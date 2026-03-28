Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato ha eletto il nuovo Cda, Filippo Mobrici sarà il presidente

Con 7 nuovi membri il CDA del Consorzio si presenta unito e dinamico in vista delle nuove sfide di mercato

L’assemblea dei soci del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato ha eletto il nuovo Cda che vede la conferma di 18 consiglieri e di 7 nuove realtà, pronte a portare energie, visione e sensibilità contemporanea nel percorso di crescita della denominazione. È stato altresì nominato Filippo Mobrici Presidente del Consorzio dell’azienda Bersano. Una nomina che segna un passaggio nel segno della continuità e della valorizzazione del lavoro svolto negli ultimi anni per rafforzare l’identità della Barbera e dei vini del Monferrato sui mercati nazionali e internazionali.

“Assumere la guida del Consorzio in questo momento è per me motivo di grande soddisfazione e responsabilità”, commenta il neoeletto Presidente Filippo Mobrici “Arriviamo al prossimo Vinitaly con un Consiglio di Amministrazione rinnovato e con la volontà di rafforzare ulteriormente il dialogo con i mercati internazionali. Negli ultimi anni il settore ha dovuto confrontarsi con uno scenario particolarmente dinamico, caratterizzato da cambiamenti continui e nuove sfide competitive. Proprio per questo il nostro impegno sarà quello di proseguire il lavoro avviato, consolidando le relazioni costruite e guardando al tempo stesso ai mercati emergenti, sempre più interessati a vini capaci di coniugare qualità, identità e immediatezza. In questo percorso raccogliamo il testimone lasciato dal mio predecessore Vitaliano Maccario, che ringrazio per aver rafforzato il dialogo con stakeholder nazionali e internazionali e per il lavoro svolto in un triennio particolarmente complesso. Lo facciamo con uno sguardo rivolto anche all’importante traguardo degli ottant’anni del Consorzio, un anniversario che rappresenta non solo una ricorrenza, ma il risultato di una lunga storia condivisa e di un percorso costruito insieme ai produttori del territorio”.

Ad affiancare il Presidente saranno i due Vicepresidenti Lorenzo Giordano della cantina sociale di Vinchio e Vaglio Serra e Giorgio Gozzelino di Cascina Castlet che sottolineano:

“La Barbera d’Asti ha tutte le caratteristiche per parlare al pubblico contemporaneo: è un vino identitario ma al tempo stesso immediato, capace di essere autentico e accessibile” dichiara il Vicepresidente Lorenzo Giordano “Il nostro obiettivo è continuare a raccontarla come un vino sempre più pop, riconoscibile e vicino ai consumatori, capace di unire qualità, versatilità e convivialità. Un linguaggio che permette alla Barbera di dialogare con nuove generazioni di wine lovers e con mercati sempre più dinamici”.

“Il valore della Barbera d’Asti e dei vini del Monferrato nasce innanzitutto dal lavoro quotidiano dei produttori e dal legame profondo con un territorio unico, fatto di colline, suoli e tradizioni vitivinicole che da generazioni ne definiscono l’identità”, sottolinea il Vicepresidente Giorgio Gozzelino “Il nostro impegno sarà quello di rafforzare ulteriormente il lavoro di squadra tra produttori, istituzioni e filiera, affinché queste denominazioni possano continuare a essere ambasciatrici credibili del Monferrato nel mondo e a trasmettere il valore di un territorio che ha nella viticoltura una delle sue espressioni più alte”.

Il nuovo consiglio di amministrazione consta di 25 membri:

Bersano Luigi – G.M. Mondo del Vino-ARGEA Bianco Davide – Azienda Vitivinicola Tenuta La Graziosa Bonzano Francesca – Castello di Uviglie Brillado Pietro – Cantina Sociale di Mombercelli Costa Andrea – Marenco Vini Cucco Carlo – Cantine Manfredi Ferraris Luca – Agricola Ferraris Fortunato – Bruno Tre Secoli Gallo Carlo – Azienda Agricola Gallo Gasperini Davide – Cascina Gilli Gerbi Enzo – Cantina sociale Barbera dei Sei Castelli Ghignone Andrea – Cantina Sociale di Nizza M.to Giordano Lorenzo – Cantina Sociale di Vinchio e Vaglio Serra Gozzelino Giorgio – Cascina Castlet Marasso Massimo – Fratelli Martini Secondo Luigi Mobrici Filippo – Bersano Vigneti Morando Franco – Società Agricola Montalbera Pesce Daniela – Cantina Sociale Maranzana Porzio Giulio – Cantina Post Dal Vin Redoglia Mario – Cantina Sociale di Castagnole Monferrato Ricagno Paolo Vecchia – Cantina di Alice Bel Colle e Sessame Rovero Enrico – lli Rovero Sartirano Paolo – Sartirano Figli Cantine e Vigneti Savio Stefano – Terre dei Santi Veronesi Federico – Pico Maccario – Agribel

IL CONSORZIO BARBERA D’ASTI E VINI MONFERRATO

Il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, fondato nel 1946, ha il compito di tutelare e promuovere le sue denominazioni per garantire la loro diffusione e la loro immagine sui mercati nazionali e internazionali, anche attraverso appositi marchi distintivi. Attualmente il Consorzio conta più di 430 aziende associate e 12 denominazione tutelate.

Redazione Centrale TdG