Cena spaziale in onore di Samantha Cristoforetti

Il 2022 si conferma un anno di straordinaria importanza per il settore aerospaziale, con numerose missioni che vedono e vedranno l’Italia in prima fila. La “Cena spaziale”, il format scientifico culinario ideato e condotto da Maurizio Maschio, è l’occasione per parlare dei futuri scenari di queste missioni e della loro importanza per la vita sulla Terra, a tavola, in compagnia di alcuni fra i più autorevoli esperti e divulgatori scientifici.

Il calendario spaziale si è aperto ufficialmente mercoledì 27 aprile alle ore 9,52 (ora italiana, le 3,52 in Florida) con il lancio dalla storica rampa 39A del Kennedy Space Center – a Cape Canaveral, dove partirono anche le missioni Apollo e gli Shuttle – del Falcon 9 con a bordo l’equipaggio Crew-4 di NASA e Space X alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Specialista di missione la nostra Samantha Cristoforetti, alla sua seconda avventura spaziale dopo i 199 mesi trascorsi in orbita fra il 2014 e il 2015 per la missione Futura dell’Agenzia spaziale Italiana. Con l’astronauta dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) sulla navicella Freedom Crew Dragon anche gli astronauti della NASA Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins. L’attracco alla ISS della navicella è avvenuto all’una e 50 di giovedì 28 aprile con una manovra perfetta. AstroSamantha, che è la prima astronauta italiana a raggiungere la ISS a bordo della navicella Crew Dragon dell’azienda statunitense SpaceX di Elon Musk, sarà impegnata per poco meno di 5 mesi in una quarantina di esperimenti in condizioni di microgravità e sarà la prima TikToker nello spazio.

Il 2022 è anche l’anno della missione Artemis 1 della Nasa e dell’ESA alla volta della Luna. Quello previsto in estate sarà il secondo volo di collaudo della navicella Orion (senza equipaggio) e il primo lancio del razzo vettore Space Launch System che nell’ambito del programma Artemis verrà utilizzato per il Lunar Gateway, la stazione in orbita cislunare che dalla seconda metà degli anni ’20 riporterà l’uomo sul suolo selenita aprendo la strada all’esplorazione umana dello spazio profondo, verso Marte e oltre.

Lo chef Nicola Batavia propone un inedito menù ispirato alla magia dell’universo in occasione dell’edizione 2022 della cena evento dedicata allo spazio

L’appuntamento con la “Cena Spaziale 2022” in omaggio a Samantha Cristoforetti è mercoledì 4 maggio alle ore 20,30 al ristorante Birichin, in via Vincenzo Monti 16/a, da 29 anni un punto di riferimento per gli amanti dell’alta cucina in città. Lo chef patron Nicola Batavia realizzerà in esclusiva per la serata un intero menù a tema, mentre il giornalista, scrittore e g-astronauta Maurizio Maschio condurrà la chiacchierata con importanti esponenti del mondo spaziale. Ospiti a cena il giornalista Piero Bianucci, fondatore di Tuttoscienze, firma de La Stampa, autore di programmi Rai e di oltre 30 libri di divulgazione scientifica con particolare riguardo allo spazio (fra cui il recente “Pellegrini dell’Universo”, ed. Solferino), per parlare di turismo spaziale e ritorno sulla Luna.

Con Liliana Ravagnolo di ALTEC Space, che porterà alcuni campioni di cibo spaziale forniti dall’ESA da far girare tra i tavoli, si parlerà invece di alimentazione in orbita e vita degli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, mentre con la giovane ingegnere aerospaziale e influencer STEM Giulia Bassani, aka @Astrogiulia, aspirante astronauta, autrice di “Sognavo le stelle” (ed. Il Saggiatore) il focus si sposterà su Marte.

In sala il produttore ed enologo Silvano Bolmida dell’omonima cantina di Monforte d’Alba, i cui vini saranno serviti in abbinamento ai piatti.

IL FORMAT

Il format, già sperimentato con successo in location di prestigio come lo stellato Casa Vicina a Eataly Lingotto e Green Pea o alla Casa del Pingone (IQOS Embassy @ Porta Palatina), è quello della social dinner aperta al pubblico in cui gli ospiti sono invitati ad accomodarsi ai tavoli e ad assaporare in un clima conviviale uno speciale menù ispirato allo spazio. Le portate devono richiamare nell’aspetto, nella scelta del nome o nella mise en place qualche caratteristica della Luna, di Marte e di altri corpi celesti. In questa occasione lo chef Batavia ha realizzato un concept menù con piatti dai nomi evocativi, e una speciale ricetta gourmet ispirata proprio al bonus food che l’astronauta Samantha Cristoforetti ha portato con sé per il suo ritorno sulla ISS.

Questo il menù vegetariano della Cristoforetti: Wholgrain wheat couscous (with vegetables and legumes); Glrillo al mirtillo (blueberry and cricket cereal bar); Shrimp and asparagus rice (with tomatoes and pesto alla Genovese); Spelt salad (with Mediterranean little tunny, dried tomatoes, pine nuts and asparagus); Yogurt pudding (with cereals, legume flakes and fruits), confezionati sotto vuoti per lo spazio. Il piatto scelto è diventato nell’interpretazione dello chef un delizioso Risotto “Samantha” agli asparagi, gambero, bufala e limone bruciato. Tra un piatto e l’altro “pillole di spazio” con gli ospiti della serata, accompagnate da proiezioni di video e immagini.

L’evento ruota attorno alla pubblicazione dell’ultimo libro “L’Italia nello Spazio – Il racconto dei suoi protagonisti” di Maurizio Maschio (ed. Cartman), un racconto per interviste e immagini con la prefazione dell’astronauta ESA Luca Parmitano, 1° italiano e 3° europeo al comando della Stazione Spaziale Internazionale.

Redazione Centrale TdG