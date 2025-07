Da una distilleria indipendente nel cuore del Cognac, nasce il primo gin di ispirazione giapponese “made in France”

Yu Black Lemon è il nuovo gin artigianale di Spiritique distribuito da Rinaldi 1957 che espande l’orizzonte aromatico della mixology: yuzu, limone nero, spezie selezionate e una lavorazione artigianale danno vita a un gin moderno e sorprendente, nato per i cocktail bar di nuova generazione

Si chiama YU BLACK Lemon ed è l’ultima novità in casa Spiritique, la distilleria indipendente francese che si distingue nel panorama degli spirits internazionali per l’approccio artigianale e creativo alla distillazione, dando vita a prodotti che non si limitano a seguire i trend, ma aprono nuovi territori espressivi per la mixology contemporanea.

Al centro della ricetta del nuovo gin c’è lo yuzu, agrume giapponese noto per la sua aromaticità fresca ed elegante, già ampiamente apprezzato in cucina e in pasticceria d’autore. A questo, Spiritique affianca una selezione di botaniche rare e dal carattere distintivo: limone nero, bacche di ginepro, coriandolo, cardamomo, insieme a liquirizia, arancia amara, pepe di Sichuan e pepe di São Tomé. Il risultato è un gin fresco, sottile ma ricco, con una gradazione alcolica di 43% che lo rende ideale sia in purezza che in miscelazione.

“Ci siamo messi subito alla ricerca degli ingredienti perfetti rivolgendoci a mondi affini: nasi profumieri, chef creativi come Thierry Marx e pasticceri virtuosi come Philippe Conticini o Pierre Hermé, che utilizzano da tempo un ingrediente che unisce freschezza, potenza ed eleganza aromatica: lo yuzu. La sua buccia è di uno spessore scoraggiante e la sua polpa contiene così tanti semi che il frutto è quasi immangiabile. Ma questa scorza ostile e i semi invasivi contengono tesori aromatici ineguagliabili. Quindi, come spesso accade, ciò che per alcuni è un difetto, per altri diventa una qualità sublime” – afferma Olivier Hidier, co-fondatore di Spiritique.

La produzione segue un processo meticoloso: le botaniche vengono fatte macerare per giorni in alcool neutro di alta qualità, per poi essere distillate lentamente e successivamente unite alla base di yuzu. Un lavoro di precisione, pensato per valorizzare ogni singolo ingrediente e creare un profilo organolettico coerente e sorprendente.

Una distilleria indipendente nel cuore del Cognac

Fondata nel 2018 a Charente, nel cuore della regione del Cognac, Spiritique nasce dall’incontro tra Stéphane Aussel, Laurent Berriat e Olivier Hidiertre professionisti con competenze complementari – un designer, un marketing specialist e un addetto alle vendite – uniti dalla volontà di creare spirits autentici, fuori dalle logiche della produzione industriale.

Nessuna rincorsa alla quantità, ma un’attenzione costante alla qualità delle materie prime, alla definizione del packaging e alla coerenza del progetto. L’obiettivo dichiarato è quello di proporre “boutique spirits”: distillati artigianali, curati nei minimi dettagli, capaci di offrire nuove possibilità creative ai professionisti del settore.

“Abbiamo deciso di lavorare su prodotti che si distinguessero per sostanza e visione – racconta Laurent Berriat – e abbiamo scelto di restare piccoli proprio per proteggere la qualità, la ricerca, la libertà creativa. In un mondo dove ormai chiunque può produrre un distillato, Spiritique si distingue per la sua artigianalità, gli ingredienti selezionati, l’estetica curata nei minimi dettagli. L’obiettivo non è riscrivere le regole del gioco nel mercato degli spirits, ma giocare con regole diverse, più umane e sensibili”.

Anche il design della stessa bottiglia racconta una storia, ispirandosi ai giardini zen giapponesi che evocano una sensazione di freschezza ed equilibrio: “Per noi è fondamentale offrire un’esperienza memorabile al consumatore. Il prodotto deve essere in grado di sedurre e per farlo deve parlare la stessa lingua del consumatore, prendendolo per mano per condurlo verso un universo sensoriale a cui non è ancora abituato. Noi non cerchiamo di tradurre la tradizione o la modernità “in un bicchiere”; vogliamo invece creare un legame emozionale immediato con chi gusta il prodotto” – dichiara Stéphane Aussel.

Yu Gin Black Lemon è distribuito in Italia da Rinaldi 1957, storico importatore e distributore nazionale di spirits e vini, e venduto a un prezzo al pubblico di 37 euro.

A proposito di Rinaldi

ll viaggio di Rinaldi 1957 Spa ha inizio nel cuore di Bologna alla fine degli anni ‘50 con i fratelli Vittorio e Rinaldo. Nel 1983, non avendo eredi interessati a proseguire il percorso aziendale, vendono l’azienda al Gruppo Buton, di proprietà della famiglia Sassoli de Bianchi. Dieci anni dopo, Giuseppe Tamburi, membro della famiglia Sassoli de Bianchi, decide di acquistare la Fratelli Rinaldi Importatori. L’azienda nel corso del tempo ha creato un portfolio con oltre 130 marchi italiani e stranieri tra vini e spirits, con particolare assortimento nei rum e whisky. Oggi, Rinaldi 1957 ha chiuso il 2024 con un fatturato di 22,3 milioni di euro, una rete di 150 agenti e un portfolio che continua a crescere in qualità e prestigio.

Redazione Centrale TdG