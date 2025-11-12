Da Vittorio e Vicook firmano la ristorazione delle Nitto ATP Finals

Dal 9 al 16 novembre, in occasione del gran finale della stagione tennistica, la famiglia Cerea curerà con le sue divisioni la proposta gastronomica dei diversi spazi di convivialità della manifestazione

Le stelle del tennis incontrano quelle dell’alta gastronomia: mentre sui campi dell’Inalpi Arena di Torino i primi 8 giocatori del mondo e le migliori 8 coppie di doppio si sfidano a colpi di volée e dritti per conquistare gli ultimi punti della classifica 2025, nell’area ospitalità è la cucina d’autore a conquistare il pubblico.

Per l’edizione 2025 delle Nitto ATP Finals, sarà l’eccellenza tre stelle Michelin di Da Vittorio e la professionalità di Vicook (la società di ristorazione collettiva della famiglia Cerea) a garantire agli ospiti di poter vivere le emozioni tanto degli incontri quanto del fine dining.

Per tutta la durata della manifestazione sportiva, a presidiare il Gourmet Restaurant dell’area hospitality delle Nitto ATP Finals è la brigata di Da Vittorio, sotto la guida degli chef Chicco e Bobo Cerea, mentre al Signature Restaurant è il team Vicook a seguire la proposta culinaria. Infine, anche all’interno della Tennis Family House, presso il Teatro dei Ragazzi e dei Giovani, sarà possibile vivere l’esperienza firmata dalla famiglia Cerea, che da quasi 60 anni rappresenta un simbolo della ristorazione e dell’accoglienza in Italia.

Al Gourmet Restaurant il servizio al tavolo e quello di sommelierie impreziosiscono un menu degustazione di quattro portate (dove non possono mancare gli iconici Paccheri alla Vittorio), nato dalla collaborazione tra i Cerea e una selezione di amici e colleghi stellati. Sono disponibili anche tante soluzioni a buffet – comprese quelle vegetariane, vegane, gluten free – per accontentare ogni palato. Il tutto accompagnato da momenti di show cooking live.

Il Signature Restaurant, affidato alla competenza del gruppo Vicook, propone un esclusivo menu a buffet, con piatti che nascono da concept tematici sviluppati dagli chef in collaborazione con Da Vittorio e DaV. Percorsi che celebrano la stagionalità degli ingredienti, con omaggi alla cucina locale e internazionale.

È un viaggio nei sapori autentici della tradizione italiana e mediterranea quello che Da Vittorio offre all’interno della Tennis Family House, con un menu alla carta e una degustazione di quattro portate, in pairing ai calici suggeriti da sommelier dedicati. Il pubblico potrà vivere un’esperienza interattiva di gusto, unica nel suo genere.

Spiega la famiglia Cerea: “Siamo onorati di poter firmare la proposta di ristorazione per tutti gli spazi ospitalità dei Nitto ATP Finals di Torino. È una vetrina di grande prestigio internazionale e, per l’ultimo appuntamento dell’anno con l’agonismo tennistico, vogliamo offrire sia con Da Vittorio che con Vicook il meglio della grande cucina italiana, per regalare agli ospiti altri momenti di autentico piacere ed entusiasmo, anche fuori dal campo”.

