“Cene d’autore” firmate Fuoritempo di Chieri

Tra Spagna e Monferrato. Il viaggio e il ritorno alle radici.

Cena a sei mani: il racconto del viaggio degli chef Alessandro Bartoli e Giulio Canavese come esperienza di crescita e scelta consapevole di ritorno alla propria terra, attraverso un menù ispirato alla cucina catalana, accompagnato dai lievitati di Davide Di Bilio del Fuoritempo e dai vini de IParcellari.

“Tra Spagna e Monferrato. Il viaggio e il ritorno alle radici” è il titolo della 14esima edizione delle “Cene d’autore”, appuntamento mensile del Fuoritempo di Chieri con l’obiettivo di mettere in relazione il mondo della pizza contemporanea con quello del fine dining, del vino e della cultura enogastronomica.

La serata del 17 febbraio avrà come protagonisti Alessandro Bartoli e Giulio Canavese, chef e proprietari del Ristorante Àlea di Castell’Alfero che, insieme al pizza chef Davide Di Bilio, proporranno un menù a 6 mani che intreccia memoria, territorio e citazioni della cucina catalana d’avanguardia, reinterpretate alla luce della tradizione piemontese.

Il Fuoritempo di Chieri, aperto da 3 anni nel centro storico della città, è guidato da Davide Di Bilio, pizzaiolo innovativo e sperimentatore. Dopo la formazione con Simone Padoan e Renato Bosco, Di Bilio ha sviluppato impasti con tecniche avanzate e cereali alternativi al frumento, per garantire gusto e digeribilità. La filosofia del locale unisce tradizione e innovazione, con farine non raffinate, ingredienti locali e sostenibili. Il Fuoritempo ha ottenuto i Tre Spicchi del Gambero Rosso e il 66° posto nella classifica italiana di 50 Top Pizza.

Àlea è il nuovo progetto di Alessandro Bartoli e Giulio Canavese, due giovani chef che si sono conosciuti nelle cucine di uno dei ristoranti più influenti al mondo, simbolo della cucina catalana d’avanguardia, il Disfrutar di Barcellona. Questa e altre esperienze hanno segnato il loro percorso, portandoli ad avere un approccio libero, creativo e sperimentale alla gastronomia. Il loro background, legato alla tradizione culinaria piemontese, si è arricchito di tecniche, intuizioni e suggestioni, dando forma a piatti che uniscono memoria e innovazione, rigore e libertà creativa. Un equilibrio che si ritrova nel menu della Cena d’Autore, pensato come un racconto gastronomico tra Spagna e Monferrato.

La serata sarà anche l’occasione per il Fuoritempo di presentare un’ulteriore declinazione della pizza: la pala alla romana, che entrerà in menu a partire dal 17 febbraio accanto alla classica pizza napoletana, alle pizze gourmet e alla pizza al padellino. I topping della pala alla romana saranno pensati e realizzati proprio insieme agli chef di Àlea, nell’ottica di una collaborazione creativa tra professionisti del territorio uniti dalla stessa visione.

Ad accompagnare il menu saranno i vini de IPARCELLARI, un progetto basato sul concetto di parcella come massima espressione del territorio di Langhe, Roero e Monferrato, ideato da Davide Canina (già sommelier della Locanda del Sant’Uffizio) e Monica Pedrotto.

Un’esperienza gastronomica che si unisce a quella emozionale grazie all’accompagnamento musicale con jazz dal vivo della pianista Chiara Nicora. Come sempre, la conduzione della serata sarà a cura del giornalista enogastronomico Danilo Poggio.

IL MENU

Puccia a fügassa inta-o cappuccin

Focaccia al caffè e cappuccino di funghi

Sauvignon “Parcella 602” 2023 – IPARCELLARI

Al-Andalus

Pala alla romana con stracciatella, pomodoro, zaatar e limone alla marocchina (impasto con farina di ceci e farro)

Chardonnay “Parcella 146” 2023 – IPARCELLARI

¡Que vivan las tapas!

