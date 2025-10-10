Chiavi MICHELIN: svelata la prima selezione internazionale

Proprio come le Stelle premiano i migliori ristoranti, le Chiavi MICHELIN rivelano le strutture che offrono i soggiorni più straordinari

I viaggiatori più esigenti possono ora accedere e prenotare i migliori ristoranti e hotel direttamente attraverso le piattaforme digitali della Guida MICHELIN

2.457 hotel in tutto il mondo hanno ricevuto Una, Due o Tre Chiavi MICHELIN nella prima selezione mondiale della Guida MICHELIN

Quattro nuovi premi speciali premiano le strutture che si distinguono per l’eccellenza e la singolarità in altrettanti ambiti

La Guida MICHELIN è lieta di presentare la sua prima selezione mondiale delle Chiavi MICHELIN. Dopo il lancio di questo riconoscimento in 15 destinazioni di viaggio lo scorso anno, gli ispettori della Guida MICHELIN hanno setacciato il mondo e scelto tra gli oltre 7.000 hotel presenti nella selezione della Guida MICHELIN, per identificare quelli che offrono le esperienze più eccezionali.

In totale, sono 2.457 gli hotel che hanno ricevuto Una (1.742), Due (572) o Tre (143) Chiavi MICHELIN in tutto il mondo, i quali rappresentano la crème de la crème dell’ospitalità mondiale e che soddisfano i più elevati standard di ospitalità e qualità della Guida MICHELIN.

Svelati in occasione di una cerimonia esclusiva al Musée des Arts Décoratifs, a Parigi, tutti questi hotel sono prenotabili tramite il sito web e le app della Guida MICHELIN, con servizi di concierge integrati e vantaggi VIP per un’esperienza indimenticabile.

“A 125 anni dalla sua creazione come guida per i viaggiatori più esigenti, la Guida MICHELIN ridefinisce ancora una volta l’eccellenza, questa volta nel mondo dell’ospitalità. Proprio come le Stelle MICHELIN celebrano i migliori ristoranti del mondo, le Chiavi MICHELIN rivelano gli hotel che offrono i soggiorni più straordinari, dove design, servizio e location si fondono per creare momenti indimenticabili. Con l’introduzione delle Chiavi MICHELIN, la Guida stabilisce un nuovo punto di riferimento globale e indipendente per esperienze alberghiere eccezionali”, afferma Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale della Guida MICHELIN.

“Grazie alla loro esperienza unica sul campo, gli ispettori della Guida MICHELIN hanno selezionato le migliori strutture provenienti da tutto il mondo, riflettendo la diversità e l’eccellenza del settore alberghiero odierno. Sia che i viaggiatori cerchino resort iconici, hotel storici in città o gemme nascoste fuori dai sentieri battuti, le Chiavi MICHELIN forniscono una guida affidabile per scoprire, esplorare e prenotare soggiorni memorabili che ispirano e deliziano.”

La selezione Hotel della Guida MICHELIN e le Chiavi MICHELIN

Rinomata a livello internazionale per la sua selezione di ristoranti e le sue Stelle, la Guida MICHELIN si è ampliata negli ultimi anni per rilanciare la selezione globale degli hotel, che oggi annovera oltre 7.000 strutture alberghiere.

Come le Stelle indicano le migliori esperienze culinarie nel mondo, le Chiavi MICHELIN rivelano le strutture che, all’interno della selezione di hotel della Guida, offrono i soggiorni più straordinari.

Attentamente valutate dagli ispettori della Guida MICHELIN utilizzando cinque criteri universali, le Chiavi valutano l’esperienza complessiva di ogni hotel – al di là dei servizi individuali – stabilendo un nuovo punto di riferimento internazionale e indipendente per riconoscere l’eccellenza nel settore alberghiero.

Una Chiave MICHELIN: un soggiorno speciale

Un vero gioiello per carattere e personalità. Può rompere gli schemi, offrire qualcosa di diverso o semplicemente essere uno dei migliori del suo genere.

Il servizio è sempre all’altezza e offre molto di più rispetto a strutture di prezzo simile.

Due Chiavi MICHELIN: un soggiorno eccezionale

Un luogo straordinario sotto ogni punto di vista, che offre un’esperienza memorabile. Un hotel di carattere, personalità e fascino, gestito con passione e notevole cura. Il design o l’architettura di pregio e un legame forte con il territorio in cui si trova sono gli elementi che permettono di vivere un soggiorno eccezionale.

Tre Chiavi MICHELIN: un soggiorno unico

Il non plus ultra in termini di comfort, servizio, stile ed eleganza. È uno degli hotel più straordinari del mondo e una destinazione in sé per il viaggio di una vita. Ha tutti gli elementi per far sì che ogni soggiorno diventi davvero indimenticabile.

Dopo aver già celebrato oltre 1.500 hotel attraverso le sue prime selezioni di Chiavi MICHELIN a livello nazionale, la Guida MICHELIN fa ora un ulteriore passo avanti presentando e rendendo prenotabili i migliori hotel del mondo.

