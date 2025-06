“Condivivere” diventa un libro

Condividere è un ristorante. Ma non ha mai voluto essere solo questo. Oggi è un progetto che rappresenta il tentativo di disegnare un modello di ristorazione nuovo, contemporaneo, tecnicamente evoluto, che vuole riflettere sul concetto di convivialità, di nuova trattoria e di identità culinaria italiana a partire dalla sua città, Torino, fonte di ispirazione e capitale italiana del Gusto. Condividere libro, curato dalla casa editrice TOPIC, è un progetto culturale sull’italianità.

Un progetto editoriale in grado di raccontare il ritmo, le idee visionarie e il gusto per il divertimento propri di un’idea di ristorazione aperta al mondo: è il libro dedicato al ristorante Condividere (1 stella Michelin) che, tra parole e coinvolgenti immagini, si offre come un viaggio immersivo nel ristorante stellato del Gruppo Lavazza, che ha fatto della condivisione e della convivialità la ragion d’essere di un innovativo concetto di fine dining, mescolando alta gastronomia a semplicità mediterranea..

Il progetto, curato dalla casa editrice TOPIC e ora disponibile in tutte le librerie e negli store online, racconta la genesi del ristorante Condividere, situato all’interno di Nuvola Lavazza, Headquarters del Gruppo, il suo contesto storico e culturale, la sua identità fortemente radicata nella città di Torino, con una visione internazionale e i personaggi che hanno contribuito a dargli vita e forma. Primi tra tutti, la quarta generazione della famiglia Lavazza, artefice di questo ambizioso progetto in cui vivere un’esperienza di condivisione di idee, di cultura e di cibo, caratterizzato da una grande propensione all’innovazione e alla bellezza. Ma anche Dante Ferretti, il famoso scenografo italiano che ha immaginato e progettato gli interni del ristorante, e la mente visionaria di Ferran Adrià, Presidente di El Bulli Foundation, colui che ha dato forma alla gastronomia contemporanea mondiale. Il libro ospita un avvincente racconto fatto di immagini e parole di una giornata al Condividere e raccoglie più di 45 ricette create dal suo chef, Federico Zanasi.

“Condividere è un laboratorio vivente dove si celebra l’essenza della cucina italiana in una forma nuova – commenta Ferran Adrià, Presidente di El Bulli Foundation – Questo libro ne racconta l’anima, ed è per me motivo di grande orgoglio aver contribuito alla nascita di un progetto così coraggioso, che unisce avanguardia e tradizione con naturalezza, in uno spirito conviviale e festoso tutto italiano. La gastronomia italiana è un patrimonio immenso, tra i più ricchi e complessi al mondo. Ma il suo futuro, come per tutte le grandi culture, dipenderà dalla capacità di continuare a innovare, studiando, catalogando, e formando nuove generazioni capaci non solo di cucinare, ma di gestire, creare valore, pensare in modo sistemico. Nei prossimi anni sarà fondamentale parlare non solo di tecnica e gusto, ma anche di sostenibilità economica, cultura imprenditoriale e salute mentale in cucina. E proprio in questo, l’Italia ha la forza per guidare una nuova era della ristorazione mondiale. Perché, come ho detto più volte: senza creatività non c’è futuro, ma senza felicità, non c’è cucina”.

Il progetto editoriale Condividere ha visto impegnati in un dialogo aperto e dinamico Federico Zanasi e Ferran Adrià, per esplorare tutte le opportunità offerte da questo nuovo concept, spingendo al massimo la creatività e dando forma concreta alla dimensione empirica.

“Sono felice e orgoglioso della pubblicazione del libro “Condividere”, che celebra non solo un ristorante, ma un nuovo concetto di ristorazione e una nuova visione di convivialità – commenta Federico Zanasi, Chef di Condividere – Il ristorante Condividere è il risultato di un progetto corale, nato dall’incontro di menti straordinarie: Ferran Adrià, Dante Ferretti, il gastronomo Bob Noto e la famiglia Lavazza, che hanno voluto coinvolgermi in questo sogno. Un progetto che è soprattutto l’esito di un lavoro di squadra, quotidiano, fatto di passione, ricerca e identità. Il libro racconta tutto il percorso fatto insieme fino a oggi e invita il lettore a entrare nel nostro mondo, a viverlo attraverso immagini e parole, per scoprire cosa significa davvero far convivere creatività e autenticità attorno a una tavola.”

A scandire i ritmi quasi cinematografici del lavoro editoriale una casa editrice nuova, nelle idee e nello sguardo attento al futuro. TOPIC si fonda su percorsi sfidanti, non scontati, originali, esattamente come il progetto Condividere.