Pollo in pepitoria

Tacos con pollo sfilacciato allioli e pimiento del piquillo

Pane e paté di fegatini

⁠Zampa al limone

Croquetas con ragù di creste

Ruchè di Castagnole Monferrato “Tre Parcelle” 2024 – IPARCELLARI

Questa non è una pizza

Cioccolato bianco, vino e pere

Dettagli dell’evento

Data: Marted ì 17 febbraio 2026

Ora: accoglienza dalle ore 20, inizio ufficiale ore 20.30

Luogo: Fuoritempo, Via Principe Amedeo 30 – Chieri (TO)

Chef ospiti: Alessandro Bartoli e Giulio Canavese (Ristorante Àlea, Castell’Alfero)

(Ristorante Àlea, Castell’Alfero) Pizzaiolo: Davide Di Bilio (Fuoritempo)

(Fuoritempo) Vini: Davide Canina e Monica Pedrotto – IPARCELLARI

– IPARCELLARI Musica: Chiara Nicora (pianoforte jazz)

(pianoforte jazz) Conduzione: Danilo Poggio

Prenotazioni: www.fuoritempo.com

Informazioni: eventi@fuoritempo.com

FUORITEMPO

Fuoritempo, presente in Piemonte con due insegne a Canale d’Alba (CN) e a Chieri (TO), è un ideato da Davide Di Bilio, pizzaiolo fuori dai binari tradizionali della ristorazione, guidato da passione, studio e spirito critico. La sua formazione inizia a Napoli, con un corso presso l’Associazione Verace Pizza Napoletana e uno stage in una pizzeria storica della città, prosegue all’Università della Pizza di Vighizzolo d’Este dove, grazie all’incontro con Simone Padoan e Renato Bosco, il suo approccio alla pizza viene radicalmente ridefinito. Nel corso degli anni, Davide Di Bilio sviluppa impasti personali a partire da blend di cereali alternativi al frumento (farro, mais, orzo, riso, avena, legumi e grani parzialmente germogliati) e affina tecniche avanzate che trovano applicazione anche nella pizza napoletana. Un lavoro di sperimentazione che rafforza ulteriormente il legame tra tecnica, gusto e digeribilità. Punto cardine è innovare restando fedeli alla tradizione, attraverso una filosofia fondata sulla qualità delle materie prime, sul rispetto della filiera e sull’uso esclusivo di farine non raffinate macinate a pietra, affiancate da ingredienti selezionati, preferibilmente locali e sostenibili, per restituire alla pizza il suo ruolo di alimento popolare, ma non per questo banale. In carta è possibile scegliere tra la classica napoletana le pizze gourmet, la pizza al padellino e la pala alla romana. Fuoritempo ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui i Tre Spicchi nella Guida alle Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso e la posizione n. 66 nella classifica italiana di 50 Top Pizza. Fuoritempo.com, IG @fuoritempochieri

RISTORANTE ÀLEA

Dopo anni di viaggi e importanti esperienze internazionali, gli chef Alessandro Bartoli e Giulio Canavese hanno scelto di tornare in Piemonte, dando vita ad Àlea a Castell’Alfero, sito all’interno del suggestivo Castello dei Conti Amico. La cucina proposta nasce dalla tradizione piemontese, reinterpretata con un tocco moderno in cui si valorizzano gli ingredienti locali e le tecniche classiche per creare piatti che uniscono memoria e innovazione in un perfetto equilibrio di sapori. IG @alea__ristorante

IPARCELLARI

IParcellari, progetto ideato da Davide Canina e Monica Pedrotto, volto a valorizzare vigneti selezionati di Langhe, Roero e Monferrato attraverso una produzione parcellare rigorosa, capace di raccontare in modo autentico il legame tra suolo, vitigno e identità. Il progetto si riassume nel motto: “Un vigneto, una parcella, un vino.” IG @iparcellari

CHIARA NICORA

Pianista torinese, classe 2000. Dopo la laurea con il massimo dei voti al Conservatorio di Torino, frequenta il Master di pianoforte jazz a Siena. Dal 2020 si esibisce regolarmente nei principali club jazz del Nord Italia e ha calcato palcoscenici prestigiosi come il Blue Note di Milano, partecipando a importanti festival in Italia e all’estero. IG @chiara.nicora

