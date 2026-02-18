Cena a quattro mani, ciclo di incontri gastronomici al GHV Hotel & Spa di Creazzo

Venerdì 27 febbraio 2026 una nuova cena a quattro mani prosegue il ciclo di incontri gastronomici della Wine Room

Prosegue al GHV Hotel & Spa di Creazzo il percorso gastronomico delle cene a quattro mani firmate Wine Room by Luca Tegon, un progetto che mette al centro il confronto tra visioni culinarie contemporanee. Venerdì 27 febbraio 2026 la cucina del ristorante fine dining della struttura ospiterà lo chef stellato Peter Brunel, che sarà protagonista insieme all’head chef della Wine Room Luca Tegon di una serata costruita attorno a un linguaggio comune: il rispetto del territorio, della materia prima e della stagionalità.

Più che un semplice incontro tra chef, la cena rappresenta un dialogo tra due sensibilità affini. La cucina di Peter Brunel, profondamente radicata nella sua regione e nei prodotti locali, condivide infatti con quella di Luca Tegon un approccio essenziale, incentrato sull’identità dell’ingrediente e sulla sua trasformazione attraverso tecnica e ricerca. Un filo conduttore che unisce i due chef pur mantenendo riconoscibili le rispettive personalità.

Originario della Val di Fassa, chef Brunel è uno degli interpreti più raffinati della cucina contemporanea italiana. Dopo varie esperienze tra le più rinomate cucine d’Italia e internazionali, soprattutto in Francia, presso ristoranti stellati, nel 2019 apre Peter Brunel Ristorante Gourmet ad Arco (TN), con il quale raggiunge la Stella Michelin a poco più di un anno dall’apertura. La sua cucina nasce da studio, ricerca e sensibilità artistica, e si distingue per eleganza, creatività e capacità di trasformare ingredienti semplici in espressioni gastronomiche complesse e contemporanee.

Il percorso gastronomico della cena-evento si aprirà con l’antipasto firmato da Peter Brunel, costruito attorno a un ingrediente essenziale reinterpretato attraverso tecnica e ricerca. Seguirà il primo piatto, espressione della sua cucina contemporanea, dove il prodotto viene valorizzato nella sua purezza e profondità di gusto. Il secondo di pesce proseguirà il racconto con una composizione elegante ed equilibrata. Nella seconda parte del percorso interverrà Luca Tegon, con un secondo di carne accompagnato da un contorno stagionale legato al territorio veneto, seguito dal dessert e da una selezione di piccola pasticceria, in un finale che restituisce armonia e identità al racconto gastronomico della serata.

Questo secondo appuntamento conferma la volontà del GHV Hotel & Spa di costruire un calendario di esperienze gastronomiche capaci di mettere in relazione chef, territorio e ospiti, trasformando la Wine Room in uno spazio di confronto, scoperta e dialogo culinario. Le cene a quattro mani nascono infatti con l’obiettivo di offrire alla clientela la possibilità di vivere un raffronto diretto tra stili e visioni differenti, assaporando nella stessa serata interpretazioni diverse della cucina contemporanea.

La cena-evento si terrà venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 20.00, è solo su prenotazione e avrà un costo di 85€ a persona (vini esclusi).

Per informazioni e prenotazioni: https://ghvhotel.com/cena-a-4-mani-con-chef-peter-brunel/

Redazione Centrale TdG