie molto antiche che rappresentano un segnale importante della naturalità dei nostri terreni e ci raccontano quanto il terreno sia vivo.”

Per Gianluigi Marchesini di Corte Capitelli, già certificato biologico, l’incontro con Diversity Ark ha rappresentato un’evoluzione naturale di un percorso già consolidato. “Ǫuesto percorso ha aggiunto un livello di attenzione superiore, con verifiche che vanno a fondo su aspetti inediti come la biodiversità funzionale, fondamentale per la salute e il mantenimento della vite nel rispetto massimo della pianta e dell’ambiente circostante” dichiara Marchesini.

Anche l’azienda Fratini di Bolgheri ha scelto di integrare la biodiversità nei propri processi decisionali, mossa dalla necessità di dare una veste oggettiva e verificabile a una filosofia agronomica da sempre orientata alla sostenibilità. “Abbiamo scelto Diversity Ark perché cercavamo un percorso concreto e scientificamente fondato, capace di adattarsi alle specificità del nostro territorio vitivinicolo,” spiega Stefano Galbiati. “L’iter che stiamo seguendo per la certificazione e il rapporto con i professionisti abilitati si è trasformato in uno scambio profondo di conoscenze che ha permesso una caratterizzazione inedita del nostro terroir”. Grazie a questo monitoraggio, l’azienda ha potuto mappare con precisione la vitalità del suolo e l’efficacia delle proprie infrastrutture ecologiche, utilizzando i dati sulla biodiversità microbica e sugli impollinatori come base tecnica per una valorizzazione del territorio che guarda al futuro.

Come Società Benefit, DiversityBio continua a reinvestire parte dei propri utili in attività no-profit e progetti formativi, con l’obiettivo di creare un valore duraturo che vada oltre la semplice consulenza agronomica, promuovendo una cultura della biodiversità che sia patrimonio condiviso delle generazioni future.

BREVE COMPANY PROFILE

DiversityBio è una Società Benefit che integra competenze agronomiche, naturalistiche e scientifiche con l’obiettivo di promuovere un modello agricolo rispettoso, misurabile e resiliente. DiversityBio rappresenta l’evoluzione di Diversity Ark, nata nel 2022, la certificazione indipendente registrata presso EUIPO e riconosciuta da Equalitas per la valutazione della biodiversità del suolo. Oggi questa certificazione è parte di un progetto più ampio che offre alle aziende agricole strumenti concreti per migliorare la qualità dell’agro-ecosistema, incrementare la biodiversità e adottare pratiche sostenibili fondate su dati oggettivi. La società affianca aziende agricole e cantine nello sviluppo di studi agro-ecologici, nella progettazione di infrastrutture verdi, nella rendicontazione di sostenibilità e nelle consulenze dedicate alla gestione responsabile del suolo. L’obiettivo è supportare scelte agronomiche consapevoli e contribuire a un ambiente più equilibrato, favorendo una qualità superiore del vigneto e, più in generale, dell’agro-ecosistema. Ad oggi hanno intrapreso con successo il percorso di Diversity Ark una quindicina di aziende in varie regioni italiane.

Redazione Centrale TdG