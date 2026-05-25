Redazione Centrale TdG _

Dal 31 maggio al 7 giugno 2026 torna la Cultura Dolomiti Week all’hotel Cyprianerhof, in Alto Adige.

Una settimana di esperienze condivise tra natura, arte, buon cibo e wellbeing nell’hotel 5 stelle alle pendici del Catinaccio, in val di Tires: musica dal vivo, escursioni in montagna, cene al community table, benessere olistico, convivialità e momenti di autentica connessione.

Quando il sole accende le pareti del Catinaccio di sfumature rosate e il profumo dei boschi invade i sentieri d’alta quota, il Cyprianerhof Dolomit Resort inaugura la seconda edizione della Cultura Dolomiti Week, il format esperienziale che racchiude l’anima più autentica della filosofia di ospitalità dell’hotel 5 stelle. Dal 31 maggio al 7 giugno 2026, la famiglia Damian invita gli ospiti a vivere una settimana in cui movimento, benessere, cultura, persone e gusto si intrecciano in un ritmo lento e coinvolgente, scandito da esperienze condivise e momenti di rigenerazione profonda.

ARTE E MUSICA NELLA VALLE, LE DOLOMITI COME PALCOSCENICO

Grande spazio sarà dedicato alla dimensione artistica e musicale, nel solco del percorso intrapreso dal 2024 con l’inaugurazione dello spazio Culture Lounge e di una proposta culturale che offre abitualmente agli ospiti e agli abitanti di Tires almeno un appuntamento a settimana. Ad aprire la Cultura Dolomiti Week sarà un aperitivo di benvenuto accompagnato da musica live, mentre tra gli appuntamenti più attesi spicca la serata jazz con Helga Plankensteiner e Michael Lösch, due nomi di riferimento della scena musicale altoatesina. Il programma includerà anche workshop creativi come il laboratorio di mosaico, oltre a un’anteprima speciale della stagione operistica estiva del Cyprianerhof con La Serva Padrona di Giovan Battista Pergolesi, che tra luglio e agosto sarà proposta per 6 serate open air, con le Dolomiti come sfondo naturale.

ESPERIENZE OUTDOOR PER VIVERE LA MONTAGNA IN MODO AUTENTICO

La montagna sarà protagonista assoluta dell’intera settimana con escursioni guidate che accompagneranno gli ospiti lungo sentieri panoramici, tra boschi silenziosi e spettacolari vedute sulle Dolomiti patrimonio UNESCO. Tra le esperienze previste anche la visita a un maso locale, occasione per conoscere da vicino le tradizioni locali e la rete di piccoli produttori che coltiva e alleva le materie prime di qualità e a filiera corta utilizzate dagli chef del ristorante dell’hotel. A rendere ancora più suggestiva l’esperienza sarà inoltre una serata dedicata all’osservazione astronomica: un momento di contemplazione lontano dalle luci della città.

COMMUNITY TABLE: IL PIACERE DELLA CONDIVISIONE A TAVOLA

Al Cyprianerhof l’ospitalità è anche convivialità e prende forma soprattutto a tavola, luogo di incontro, racconto e scambio. La cena al Community Table riunirà gli ospiti in una grande tavolata condivisa, tra piatti del territorio, vini locali e conversazioni spontanee. A questa serata speciale, si affiancheranno show cooking e incontri gastronomici che permetteranno di entrare in contatto diretto con la cultura enogastronomica delle Dolomiti. L’atmosfera sarà quella delle serate d’inizio estate: il profumo del pane caldo, il tintinnio dei calici, la luce morbida del tramonto e il piacere semplice dello stare insieme dopo una giornata all’aria aperta.

WELLBEING, L’EQUILIBRIO TRA TENSIONE E DISTENSIONE

Accanto alle attività outdoor e culturali, il wellbeing è un altro pilastro della filosofia del Cyprianerhof. Un concetto che supera l’idea tradizionale di wellness per proporre una visione più completa del benessere, che nasce dall’equilibrio tra tensione e distensione: dalla fatica benefica di una camminata in quota, al successivo recupero nel silenzio della spa, con il calore delle saune e delle gettate di vapore, in un percorso di rigenerazione che coinvolge corpo e mente. Inoltre, si terranno workshop dedicati al benessere olistico e l’esperienza TakeTiNa, che unisce ritmo, ascolto e presenza attraverso il movimento e la perc