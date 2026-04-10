Vento, profondità e mondo sommerso, il Consorzio propone un viaggio sensoriale che porta il Lago di Garda nel cuore della fiera

Il Consorzio Garda DOC porta in scena a Vinitaly 2026 il proprio territorio attraverso un format capace di unire racconto, degustazione e coinvolgimento del pubblico: i social tasting GARDA360, esperienze immersive della durata di circa 30 minuti durante le quali verranno degustati tre vini Garda DOC in un percorso narrativo pensato per trasportare i partecipanti idealmente sulle sponde del lago. Il filo conduttore di questa edizione sarà proprio il Lago di Garda, inteso come un sistema perfetto in cui natura, paesaggio e attività umana convivono in equilibrio. Un equilibrio sempre più fragile, che richiede consapevolezza e attenzione. Con questo spirito il Consorzio porterà a Vinitaly un racconto che celebra il lago nella sua essenza, trasformando la degustazione in un momento di riflessione e scoperta.

Ideatrice e conduttrice del format GARDA360 è Sissi Baratella, enologa e Vinitaly Ambassador Garda DOC, già al fianco del Consorzio nel 2025 quando il progetto aveva raccontato i limoni del Garda e le storiche limonaie – oggi simbolo del Consorzio – e il mondo della vela. “Ogni anno Garda DOC si supera in comunicazione e in termini di versatilità. Per me è un piacere oltre che un onore poter dare libero sfogo alla mia creatività nel raccontare un luogo così straordinario e i suoi vini, altrettanto magici. C’è davvero magia nel Lago di Garda. Basti pensare a come riflette la luce, alle montagne che lo circondano, ai venti mai stanchi di soffiare. Questo luogo ti entra dentro e non se ne va più, bere i vini che ne portano il nome è un atto liberatorio, è concedersi, anche solo per il tempo di un calice di vino, di sentirsi in vacanza. Con questo spirito nascono le degustazioni di GARDA360, dove con la spensieratezza nel cuore affronteremo temi importanti e molto profondi”, racconta Sissi Baratella.

Accanto a lei, per uno dei momenti più suggestivi del percorso, sarà presente Dario Boschetto, formatore e apneista: “Con Sissi abbiamo ideato un percorso di degustazione che sfidasse il consumatore a guardare in profondità dentro di sé. Essere in fiera e sentirsi al lago: ecco cosa proporremo ai partecipanti, per finire con ritrovare sé stessi anche nei vini in degustazione. Sarà una scommessa che sono certo vinceremo; tutti se ne andranno cambiati e il merito sarà di ciascuno”.

Le degustazioni si svilupperanno lungo tre giornate tematiche che interpreteranno alcuni degli elementi più rappresentativi del Garda. Domenica 12 aprile il racconto sarà dedicato ai venti del lago, protagonisti silenziosi che modellano il paesaggio e contribuiscono all’identità dei vini. Lunedì 13 aprile il pubblico sarà guidato in un’esperienza più introspettiva, esplorando il concetto di profondità con il supporto dell’apnea e della respirazione consapevole. Martedì 14 aprile, infine, lo sguardo si sposterà sotto la superficie dell’acqua con il tema del mondo fluttuante, un viaggio nel mondo underwater con attenzione alla fauna lacustre, tra specie indigene, aliene e invasive.

Ogni appuntamento GARDA360 sarà a numero chiuso, con partecipazione gratuita per i visitatori già in possesso del biglietto di ingresso alla fiera e prenotazione obbligatoria, e proporrà la degustazione guidata di tre vini Garda DOC – differenti per ciascun turno – realizzata in collaborazione con i partner di progetto Euchronicles. Attraverso i social tasting, Garda DOC porta così a Vinitaly un racconto dinamico e coinvolgente del territorio, trasformando ogni degustazione in un’esperienza che unisce vino, natura e consapevolezza ambientale, invitando operatori e appassionati a fermarsi per un momento e lasciarsi trasportare dall’atmosfera del lago, racchiusa in ogni calice.

Le attività si inseriscono nel programma del progetto europeo Euchronicles, iniziativa di promozione dedicata alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari europee, con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza delle denominazioni tra operatori e consumatori.

Redazione Centrale TdG