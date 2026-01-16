Col Vetoraz a Parigi

WINE PARIS VINEXPO 2026

Parigi – Expo Porte de Versailles – 9- 11 Febbraio 2026

Postazione Hall 5.2 – D121

Col Vetoraz è pronta a tornare a Parigi per il quarto anno consecutivo, riconfermando così la sua presenza tra gli espositori di Wine Paris Vinexpo dal 9 all’ 11 febbraio 2026, presso la seguente postazione: Hall 5.2 – D121.

“Voliamo ancora a Parigi con grande entusiasmo e piena convinzione – spiegano in Col Vetoraz – perché questo evento sta dimostrando una notevole crescita nel tempo diventando tra gli appuntamenti più influenti nel panorama internazionale del vino. Per noi un’occasione strategica di incontro con distributori, buyers e rappresentanti dei media di tutto il mondo, con i quali poter dialogare e confrontarci anche in merito a trend e situazioni commerciali.”

Ampia la gamma di bollicine proposta in questa nuova edizione, che permetterà ai visitatori di sperimentare un’esperienza degustativa completa, scoprendo non solo i Valdobbiadene DOCG nelle loro diverse espressioni e sfumature, ma attraverso di essi conoscere anche il territorio che questi spumanti sanno raccontare. Ecco quali saranno le etichette presentate:

Valdobbiadene DOCG Extra Brut Cuvée Ø

Valdobbiadene DOCG Extra Brut Cuvée 5

Valdobbiadene DOCG Brut ‘Coste di Levante’

Valdobbiadene DOCG Extra Dry ‘Coste di Ponente’

Valdobbiadene DOCG Millesimato ‘Coste di Mezzodì’

Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze

Il salone parigino, giunto alla sua sesta edizione, registra di anno in anno numeri in costante ascesa mantenendo un livello indiscutibilmente internazionale.

Il 2025 ha visto oltre 52.000 visitatori provenienti da 154 paesi del mondo, per oltre 5000 espositori. Tutto questo in una città il cui fascino ed appeal culturale e turistico non ha eguali.

Col Vetoraz prosegue così il proprio percorso nel mondo, consolidando il ruolo di ambasciatrice d’eccellenza e rinnovando in ogni occasione il messaggio chiave della sua filosofia: l’inscindibile legame identitario con la propria terra di origine, il Valdobbiadene DOCG; un territorio unico dal valore prezioso, che l’azienda trevigiana, attraverso le sue produzioni ha sempre dimostrato di rispettare, e tutelare profondamente.

Col Vetoraz Spumanti S.p.A.

Situata nel cuore della Docg Valdobbiadene, la cantina Col Vetoraz si trova a quasi 400 mt di altitudine, nel punto più alto dell’omonimo colle parte delle celebri colline del Cartizze. È proprio qui che la famiglia Miotto si è insediata nel 1838, sviluppando fin dall’inizio la coltivazione della vite. Nel 1993 Francesco Miotto, discendente di questa famiglia, assieme all’agronomo Paolo De Bortoli e all’enologo Loris Dall’Acqua hanno dato vita all’attuale Col Vetoraz, una piccola azienda vitivinicola che ha saputo innovarsi e crescere e raggiungere in soli 10 anni il vertice della produzione di Valdobbiadene Docg sia in termini quantitativi che qualitativi, con oltre 2.300.000 kg di uva Docg vinificata l’anno da cui viene selezionata la produzione di 1.250.000 di bottiglie. Oggi, raggiunti i 30 anni, la sfida è quella di riuscire a mantenere nel tempo questa importante posizione conquistata. Grande rispetto per la tradizione, amore profondo per il territorio, estrema cura dei vigneti e una scrupolosa metodologia della filiera produttiva e della produzione delle grandi cuvée, hanno consentito negli anni di ottenere vini di eccellenza e risultati lusinghieri ai più prestigiosi concorsi enologici nazionali ed internazionali.

