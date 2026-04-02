Consorzio Oltrepò Pavese al Vinitaly 2026

Alla cinquatottesima edizione di Vinitaly, il Consorzio Oltrepò Pavese si presenta con lo stand consortile più grande di sempre — oltre 350 m2 — e decine di nuove etichette di Oltrepò Pavese Metodo Classico DOCG nella sua nuova veste: Classese.

Per il tradizionale salone dei vini di Verona, in scena dal 12 al 15 aprile, il Consorzio conferma la formula già sperimentata nel 2025, con un ampio spazio consortile, segno della condivisione strategica che il territorio vitivinicolo ha ritrovato negli ultimi anni. Accanto al banco consortile, infatti, saranno 23 le aziende presenti con i vini DOC e DOCG del territorio, oltre a diverse cantine parte della più ampia collettiva pavese.

Attenzione, in particolare, al Classese, che fa il suo nuovo debutto con quaranta etichette, a raccontare la qualità del metodo classico da Pinot Nero che in Oltrepò segna il tempo da 160 anni.

Al Classese sarà dedicata una conferenza stampa — con la presenza dell’Assessore all’Agricoltura di Regione Lombardia Alessandro Beduschi — lunedì 13 aprile alle ore 15.00 presso lo spazio eventi regionale. Sarà l’occasione per ripercorrere l’unicità della vocazione dell’Oltrepò Pavese per il Pinot Nero, in particolare per il blanc de noirs e il rosé de noirs, dalle prime sperimentazioni dei conti Gancia e Vistarino nel 1850, passando per la nascita dell’Associazione produttori del Classese presieduta da Carlo Boatti, sino all’introduzione della DOCG nel 2007. Una storia che oggi diventa rilancio per tutto il comparto, nel segno della qualità.

Dichiara la Presidente Francesca Seralvo: «Vinitaly è sempre una vetrina importante per il vino italiano e, come Consorzio, siamo davvero soddisfatti perché abbiamo saputo fare quadra e presentarci in maniera unitaria in questo 2026. Il CdA, che è appena entrato nel terzo anno di attività, ha portato realizzato la riforma dello Statuto, del disciplinare della DOCG e, oggi, presentiamo le prime 40 nuove etichette di Classese. Sono queste le basi per ridare realmente valore al territorio e per continuare a lavorare in maniera coordinata e partecipata».

L’appuntamento con il Classese e i vini della tradizione oltrepadana è a Vinitaly, Palaexpo, stand B10/11/12 – C10/11/12 dal 12 al 15 aprile 2026.

Redazione Centrale TdG