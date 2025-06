Colli Piacentini, al via un percorso di promozione in tre tappe a Piacenza e Milano

Dopo le missioni europee a Vilnius e Varsavia e la vetrina internazionale di Vinitaly, il Consorzio punta sui mercati di riferimento per incrementare ulteriormente la presenza delle produzioni DOC anche in queste aree

Prosegue a vele spiegate l’attività di promozione dei vini DOC del territorio in Italia e all’estero portata avanti dal Consorzio di tutela vini DOC Colli Piacentini. Dopo le missioni in Lituania e in Polonia, dove Malvasia, Gutturnio e le altre produzioni d’eccellenza sono state protagoniste delle principali manifestazioni di settore e l’ultimo Vinitaly in cui hanno riscosso grande apprezzamento da parte degli operatori ho.re.ca anche nell’inedita veste di wine cocktail d’autore, all’orizzonte si profila un nuovo importante progetto di valorizzazione che si concretizzerà in tre tappe tra Milano e Piacenza.

“In queste aree di riferimento per le produzioni Doc dei Colli Piacentini – sottolinea il presidente del Consorzio Marco Profumo – è fondamentale presidiare e incrementare la nostra presenza di mercato con iniziative mirate e di qualità che vedranno le cantine piacentine muoversi insieme presentandosi come un territorio compatto, in grado di soddisfare i gusti e le richieste di consumatori e buyer attraverso una proposta ricca, diversificata e sempre di altissimo livello”.

Sotto il marchio “Oh my Doc!” la prima tappa del nuovo percorso di promozione andrà in scena il prossimo 27 giugno a Piacenza in occasione dei Venerdì Piacentini, la principale manifestazione culturale, turistica e commerciale della provincia. In Piazza Cavalli, dove è in programma un concerto della Milestone School of Music, in un’ampia area di degustazione a marchio Colli Piacentini Doc le singole cantine proporranno in mescita i loro vini fermi, frizzanti e spumanti per celebrare al meglio l’inizio dell’estate.

La seconda tappa del progetto di valorizzazione dei vini piacentini si terrà a Milano a metà ottobre con degustazioni e masterclass dedicate a operatori di settore, giornalisti, sommelier e wine lover. Al Milano Wine Marketing, location di 200 metri quadrati, spazio a walk around tasting e laboratori che accenderanno i riflettori sulle produzioni Doc di una terra capace di coniugare in ogni calice grande bevibilità, eleganza ed estrema piacevolezza.

Il percorso promozionale si completerà in occasione della Fiera dei Vini in programma una decina di giorni più tardi a Piacenza Expo. Alla mostra mercato in programma dal 22 al 24 novembre migliaia di visitatori provenienti da ogni regione d’Italia potranno scoprire, assaggiare e acquistare i vini del territorio in uno spazio “griffato” Colli Piacentini Doc dove ogni cantina avrà una postazione personale per presentare le proprie produzioni migliori.

Gli eventi del 27 giugno e del 22-24 novembre a Piacenza saranno organizzati da Enoteca Regionale Emilia-Romagna con la collaborazione del Consorzio di tutela vini DOC Colli Piacentini.

