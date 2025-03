Caviar Giaveri: l’eleganza illumina la tavole di Pasqua 

Caviar Giaveri, simbolo di eccellenza nella gastronomia di alta classe, si conferma protagonista ideale delle festività pasquali, portando sulla tavola dei più raffinati intenditori due selezioni del suo caviale di qualità senza pari.

Tra le proposte spicca l’Osietra Classic, un caviale che brilla di eleganza. Con il suo colore bruno e le sfumature dorate, incarna la perfezione in ogni sfumatura di gusto. Le uova di storione, selezionate con la massima attenzione, offrono un sapore ricco e vellutato, in grado di emozionare il palato con la sua delicatezza e al contempo la sua intensità. Le note di burro e nocciola lo rendono ideale per accompagnare piatti gourmet come antipasti di pesce, crostacei o semplici blinis, regalando un’esperienza che esalta ogni momento della degustazione. Il caviale Osietra Classic è da provare sicuramente nelle combinazioni di Scampi al limone, mascarpone e caviale Osietra Classic; Cannoli salati con ricotta e caviale Osietra; Blinis, panna acida, crema di melanzane e caviale Osietra.

L’altra prelibata selezione pensata per le tavole pasquali è il Golden Sterlet: un’edizione limitata di lusso e raffinatezza. Questa tipologia di caviale rappresenta un’autentica rarità, con le sue uova dorate e lucenti che catturano la luce in modo straordinario. La sua consistenza setosa e il sapore delicato, che richiama l’inconfondibile essenza del mare, sono l’espressione di una raffinatezza senza pari. Proveniente dallo storione albino, una specie fragile che vive in acque profonde e protette, questo caviale si distingue per la sua eccezionalità. Riservato per le occasioni più prestigiose, Golden Sterlet è il massimo dell’esclusività, ideale da gustare in purezza per chi cerca un’esperienza senza compromessi. Tra le prelibate soluzioni gastronomiche è perfetto con Ricciola saltata, panna acida e caviale Golden Sterlet ma anche con un Risotto al nero di seppia.

Il percorso che porta alla creazione di ogni granello di caviale Caviar Giaveri è guidato da una filosofia che privilegia la selezione delle migliori materie prime, la lavorazione artigianale e l’adozione di metodi sostenibili. Ogni prodotto offre un’esperienza sensoriale unica, in perfetto equilibrio tra lusso, eleganza senza tempo e impegno verso il futuro. Da oltre quarant’anni, infatti, l’azienda rappresenta un punto di riferimento nel settore, grazie alla sua capacità di unire tradizione e innovazione, sempre nel rispetto della natura e attraverso una cura maniacale per ogni singolo dettaglio. I prodotti Caviar Giaveri sono disponibili nei migliori ristoranti e negozi gourmet in Italia e nel mondo.

È possibile acquistare direttamente dal produttore presso il punto vendita di San Bartolomeo di Breda (TV) o tramite il sito ufficiale www.caviargiaveri.com.

Caviar Giaveri

Dalla fine degli anni ‘70 Caviar Giaveri alleva gli storioni e trasforma il caviale totalmente nei suoi possedimenti ittici a San Bartolomeo di Breda (TV). La salatura segue il tradizionale metodo russo malossol (poco sale), la selezione delle uova avviene rigorosamente a mano, come anche il confezionamento. Ogni esemplare di storione vive come in natura: è accudito e seguito in ogni fase della sua crescita, ogni aspetto è curato minuziosamente per ricreare il miglior habitat garantendo il massimo rispetto per gli equilibri della specie. Lo storione è attualmente una delle specie in pericolo di estinzione incluse nella Convenzione di Washington appunto, il cui allevamento e commercializzazione sono tutelati dal CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) che controlla il commercio internazionale delle specie di flora e fauna minacciate di estinzione. E Caviar Giaveri naturalmente opera nel totale rispetto di tali norme per la completa salvaguardia delle specie. Inoltre, le moderne tecnologie di acquacoltura permettono anche la piena sostenibilità degli impianti e del territorio circostante. Oggi l’azienda è condotta da Jenny, Giada e Joys Giaveri, tre giovani imprenditrici che, con grande passione, continuano la tradizione di famiglia a fianco del padre Rodolfo. Gli allevamenti Caviar Giaveri si trovano nel comune di San Bartolomeo di Breda (in provincia di Treviso), a pochi chilometri da Venezia.

Redazione Centrale TdG