Le novità in ITALIA

Con 49 novità e 12 promozioni, l’Italia è il secondo paese più rappresentato nella selezione degli hotel premiati con una o più Chiavi MICHELIN, con un totale di 188 strutture segnalate con questa distinzione.

Tra le novità, sono ben 12 le strutture a fare il doppio salto, entrando così a far parte di questa selezione direttamente con Due Chiavi MICHELIN, mentre sono ben 5 su 12 gli hotel promossi a Tre Chiavi MICHELIN nell’edizione 2025: Borgo Santo Pietro, a Chiusdino, Four Seasons Hotel Firenze, a Firenze, Passalacqua, a Moltrasio, Bvlgari Hotel Roma, a Roma e, infine, il San Domenico Palace, Taormina, A Four Seasons Hotel, a Taormina.

Aggiornamenti e novità in tutti i continenti

Europa

Le chiavi MICHELIN sono state tutte aggiornate nelle selezioni esistenti in Austria, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Spagna, Svizzera e Regno Unito, con notevoli aggiornamenti nel Belpaese. Nel frattempo, gli ispettori hanno aggiunto centinaia di nuove Chiavi MICHELIN in paesi di ogni angolo del continente.

Con oltre mille Chiavi MICHELIN, l’Europa rappresenta una quota significativa dei migliori hotel del mondo.

La Francia è il paese con più strutture all’interno di questa selezione, con 203 hotel Chiavi MICHELIN, seguita dall’Italia con 188 e dalla Germania con 130.

Nord e Centro America

Gli Stati Uniti, il Messico e il Canada hanno aggiornato le loro selezioni di Chiavi MICHELIN con 50 nuove aggiunte e aggiornamenti.

Inoltre, per la prima volta, gli ispettori della Guida MICHELIN hanno segnalato anche gli hotel meritevoli della Chiave MICHELIN in tutta l’America Centrale e nei Caraibi, caratterizzati da destinazioni tropicali e culturali, con una rappresentanza particolarmente forte in Costa Rica e Saint Barth, così come alle Bahamas, in Giamaica e nella Repubblica Dominicana.

In questa regione, i migliori hotel spesso sorprendono per la loro diversità, dal glamping nella natura selvaggia e dagli eco-lodge nella giungla, alle eleganti boutique cittadine e alle affascinanti strutture in campagna.

In totale sono 526 gli hotel a cui sono state attribuite le Chiavi MICHELIN in Nord America, Centro America e Caraibi (23 Tre Chiavi MICHELIN; 123 Due Chiavi MICHELIN; 380 Una Chiave MICHELIN).

Sud America

Riflettendo la ricca diversità di culture, paesaggi ed esperienze di viaggio del continente, gli ispettori hanno premiato 84 hotel con le Chiavi MICHELIN (5 Tre Chiavi MICHELIN; 21 Due Chiavi MICHELIN; 58 Una Chiave MICHELIN) in sette paesi.

Le Chiavi MICHELIN abbracciano le principali città, le città costiere e le regioni più remote, offrendo ai viaggiatori un’ampia gamma di soggiorni.

Le cinque novità Tre Chiavi MICHELIN si trovano in Brasile, Cile e Perù. Tra gli hotel che entrano a far parte della selezione, anche una struttura a Rapa Nui, sull’Isola di Pasqua.

Africa

La selezione inaugurale spazia da safari di lusso in Sudafrica e Kenya, riad storici in Marocco e resort sulla spiaggia a Mauritius e alle Seychelles. Sono in totale undici le destinazioni del continente africano che entrano a far parte di questa selezione, con sei strutture premiate con le Tre Chiavi MICHELIN, in quattro diversi paesi: Kenya, Marocco, Namibia e Sudafrica. Paese, quest’ultimo, che vede due strutture premiate con le Tre Chiavi, entrambe situate all’interno del Kruger National Park, con la possibilità di vivere l’apice del safari di lusso, con ampie suite e residenze, spedizioni Big Five guidate da ranger ed esperienze premium sia a livello gastronomici, sia di spa.

Asia

Questa nuova selezione vede l’aggiornamento delle Chiavi MICHELIN in Giappone e Thailandia, oltre all’ingresso di numerose strutture in Cina Continentale, Cambogia, India, Vietnam e più di 15 altri paesi

Tra gli aggiornamenti, un ryokan giapponese di oltre 500 anni passa da Due a Tre Chiavi, mentre le nuove proprietà a Tre Chiavi MICHELIN includono hotel in Cina continentale, Hong Kong, India, Indonesia, Laos, Maldive, Singapore, Sri Lanka e Vietnam.

Medio Oriente

Le Chiavi MICHELIN arrivano per la prima volta in Medio Oriente, mettendo in evidenza i migliori hotel negli Emirati Arabi Uniti, in Qatar, in Arabia Saudita e in altri cinque paesi.

