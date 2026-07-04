Dal 1976 una storia tutta torinese: Flegrea festeggia i suoi primi 50 anni

– Paolo Alciati –

Mercoledì 8 luglio la pizzeria celebra l’anniversario con una giornata aperta al pubblico

Pizze scontate e il debutto della “Pizza 50 Special”

Molto prima delle app per ordinare una pizza, c’era un indirizzo che gli studenti torinesi conoscevano a memoria: corso Massimo d’Azeglio. Per molti, gli anni del liceo e dell’università hanno anche il sapore di una serata passata da Flegrea, quando una pizza era il modo più semplice per allungare una giornata di lezioni o ritrovarsi con gli amici.

Mercoledì 8 luglio quella stessa pizzeria festeggerà un traguardo che appartiene un po’ a tutta la città: i suoi primi cinquant’anni. Per l’occasione tutte le pizze saranno proposte con uno sconto del 50% e farà il suo debutto la “Pizza 50 Special”, creata per celebrare il compleanno del locale. È un omaggio agli anni Settanta, con impasto semintegrale macinato a pietra e steso a ruota di carro, crema di carciofi, fior di latte, pomodori corbarino, porcini, prosciutto arrosto, fiore di carciofo aggiunto a fine cottura, crumble di olive taggiasche e una sorpresa finale servita direttamente al tavolo.

Quando aprì, nel 1976, Flegrea fu tra le prime pizzerie torinesi a portare la pizza napoletana verace in una città che fino ad allora identificava la pizza soprattutto con il padellino. Da allora sono cambiati gli impasti, le tecniche e perfino i forni, oggi tutti elettrici, ma è rimasta la stessa attenzione alla qualità che continua ad attirare clienti da tutta Torino.

Dal 2018 Gianluca Poggio ed Enrique Jiménez guidano la pizzeria, puntando su impasti ad alta digeribilità, materie prime selezionate e un’offerta che guarda anche alle esigenze di chi è celiaco. Flegrea dispone infatti di un forno dedicato esclusivamente alle pizze senza glutine, aderisce al progetto Alimentazione Fuori Casa dell’Associazione Italiana Celiachia e propone anche la Welcome, birra artigianale gluten free del birrificio piemontese Soralamà.

Anche gli spazi raccontano questi cinquant’anni. Oggi Flegrea conta 180 coperti distribuiti su due piani e, al piano terra, basta alzare gli occhi per vedere appese al soffitto le poltrone originali dello storico Teatro Macario, un omaggio a un altro pezzo della memoria torinese. Al piano superiore trovano invece spazio la Sala Stampa e il privé Tinello.

“Questa festa è il nostro modo per ringraziare la città, i clienti di ieri e di oggi, i collaboratori e gli amici. La pizza non è mai stata solo cibo. È memoria, è famiglia, è il modo in cui diciamo a chi entra: sei a casa”, spiegano Gianluca ed Enrique.

Flegrea ha visto passare almeno cinque generazioni di clienti. C’è chi ci arrivava con lo zaino del liceo e oggi torna con i figli. È così che una pizzeria diventa un pezzo della storia di una città.

Pizzeria Flegrea