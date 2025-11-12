Da Stajnbech due pomeriggi di porte aperte e degustazioni libere

Il 28 novembre e il 12 dicembre azienda aperta al pubblico Belfiore di Pramaggiore (Venezia)

Due date, due pomeriggi interamente dedicati agli amanti del buon vino, nel cuore del Veneto orientale, a pochi passi dal confine con il Friuli.

In questa zona, dove la vite è coltivata da secoli, il clima mite e i terreni ricchi di minerali favoriscono la nascita di vini dal carattere distintivo, armonico e autentico. Un terroir unico, che Stajnbech interpreta con rispetto e passione, unendo tradizione artigianale e ricerca contemporanea.

È qui che nasce Stajnbech, azienda a conduzione familiare che dal 1991 produce vini di altissima qualità, capaci di raccontare la tradizione enologica veneta. Ogni etichetta è il risultato di un lavoro accurato che parte dalla vigna e arriva al calice, con l’obiettivo di trasmettere emozione e autenticità.

Venerdì 28 novembre e venerdì 12 dicembre 2025, dalle 14.30 alle 19.30, Stajnbech apre le porte della propria sede a Belfiore di Pramaggiore (Venezia) per due appuntamenti da segnare subito in agenda: pomeriggi di degustazione libera e gratuita dedicati alle nuove annate dell’intera linea di produzione. Dai Superiori ai Classici, fino alle etichette più iconiche e alle referenze in edizione limitata, ogni calice sarà un viaggio sensoriale tra i profumi e sapori che raccontano l’identità dei vini Stajnbech.

L’esperienza si svolgerà negli spazi conviviali della sala degustazione, per l’occasione già allestita coi colori delle feste, dove l’atmosfera familiare e il contatto diretto con i produttori renderanno il pomeriggio un momento di autentica condivisione. Giuliano, Adriana e Rebecca accoglieranno personalmente gli ospiti, pronti a guidarli in un percorso di assaggi, curiosità e racconti. Un momento informale ma autentico, pensato per avvicinare il pubblico al lavoro quotidiano di chi vive la vigna e la cantina con passione.

Le giornate di porte aperte rappresentano per Stajnbech un modo per rinnovare il legame con il territorio e con le persone che, anno dopo anno, ne apprezzano il lavoro. Un invito a entrare in cantina, degustare e ascoltare il racconto di una terra che, ancora oggi, trova nel vino la sua espressione più autentica.

Stajnbech

È un’azienda vitivinicola a conduzione familiare situata a Pramaggiore (VE), tra Venezia e Trieste, nel cuore di una terra dal ricco passato, anticamente chiamata il Vigneto della Serenissima. Risale al 1990 il primo vigneto piantato da Giuliano Valent e Adriana Marinatto, che poi nel 1991 fondano la cantina. Nata dall’ambizione di raccontare una storia in un bicchiere di vino, questa realtà veneta si distingue per la cura meticolosa riservata ad ogni fase della produzione. Da sempre infatti, Giuliano e Adriana hanno scelto di puntare alla qualità, ricercando costantemente l’eccellenza, applicando una filosofia che crede nel valore di un prodotto sincero e genuino, e nella passione per il proprio lavoro. Uno stile perfettamente racchiuso nel motto di famiglia: “Coltiviamo Armonie”. Le armonie per Stajnbech sono quelle della natura ma anche delle persone che condividono i medesimi valori di professionalità e dedizione, uniti all’amicizia e al senso di condivisione, tutti elementi che risuonano tra vigneti, cantina e azienda come in una grande sinfonia corale. L’area in cui sorge la cantina, al confine tra Veneto e Friuli, gode di un clima temperato che unito al suolo ricco di argille grigie consentono alla vite la sua massima espressione. Dai 17 ettari di uve di proprietà, rigorosamente selezionate, si producono vini artigianali di altissima qualità, ottenuti ponendo molta attenzione al rispetto dell’ambiente sotto il segno dell’ecocompatibilità, in vigneto come in cantina. I vini si distinguono per la spiccata personalità che sanno esprimere e raccontano le tradizioni enologiche del Veneto, coniugandole coi gusti internazionali. Le linee di produzione si dividono in Superiori e Classici ai quali si aggiungono anche le bollicine con il nuovo metodo classico pas dosé. Negli anni, Stajnbech si è affacciata con successo al mercato internazionale, dove oggi gode di un posizionamento ben definito. La personalità dei vini ha conquistato nel tempo un pubblico di esperti e intenditori, raccogliendo importanti consensi ai più prestigiosi concorsi enologici.

Redazione Centrale TdG