Mentre Dubai abbaglia con l’audace lusso che i viaggiatori si aspettano, la regione rivela anche fughe appartate sullo sfondo di alcuni tra i paesaggi più mozzafiato del mondo.

Con 13 hotel premiati con la Chiave MICHELIN (1 Tre Chiavi MICHELIN, 3 Due Chiavi MICHELIN e 1 Una Chiave MICHELIN) Dubai mette in mostra una notevole gamma di stile e lusso. Doha, la capitale del Qatar, segue da vicino con 10 hotel (3 Due Chiavi MICHELIN e 7 Una Chiave MICHELIN), tra cui diversi hotel che vantano le proprie spiagge private, mentre l’Oman e l’Arabia Saudita invitano i viaggiatori a immergersi in alcune delle avventure nel deserto più indimenticabili del mondo.

Oceania

Sono 63 gli hotel a cui sono state assegnate le Chiavi MICHELIN – al debutto assoluto in questo continente – distribuiti tra Australia, Nuova Zelanda, Fiji e Polinesia francese. Tra questi ci sono resort su isole remote a Bora Bora, sublimi proprietà architettoniche sulla costa australiana e spettacolari tenute in Nuova Zelanda.

Una selezione che evidenzia un forte mix di hotel di città, tra cui proprietà storiche, scoperte originali e la presenza dei principali marchi internazionali del lusso. Da un eco-resort da Tre Chiavi MICHELIN su un atollo privato che offre escursioni guidate che mettono in evidenza il suo ecosistema diversificato e le iniziative orientate alla sostenibilità, ad un maniero in stile gotico nelle colline di Adelaide, a cui sono state assegna Due Chiavi, fino ad un lussuoso lodge vicino a Queenstown (Nuova Zelanda) in una fattoria in pietra di 150 anni fa sul lago Hayes, che comprende un proprio vigneto, sistemazioni moderne con vista sulle cime delle montagne circostanti e un design ispirato ai castelli europei.

I quattro nuovi premi speciali

Oltre alle Chiavi MICHELIN, la Guida MICHELIN presenta quattro Premi Speciali, creati per premiare le proprietà che si distinguono per l’eccellenza e la singolarità in ambiti specifici.

Dopo l’annuncio dei cinque candidati per ogni categoria, nei mesi di agosto e settembre, durante la cerimonia sono stati svelati i vincitori.

Il Premio MICHELIN Architettura & Design celebra gli hotel la cui architettura e il cui design contribuiscono a creare soggiorni indimenticabili e sublimano l’esperienza del cliente grazie alla loro identità estetica unica ed è stato assegnato all’ Atlantis The Royal di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

Il suo monumentale design geometrico di volumi verticali e decostruiti ridefinisce lo skyline di Dubai, con sei torri interconnesse composte da blocchi terrazzati a sbalzo, ognuno con i propri spazi e servizi dedicati.

Il Premio MICHELIN Wellness, che riconosce le strutture che propongono programmi di benessere innovativi e olistici pensati per il corpo e la mente, è stato assegnato al Bürgenstock Resort Switzerland, una destinazione storica, ma al tempo stesso moderna, arroccata sopra il Lago di Lucerna. Il resort si estende su tre hotel e dispone di ampie strutture termali, tra cui la sua Alpine Spa con più piscine, bagni turchi e programmi di benessere medico incentrati sul recupero e la riabilitazione.

Il Premio MICHELIN Esperienza Locale premia gli hotel che offrono agli ospiti connessioni coinvolgenti con l’ambiente circostante, incarnando il carattere e lo spirito della loro regione. Quest’anno, il premio va a La Fiermontina Ocean di Larache, in Marocco. Una struttura che celebra l’eredità marocchina e sostiene i villaggi vicini attraverso iniziative educative e lavorative, invitando gli ospiti a condividere pasti e storie con la gente del posto. Situato all’interno di un’area naturale protetta, l’hotel dispone di case tradizionali, paesaggi di ulivi e suite con vista sull’oceano che offrono un’esperienza immersiva nella vita rurale marocchina.

Infine, il Premio MICHELIN Apertura dell’anno, sostenuto da United Overseas Bank (UOB) e nato per premiare gli hotel di nuova apertura che hanno avuto un impatto eccezionale sul panorama dell’ospitalità nel loro primo anno di attività, è stato assegnato al Burman Hotel di Tallinn, in Estonia. Inaugurato nel 2025 nel centro storico di Tallinn, questo elegante boutique hotel propone 17 camere progettate con cura e materiali unici. Collegato al Bombay Club, gli ospiti possono godere di una cucina raffinata, un spa e di intrattenimento, creando un’esperienza sofisticata che è allo stesso tempo intima e vibrante.

Tutti i consigli sugli hotel della Guida MICHELIN sono disponibili gratuitamente sul sito web e sull’app della Guida. Per migliorare ulteriormente l’esperienza degli ospiti, la Guida MICHELIN offre anche un servizio di esperti di viaggio, fornendo assistenza personalizzata prima e durante ogni soggiorno.

