Casagoffi: lo spazio torinese sul Lungo Po è il cuore della stagione estiva

Ha inaugurato con successo la bella stagione torinese Casagoffi, uno degli spazi all’aperto più apprezzati e animati della città.

Uno spazio dove sentirsi a casa, sia all’aperto che – novità di questa stagione – anche al chiuso, ordinando un cocktail signature o un calice di vino dalla fornitissima cantina. Una casa dove fare aperitivo, stuzzicando qualche tapas, o cena, mangiando una pizza. O dove ritrovarsi la domenica per un brunch in mezzo al verde.

Tante le novità della nuova stagione di Casagoffi, che diventa per il 2023 il “locale faro” di Espolòn Tequila, che sarà protagonista dei signature drink estivi proposti dal team di Casagoffi.

Stessa atmosfera rilassata, stessa filosofia informale ma di stile, nell’angolo di verde sul Lungo Po Michelotti Casagoffi presenta tutte le novità per l’estate 2023.

Le novità 2023 di Casagoffi

Al chiuso. All’aperto. A Casa.

Intanto il menu: la proposta di Casagoffi è, come sempre, perfetta per un aperitivo sfizioso: un menu di tapas creative e non scontate si abbina alle proposte di drink – classici e signature – firmate da Francesco Abbadessa e dal suo team, o a una delle bottiglie – italiane o straniere – scelte dalla fornitissima e interessante cantina del locale. Una proposta che punta a rendere contemporaneo il rito tutto torinese della merenda sinoira, trasportandolo in un cortile immerso nel verde che sembra aver lasciato fuori la frenesia della città.

Anche l’ispirazione delle tapas – create dallo chef Gabriele Gorlato – è quella di un piccolo momento di vacanza dal quotidiano: creazioni sfiziose (come le acciughe del cantabrico con pane e burro nero) viaggiano dalla tradizione piemontese (come nel vitello tonnato) ai sapori della Liguria (come nella deliziosa panella con gambero vanigliato e salsa al pepe, uno dei must di questa stagione di Casagoffi).

Non solo aperitivo: le tapas di Casagoffi possono essere anche un’entrata divertente nell’attesa delle pizze, che diventano quest’anno le protagoniste del menu cena. Due diversi tipi di impasto (la pinsa romana creata con Spoto Bakery e la pizza al tegamino, in collaborazione con Lab You) fanno da sfondo ad abbinamenti creativi e golosi, come per la “Pontile”, con datterini gialli, cipolla rossa di Tropea caramellata, filetti di tonno, burrata e origano o per la “Crudo, Bufala & Tanto Amore”, con crudo di Parma, stracciatella di bufala, noci Pecan e confettura di fichi.

Tutti i sabati e le domeniche, Casagoffi diventa la location perfetta per un brunch all’aperto, con un menu dolce e salato fatto di tutti i grandi classici, dal Club Sandwich ai pancake, alle scrambled eggs (semplici o con cheddar) immancabili in qualsiasi colazione all’anglosassone che si rispetti.

Quanto agli spazi, Casagoffi si conferma anche quest’anno una delle più belle location estive che Torino ha da offrire, con il suo dehors in stile tropicale in cui mangiare tra piante, dondoli e poltrone sospese e il prato di fronte, una finestra unica sul Po, il re dei fiumi torinesi.

In più, quest’anno, Casagoffi si arricchisce di un’elegante saletta al chiuso, negli spazi che un tempo ospitavano il ristorante gourmet Eragoffi, ora interamente dedicati a questo progetto.

Informazioni:

Casagoffi

Viale Suor Giovanna Francesca Michelotti, 52/c

353 341 3286

https://casagoffi.it/

Orari

Dal Marted ì al Venerd ì dalle 18:00 alle 1:00.

al dalle 18:00 alle 1:00. Sabato e Domenica brunch dalle 12:00 alle 15:00, Orario serale: dalle 19:00 alle 1:00.

e brunch dalle 12:00 alle 15:00, Orario serale: dalle 19:00 alle 1:00. Chiusi il lunedì

Redazione Centrale TdG