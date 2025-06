Chiosco Gin Mare nel cuore di Milano

Il profumo del mare arriva a Milano. Dal 24 giugno al 20 luglio, il rinomato Chiosco Giò – situato accanto alla Triennale e affacciato sul Parco Sempione – si trasforma nel Chiosco Gin Mare, un angolo di Mediterraneo che promette di animare l’aperitivo milanese.

Non è solo un restyling, ma una vera e propria esperienza: lo storico punto di ritrovo meneghino diventa una summer destination dove l’eleganza mediterranea incontra l’energia della metropoli. Un’iniziativa che trasporta chi vive l’estate in città direttamente sulle coste del Mare Nostrum, senza mai lasciare Milano.

Un viaggio nel mediterraneo

L’allestimento del Chiosco è un omaggio all’estetica raffinata di Gin Mare: i colori iconici del brand, abbinati a dettagli in legno chiaro e al motivo a foglie di olivo creano un ambiente che evoca le terrazze sul mare. Ogni elemento è studiato per far dimenticare il cemento cittadino e immergere gli ospiti in un’atmosfera da eternal summer.

Il cuore pulsante dell’esperienza è la drink list curata dalla brand ambassador, composta da tre signature cocktail che celebrano l’anima mediterranea di Gin Mare. Ogni drink racconta una storia fatta di botaniche inconfondibili – oliva Arbequina, basilico, timo e rosmarino – che trasformano ogni sorso in un viaggio attraverso i sapori autentici del Mediterraneo. Ad accompagnare i cocktail, una selezione di squisitezze dedicata all’occasione: taralli al pomodoro, basilico e cipolla accompagnate da pepite di Parmigiano Reggiano.

l’aperitivo diventa arte

Il Chiosco Gin Mare non è solo un luogo dove bere bene, ma uno spazio in cui l’arte del cocktail si fonde con l’arte di vivere, dove ogni angolo invita alla convivialità autentica e ai momenti di puro relax. È il manifesto di un lifestyle che fa del Mediterraneo non solo una destinazione geografica, ma un vero e proprio stato d’animo.

Opening party martedì 24 giugno alle ore 18:30: il primo tuffo nell’estate milanese, dove l’aperitivo diventa un rituale da condividere in perfetto stile Gin Mare.

Da milano a roma: il mediterraneo conquista l’italia

L’avventura del Chiosco Gin Mare non si ferma a Milano. Dopo la prima tappa nella capitale lombarda, il concept a settembre approderà anche a Roma, portando nella Città Eterna la stessa magia mediterranea che conquisterà Milano. Perché con Gin Mare, il Mediterraneo non è mai stato così vicino.

Chiosco Gin Mare rappresenta l’evoluzione dell’urban lifestyle: un luogo dove la qualità del gin super premium incontra l’arte dell’accoglienza mediterranea, creando un’esperienza unica che ridefinisce il concetto stesso di aperitivo cittadino.

Remind

Quando: dal 24 giugno al 20 luglio 2025

dal 24 giugno al 20 luglio 2025 Dove: Chiosco Giò (accanto alla Triennale, Parco Sempione – Milano)

Chiosco Giò (accanto alla Triennale, Parco Sempione – Milano) Opening party: martedì 24 giugno, ore 18:30

martedì 24 giugno, ore 18:30 Concept:summer destination mediterranea in versione urban

Il Mediterraneo in una bottiglia

Gin Mare non è solo un gin, ma un viaggio nei sapori del Mediterraneo. Le botaniche come l’oliva Arbequina, il basilico, il rosmarino e il timo, selezionate dalle terre fertili di Grecia, Italia, Spagna e Francia, conferiscono al gin il suo carattere distintivo. Ogni bottiglia è frutto di una lavorazione artigianale, con macerazione delicata e distillazione indipendente di ogni botanica, per esprimere al meglio le qualità uniche di ciascun ingrediente.

Gin Mare continua a portare l’autentico spirito del Mediterraneo nei calici di tutto il mondo.

Gin Mare è un marchio Brown-Forman.

