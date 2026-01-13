Cena a quattro mani al GHV Hotel & Spa di Creazzo

Sabato 17 gennaio 2026 una degustazione esclusiva inaugura un ciclo di appuntamenti gastronomici firmati Wine Room by Luca Tegon

Due chef, una cucina condivisa e un solo obiettivo: vivere un’esperienza gastronomica unica. Sabato 17 gennaio 2026, il GHV Hotel & Spa di Creazzo ospiterà una speciale cena-evento a quattro mani che vedrà protagonisti Luca Tegon, head chef della struttura e anima del ristorante fine dining Wine Room by Luca Tegon, la nuova apertura firmata GHV, e Terry Giacomello, chef stellato tra le figure più autorevoli e sperimentali della scena gastronomica contemporanea.

Una serata pensata per chi ama la grande cucina e desidera vivere un’esperienza gastronomica fuori dall’ordinario, dove tecnica, visione e creatività si incontrano in un racconto a più voci. L’evento nasce dall’incontro tra due stili diversi ma complementari, chiamati a dialogare in cucina per dare vita a un menu degustazione esclusivo, creato appositamente per l’occasione.

Terry Giacomello, noto per il suo approccio sperimentale e per una cucina che unisce rigore tecnico, ricerca e una continua tensione verso l’innovazione, porterà a Creazzo una visione contemporanea costruita nel corso di un percorso che lo ha visto lavorare in alcune delle cucine più influenti al mondo. Una cucina fatta di contrasti, texture e sapori capaci di sorprendere, in cui la tradizione dialoga costantemente con la sperimentazione e con una forte attenzione alla sostenibilità e al non spreco. Al suo fianco, Luca Tegon, giovane chef ma già interprete solido dell’alta cucina, che ha costruito il proprio linguaggio gastronomico sull’equilibrio, sull’identità italiana e sul rispetto della materia prima, maturato anche attraverso importanti esperienze in ristoranti di rilievo internazionale.

Il percorso gastronomico si aprirà con l’antipasto firmato da Luca Tegon, costruito attorno a materie prime del territorio come la cannocchia della laguna e il salame vicentino, in un piatto che racconta il dialogo naturale tra mare e terra. Seguirà il primo piatto di Terry Giacomello, espressione della sua ricerca tecnica e del suo approccio non convenzionale, dove l’anguilla affumicata diventa protagonista di un gioco di consistenze e sapori. Il secondo piatto, nuovamente affidato alla mano di Tegon, valorizzerà ingredienti stagionali dei Colli Berici, come il raperonzolo, in una proposta che unisce eleganza e identità territoriale. A chiudere la serata sarà il dessert firmato da Giacomello, un finale intenso e stratificato che completa il racconto gastronomico della cena.

L’appuntamento con Giacomello è inoltre il primo di una serie di eventi gastronomici che il GHV Hotel & Spa ospiterà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di creare un calendario di serate speciali che accompagnerà il pubblico fino all’estate. «Vogliamo che Wine Room by Luca Tegon sia un luogo vivo, aperto al confronto e allo scambio», spiega il direttore Riccardo Bacchi Reggiani. «Le cene a quattro mani nascono proprio con questo obiettivo: creare un dialogo tra chef, stili e visioni diverse, offrendo alla clientela la possibilità di vivere un raffronto diretto e di assaporare, nella stessa serata, piatti firmati da cuochi diversi. È un modo per arricchire l’esperienza gastronomica e rendere il ristorante uno spazio di scoperta continua, in dialogo con il territorio e con il panorama della cucina contemporanea».

Con questo progetto, il GHV Hotel & Spa conferma la volontà di proporsi come punto di riferimento per l’ospitalità e la ristorazione di qualità nel territorio vicentino, investendo in eventi capaci di lasciare il segno e di avvicinare un pubblico sempre più attento all’esperienza gastronomica.

La Wine Room by Luca Tegon, inaugurata recentemente all’interno del GHV Hotel, rappresenta il nuovo percorso gastronomico della struttura: uno spazio intimo e raffinato, dove il fine dining dialoga con un’idea di ospitalità contemporanea, attenta all’esperienza dell’ospite. La cena del 17 gennaio diventa così anche l’occasione per raccontare questa nuova identità, aprendo le porte a un pubblico curioso, appassionato e sensibile alla qualità.

La cena-evento si terrà sabato 17 gennaio 2026 alle ore 20.00, è solo su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: https://ghvhotel.com/cena-a-4-mani-con-chef-terry-giacomello/

Redazione Centrale TdG