Cena a quattro mani al San Giors per Buonissima 2025

Giovedì 23 ottobre, alle ore 19.30, Albergo Ristorante San Giors ospiterà una speciale cena a quattro mani nell’ambito di Buonissima 2025, realizzata in occasione della collaborazione con Mangèbin – Il Piemonte in tavola.

Protagonisti della serata saranno Giulio Carlo Ferrero, chef del San Giors, e Claudio Lochiatto Chef patron del ristorante L’Uliveto di Torino.

In un originale gioco di scambi, sarà Ferrero a firmare i piatti di ispirazione calabrese, mentre Lochiatto interpreterà la tradizione piemontese, dando vita a un menu che racconta l’incontro tra due territori diversi ma uniti dalla stessa passione per la cucina autentica e identitaria.

Il percorso degustazione prevede:

Vitello tonnato (Lochiatto)

Zeppole di patate con acciughe al verde (Ferrero)

Plin ripieni di baccalà con burro alla ’nduja su crema di patate arrosto (Lochiatto)

Stroncatura alla monferrina (Ferrero)

Biscotto alla liquirizia con zabaione al Jefferson

In abbinamento, i vini Cirò DOC Rosso Classico Tenuta Iuzzolini e Rosingana Piemonte DOC Albarossa Cantine Bava.

La cena rappresenta un viaggio sensoriale tra Nord e Sud, in cui le tradizioni si intrecciano e si rinnovano in chiave contemporanea.

L’iniziativa si inserisce nel progetto Mangèbin, che valorizza la cultura gastronomica piemontese promuovendo collaborazioni e scambi tra cuochi, produttori e territori, in un racconto corale fatto di gusto, arte e convivialità.

San Giors – Via Borgo Dora 3/A, Torino

Prenotazioni: 348 3953440 – 389 9938771

Redazione Centrale TdG