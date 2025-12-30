Dal 6 gennaio la XXIV Festa del Torrone a Camerino

La città universitaria celebra il suo prodotto più esclusivo, un evento per golosi e curiosi

Camerino da martedì 6 gennaio 2026, si veste di torrone, diventando la festa più dolce dell’anno. Una manifestazione che ogni anno richiama migliaia di visitatori, desiderosi di scoprire i segreti della produzione artigianale del torrone. Ma la festa è anche l’occasione per immergersi nella cultura del territorio tra folklore, artigianato, musica e sapori autentici, il tutto nella suggestiva cornice del centro storico di Camerino.

La nobile Città Ducale di Camerino è molto conosciuta per le attrattive storiche-artistiche ma, soprattutto, per la sua antica Università, esistente da oltre sette secoli. Tuttavia, le risorse culturali non rappresentano l’unico richiamo di questo suggestivo centro dell’entroterra marchigiano! Infatti, Camerino è famosa per un’altra eccellenza, una specialità gastronomica intimamente legata al territorio: il tipico torrone camerinese, la misteriosa ricetta del quale è stata tramandata nel tempo, di generazione in generazione.

Si tratta di un’esclusiva specialità a base di mandorle e miele risalente ad un lontano passato, profondamente radicata nella tradizione popolare. Il primo documento che testimonia l’uso del termine “torrone” nelle Marche, riferito al dolce natalizio com’è inteso oggi, è un atto del 1793 depositato presso il notaio camerte Stefano Ricci. È comunque convinzione comune che il torrone camerinese sia nato molto prima della data ufficiale, in quanto veniva prodotto in quasi tutte le famiglie e ancor oggi qualche appassionato lo realizza personalmente, custodendone gelosamente la ricetta.

Dal 2020 il torrone camerinese può fregiarsi del riconoscimento e del marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine). Inoltre, grazie a questa sua eccellenza, nel 2014 Camerino è entrata nel prestigioso “Guinnes dei primati” con “il Torrone più lungo del mondo”. Secondo una consuetudine ormai consolidata, il giorno dell’Epifania rappresenta un appuntamento molto atteso dedicato alla celebrazione di questo esclusivo dolce natalizio, la Festa del Torrone, una manifestazione che chiude ufficialmente il calendario eventi delle festività avviato il 29 novembre dall’Amministrazione comunale, ricco di manifestazioni, concerti e spettacoli.

Giunta alla XXIV edizione, quest’anno la Festa del Torrone inizierà a partire dalle 16:00 di martedì 6 gennaio al Sottocorte Village dove, in una gioiosa atmosfera caratterizzata da intrattenimenti musicali, animazioni e tante sorprese a cura del Centro Studi Danza Joy Dance, si terrà la classica cerimonia della misurazione, con successivo taglio e relativo porzionamento dell’interminabile torrone camerinese realizzato da “Casa Francucci”, al quale farà seguito la degustazione finale per la gioia di tutti i presenti. Lo scorso anno è stata raggiunta la considerevole lunghezza di ben 205,30 metri.

L’evento richiama a Camerino un’autentica moltitudine di golosi e curiosi, attratti anche dalla possibilità di gustare l’originale torrone camerinese, un prodotto che rappresenta un eccellente ambasciatore della città universitaria in occasione di eventi promozionali organizzati fuori dal territorio ai quali il Comune di Camerino partecipa abitualmente, come la BIT di Milano e il Tipicità Festival di Fermo.

“Una manifestazione che, mantenendo vive antiche tradizioni e rafforzando coesione, solidarietà e orgoglio delle popolazioni montane – afferma Roberto Lucarelli, Sindaco di Camerino – contribuisce in maniera determinante al rilancio dell’intero territorio del Camerinese che sta fieramente e dignitosamente recuperando quel tessuto economico, sociale e culturale profondamente ferito dagli eventi sismici”.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco con il supporto del Comune di Camerino ed è sede dell’ultima tappa del Grand Tour delle Marche 2025, il circuito di eventi promosso da Tipicità ed ANCI Marche che, in quest’occasione, sconfina nel 2026 concludendosi con la Festa del Torrone! Info e programma: su www.tipicitaexperience.it

Jimmy Pessina

Foto Tipicità