“Condividere è un progetto innovativo, che ha saputo produrre contenuti nuovi nell’ambito di una delle passioni più forti e strutturate che esistano sul pianeta: la tavola e la ristorazione – spiega Marco Bolasco, editore di TOPIC – E in qualche modo è lo stesso obiettivo che si è data la nostra start-up editoriale Topic: innovare nell’ambito di uno dei contesti culturalmente più significativi che abbiamo, ovvero quello dei libri. Per questo abbiamo messo in moto le nostre migliori energie creative e realizzato a più mani un libro che è un forte strumento di comunicazione, che ha la condivisione alla base della sua essenza, e che non è uguale a nessun altro. Penso che tutto questo non sarebbe stato possibile senza il DNA culturale di Lavazza, azienda con cui sono davvero felice di ‘condividere’ questo brillante risultato.”

Nel libro, il racconto di come tutto ha avuto inizio, dall’intuizione agli incontri con grandi chef, artisti e amici appassionati di gastronomia che hanno plasmato e reso possibile il progetto Condividere, è affidato a Giuseppe Lavazza.

“Il libro che oggi presentiamo racconta l’essenza profonda di Condividere, un progetto coraggioso e aperto, capace di riscrivere le regole dell’ospitalità italiana con uno spirito contemporaneo e internazionale. Insieme a Federico Zanasi, con il supporto visionario di Ferran Adrià, abbiamo costruito un luogo dove la cucina non è solo esperienza sensoriale, ma anche racconto, emozione, cultura viva. Questo libro custodisce la visione che ci ha guidati fin dall’inizio: coniugare eccellenza e convivialità in un’ambiente accogliente e creativo. Come il caffè per Lavazza, Condividere è pensato per lasciare il segno e per far nascere il desiderio di tornare.”

CREDITS LIBRO “CONDIVIDERE”Un progetto della Famiglia Lavazza con Federico Zanasi

Fotografie : Laura La Monaca e Stefano Videtta

: Laura La Monaca e Stefano Videtta Immagini (pp 50, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 75): Archivio Lavazza, Andrea Guermani e Davide Dutto

(pp 50, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 75): Archivio Lavazza, Andrea Guermani e Davide Dutto Testi : Federico Zanasi, Ferran Adrià, Eugenio Signoroni

: Federico Zanasi, Ferran Adrià, Eugenio Signoroni Editing : Francesca Mastrovito

: Francesca Mastrovito Coordinamento editoriale Topic : Marco Bolasco

: Marco Bolasco Coordinamento editoriale LEA : Team LEA HQ – Sara Peirone, Clotilde De Napoli

: Team LEA HQ – Sara Peirone, Clotilde De Napoli Coordinamento editoriale ricette : Sara Repetto

: Sara Repetto Redazione : Antonella De Chirico

: Antonella De Chirico Progetto Grafico: Erika Pino – Studio Forward

LEA srl

LEA srl: la società del Gruppo Lavazza, che segue il business della ristorazione, attraverso la gestione del ristorante stellato Condividere e del Bistrot Casa Lavazza, all’interno del complesso di Nuvola Lavazza, Headquarters del Gruppo e dello storico ristorante Santommaso 10, nel centro di Torino.

Gruppo Lavazza

Lavazza, fondata a Torino nel 1895, è un’azienda italiana produttrice di caffè di proprietà dell’omonima famiglia da quattro generazioni. Il Gruppo è oggi tra i principali protagonisti nello scenario globale del caffè, con un fatturato di oltre 3.3 miliardi di euro e un portfolio di marchi leader nei mercati di riferimento come Lavazza, Carte Noire, Merrild e Kicking Horse. È attivo in tutti i segmenti di business, presente in 140 mercati, con 9 stabilimenti produttivi in 5 Paesi. La presenza globale è frutto di un percorso di crescita che dura da 130 anni e gli oltre 30 miliardi di tazzine di caffè Lavazza prodotti all’anno sono oggi la testimonianza di una grande storia di successo, per continuare a offrire il miglior caffè possibile in qualsiasi forma, curando ogni aspetto della filiera, dalla selezione della materia prima al prodotto in tazza. Il Gruppo Lavazza ha rivoluzionato la cultura del caffè grazie ai continui investimenti in Ricerca e Sviluppo: dall’intuizione che ha segnato il primo successo dell’impresa – la miscela di caffè – allo sviluppo di soluzioni innovative per i packaging; dal primo espresso bevuto nello Spazio alle decine di brevetti industriali sviluppati. Un’attitudine a precorrere i tempi che si riflette anche nell’attenzione dedicata a temi economici, sociali e ambientali, da sempre considerati fondamentali per orientare la strategia aziendale.

TOPIC

Nata dall’iniziativa di Marco Bolasco, significa letteralmente “argomento” ed è una casa editrice dedicata a testi non-fiction di approfondimento. In catalogo trovano posto pubblicazioni di carattere gastronomico, tecnico, scientifico e divulgativo: testi come spunti di crescita personale e culturale, attraverso prospettive inedite e firme autorevoli del panorama italiano e internazionale. Testi di qualità, senza barriere di genere o settore, che possano avere un valore – morale e pratico – per i lettori. I libri di TOPIC si trovano in tutte le librerie e negli store online.

