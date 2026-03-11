Da Roma a Milano: incontro d’Alta Cucina firmato Dorchester Collection

Lunedì 23 marzo, il Ristorante Acanto dell’Hotel Principe di Savoia di Milano ospita un’esclusiva cena a quattro mani tra il Resident Chef Matteo Gabrielli e Salvatore Bianco, Executive Chef dell’Hotel Eden di Roma e del ristorante stellato La Terrazza, entrambi parte del prestigioso gruppo alberghiero DC

Lunedì 23 marzo, a partire dalle 19:30, il Ristorante Acanto dell’Hotel Principe di Savoia di Milano accoglie un esclusivo viaggio culinario che unisce due eccellenze della Dorchester Collection: la cucina lombarda del Resident Chef Matteo Gabrielli e l’estro creativo di Salvatore Bianco, Executive Chef dell’Hotel Eden di Roma di cui fa parte il ristorante stellato La Terrazza.

Con una carriera consolidata nell’hotellerie di lusso, Matteo Gabrielli segue un approccio essenziale e raffinato che affonda le radici nella tradizione italiana, per lo più territoriale, e ne reinterpreta i sapori con un tocco internazionale. La sua arte nasce dalla ricerca e dalla valorizzazione di ingredienti stagionali e locali, dove eleganza e audacia si incontrano in ogni combinazione.

Salvatore Bianco porta invece una cucina che coniuga creatività e concretezza, mettendo al centro il rispetto assoluto per le materie prime. La sua filosofia culinaria punta all’essenzialità e all’equilibrio senza rinunciare all’effetto sorpresa, con forme e consistenze che dialogano tra loro dando vita a contrasti armonici ed effetti inaspettati. Con il suo approccio culinario “surrealistico”, trasforma il cibo in un’esperienza onirica, dove non conta solo il gusto, ma anche l’emozione, l’impatto visivo e la riflessione che il piatto può suscitare.

Insieme, Gabrielli e Bianco guidano gli ospiti attraverso un percorso di sei portate, accompagnato da una selezione di vini Monte Rossa, autentica espressione del territorio della Franciacorta, e dal gusto equilibrato di Acqua Panna e S.Pellegrino.

“Questa serata è un vero viaggio tra le eccellenze del nostro gruppo. La cucina per noi non è soltanto espressione tecnica: è emozione e ponte fra passato e presente. In un’epoca in cui l’ospitalità evolve e vive una contaminazione di culture e influenze a 360 gradi, l’esperienza culinaria italiana diventa un linguaggio essenziale per raccontare questo passaggio”, commenta Ezio Indiani, Direttore Generale dell’Hotel Principe di Savoia Dorchester Collection.

Il percorso gastronomico prende il via con un benvenuto degli chef, un’esplorazione dei sensi attraverso il “Maritozzo con ragù di polpo, oliva nera e origano”, creato da Chef Bianco e il “Pan tranvai, burro al prezzemolo e prosciutto d’anatra” firmato da Chef Gabrielli. Seguono il “Baccalà con mandorla ed eucalipto” di Bianco e il “Macaron alla milanese con ossobuco e gremolada” di Gabrielli. Quest’ultimo propone poi il “Terra, muschio e cosce di rana”, piatto che si intreccia con l’“Ostrica con vignarola di mare e maionese di cannocchia” di Bianco. Ogni portata sarà accompagnata da un Monte Rossa, Franciacorta, P.R. Blanc.

I primi e secondi portano sulla tavola alcuni signature degli chef: dagli “Spaghetti con caffè tostato, tabacco Kentucky e orzo” di Bianco serviti con Franciacorta, Monte Rossa, Cabochon Fuoriserie N°026, al “Lavarello con asparagi, aglio orsino e velo di agrumi” di Gabrielli esaltato dalle bollicine del Monte Rossa, Franciacorta, Cabochon Millesimato 2016 Brut. Segue una “Guancia di manzo con pan brioche allo zafferano, foie gras, durelli di pollo e salsa all’aceto di lamponi” proposta in abbinamento al Monte Rossa, Franciacorta, Cabochon Fuoriserie N°08 Rosè.

Conclude l’esperienza la dolce creazione di Chef Bianco, “Carruba, cioccolato e vaniglia” servita con una “Vodka infusa alla farina di carrube, limone, sciroppo di burro e Franciacorta”. Caffè e petits fours chiudono la serata.

La cena diventa così un’occasione unica per immergersi nei sapori raffinati della Dorchester Collection e scoprire la filosofia culinaria che contraddistingue i suoi ristoranti di eccellenza.

