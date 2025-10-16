Cena a quattro mani al San Giors per Buonissima 2025

Giovedì 23 ottobre, alle ore 19.30, Albergo Ristorante San Giors ospiterà una speciale cena a quattro mani nell’ambito di Buonissima 2025, realizzata in occasione della collaborazione con Mangèbin – Il Piemonte in tavola.
Protagonisti della serata saranno Giulio Carlo Ferrero, chef del San Giors, e Claudio Lochiatto Chef patron del ristorante L’Uliveto di Torino.
In un originale gioco di scambi, sarà Ferrero a firmare i piatti di ispirazione calabrese, mentre Lochiatto interpreterà la tradizione piemontese, dando vita a un menu che racconta l’incontro tra due territori diversi ma uniti dalla stessa passione per la cucina autentica e identitaria.
Il percorso degustazione prevede:
- Vitello tonnato (Lochiatto)
- Zeppole di patate con acciughe al verde (Ferrero)
- Plin ripieni di baccalà con burro alla ’nduja su crema di patate arrosto (Lochiatto)
- Stroncatura alla monferrina (Ferrero)
- Biscotto alla liquirizia con zabaione al Jefferson
In abbinamento, i vini Cirò DOC Rosso Classico Tenuta Iuzzolini e Rosingana Piemonte DOC Albarossa Cantine Bava.
La cena rappresenta un viaggio sensoriale tra Nord e Sud, in cui le tradizioni si intrecciano e si rinnovano in chiave contemporanea.
L’iniziativa si inserisce nel progetto Mangèbin, che valorizza la cultura gastronomica piemontese promuovendo collaborazioni e scambi tra cuochi, produttori e territori, in un racconto corale fatto di gusto, arte e convivialità.
San Giors – Via Borgo Dora 3/A, Torino
Prenotazioni: 348 3953440 – 389 9938771
Redazione Centrale TdG