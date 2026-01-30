Col Vetoraz presenta il nuovo Distillato d’Uva 

Da una materia prima di pura eccellenza, un raffinato arricchimento della proposta enologica dell’azienda, in linea con la costante ricerca di alta qualità

Il 2026 si apre all’insegna di una novità di grande rilievo per Col Vetoraz, che arricchisce la propria linea di produzione con una nuova e prestigiosa referenza: il Distillato d’Uva.

Un prodotto fortemente voluto dall’azienda trevigiana per completare e valorizzare ulteriormente la propria proposta enologica, e compiere un ulteriore passo avanti nel segno della distinzione, rimanendo fedele a quella costante ricerca di qualità ed eccellenza che da sempre ne definisce l’identità. Dopo anni in cui la Grappa all’Uva di Prosecco monovitigno ha fatto parte della gamma, questa nuova creazione ne raccoglie ufficialmente l’eredità, segnando un’evoluzione naturale e coerente del percorso intrapreso.

«Abbiamo scelto questa direzione – spiegano in Col Vetoraz – per un motivo semplice ma essenziale: offrire un prodotto ancora più prestigioso, capace di esprimere al meglio la nostra filosofia e la continua aspirazione alla massima qualità. Il nostro augurio è che questo nuovo distillato sappia conquistare il pubblico così come ha conquistato noi».

Il Distillato d’Uva nasce dall’utilizzo dalla materia prima nella sua totalità, dal frutto nella sua interezza, distinguendosi dalla grappa che deriva invece dalle sole vinacce. Uve accuratamente selezionate, sofficemente pigiate, affrontano una delicata fase di fermentazione al termine della quale succo e bucce vengono distillati insieme, preservandone ogni sfumatura aromatica. Un processo che affida a un tradizionale alambicco di rame a bagnomaria il compito di esaltare nobiltà e raffinatezza.

Una scelta produttiva che innalza il profilo aromatico, la finezza e l’identità del distillato, dando vita a una proposta di grande eleganza e armonia, ideale per chiudere pranzi e cene all’insegna dell’eccellenza.

Col Vetoraz Spumanti S.p.A.

Situata nel cuore della Docg Valdobbiadene, la cantina Col Vetoraz si trova a quasi 400 mt di altitudine, nel punto più alto dell’omonimo colle parte delle celebri colline del Cartizze. È proprio qui che la famiglia Miotto si è insediata nel 1838, sviluppando fin dall’inizio la coltivazione della vite. Nel 1993 Francesco Miotto, discendente di questa famiglia, assieme all’agronomo Paolo De Bortoli e all’enologo Loris Dall’Acqua hanno dato vita all’attuale Col Vetoraz, una piccola azienda vitivinicola che ha saputo innovarsi e crescere e raggiungere in soli 25 anni il vertice della produzione di Valdobbiadene Docg sia in termini quantitativi che qualitativi, con oltre 2.300.000 kg di uva Docg vinificata l’anno da cui viene selezionata la produzione di 1.250.000 di bottiglie. Oggi, oltrepassati i 30 anni, la sfida è quella di riuscire a mantenere nel tempo questa importante posizione conquistata. Grande rispetto per la tradizione, amore profondo per il territorio, estrema cura dei vigneti e una scrupolosa metodologia della filiera produttiva e della produzione delle grandi cuvée, hanno consentito negli anni di ottenere vini di eccellenza e risultati lusinghieri ai più prestigiosi concorsi enologici nazionali ed internazionali.

