Casa Carnera, dove “casa” ha ancora un significato

– Paolo Alciati & Enza D’Amato –

La brace è il tratto distintivo della cucina di Yari Sità, ma il menu va ben oltre la griglia.

Tra Piemonte, Spagna e Asia, Casa Carnera mostra già una personalità ben definita.

Casa. È una parola abusata nella ristorazione. La si ritrova ovunque, nei nomi dei locali come nelle presentazioni dei menu, quasi fosse sufficiente evocarla per trasmettere calore e accoglienza. È un termine al quale guardiamo sempre con una certa diffidenza, proprio perché spesso rischia di diventare soltanto un richiamo emotivo, una promessa difficile da mantenere. Poi capita di entrare in un ristorante dove quel concetto prende davvero forma e ci si rende conto che non dipende dall’arredamento, né dal servizio impeccabile o dalla qualità della cucina. È un insieme di dettagli, difficili da spiegare ma immediati da percepire.

Casa Carnera parte proprio da qui.

A pochi passi dalla Gran Madre, in uno degli angoli più eleganti di Torino, basta entrare per capire che non è il solito ristorante. Niente minimalismo esasperato, niente sale dominate da cemento, metallo e linee fredde. Qui prevalgono il velluto rosso, le luci soffuse, i grandi specchi e le boiserie nere, in un’eleganza che richiama gli storici ristoranti veneziani più che le mode degli ultimi anni. Non manca neppure un richiamo agli esclusivi club londinesi, con due salette private per cene riservate e un piano superiore più raccolto, dove pochi tavoli rendono l’ambiente ancora più intimo.

Il nome del ristorante non è stato scelto a caso. L’ispirazione arriva da Primo Carnera, simbolo di forza ma anche di umanità, e l’idea dei proprietari Christian e Patrick Barberi è quella di costruire un luogo dove il rapporto con il cliente venga prima di tutto il resto.

Un progetto giovane, nato solo pochi mesi fa, ma che appare già molto coerente, fondato sulla brace come elemento centrale. Alla guida della cucina c’è Yari Sità, uno chef che il pubblico torinese conosce bene e che qui sembra aver trovato la dimensione ideale per esprimere uno stile culinario ormai maturo, senza però perdere quella curiosità che continua a spingerlo a sperimentare.

Parlando con lui emerge un entusiasmo sincero e la voglia di rimettersi in gioco. Racconta di un progetto nato rapidamente, di mesi vissuti senza un giorno di pausa, della costruzione della brigata, delle continue prove, degli aggiustamenti quotidiani.

Pensare a Casa Carnera esclusivamente come a un indirizzo dedicato alla carne sarebbe riduttivo. Certo, le grandi selezioni di bovino rappresentano una parte importante dell’offerta, ma la brace diventa soprattutto uno strumento di cucina, un modo di lavorare gli ingredienti che riguarda l’intero menu. Verdure, frutta, primi piatti, dessert: il fuoco compare continuamente, talvolta in maniera evidente, altre quasi impercettibile, ma senza mai coprire i sapori.

Sità cita Piemonte, Spagna e Asia come riferimenti della sua cucina. E nel piatto questi richiami convivono con naturalezza. Lo si capisce fin dai primi assaggi: l’entrée di benvenuto arriva accompagnata da un fresco calice di Franciacorta, scelto per accompagnare i sapori con discrezione.

La protagonista inattesa è la zucchina. Un ingrediente comune, quasi banale, che diventa il filo conduttore di diverse preparazioni. C’è la versione ispirata alla scapece, che mantiene una piacevole consistenza e una millefoglie che alterna consistenze differenti e piccoli dettagli capaci di valorizzare un ortaggio spesso relegato a semplice contorno. Lo chef evita volutamente di spingere subito sull’acidità, preferendo inserirla poco alla volta.

Accanto, compare quella che definisce una “finta milanese”, uno dei piatti che meglio rappresentano la sua cucina. È un’interpretazione che scompone completamente la ricetta tradizionale. La panatura diventa una sottile cialda croccante, il filetto viene appena lavorato, il carpione è presente attraverso cipolle, salvia e un gel anch’esso alla cipolla.

Grasso, acidità e croccantezza restano sempre in equilibrio. L’empanada con tartare, la salsa bravas alleggerita, i pomodori gialli, il prezzemolo trasformato in salsa, la tagliatella fritta: ogni ingrediente ha una funzione precisa. C’è tecnica, ma non è ostentata.

Anche quando arriva uno dei piatti simbolo della serata, il Gran Plin di Wagyu, l’effetto sorpresa non nasce dalla forma, che contrasta volutamente con quella tradizionale del plin piemontese avvicinandosi quasi a un dumpling orientale, ma dal ripieno di Wagyu giapponese che viene completato da un fondo di Rubia Gallega e da una leggera salsa ponzu. In accompagnamento il sommelier sceglie un Pinot Nero giovane, spiegando come il suo potenziale evolutivo sia perfetto per sostenere il piatto senza sovrastarlo.

Il Gran Plin rappresenta bene la filosofia di Sità: partire da una preparazione profondamente piemontese e cambiarne forma e riferimenti senza farle perdere riconoscibilità. Non è un esercizio creativo fine a sé stesso, ma il tentativo di costruire un piatto nuovo mantenendo saldo il punto di partenza. La stessa logica ritorna più volte durante la cena.

Lo chef non nasconde le proprie influenze. Le esperienze maturate negli anni sono ormai parte del suo modo di cucinare. La Spagna affiora nelle salse e nella scelta di alcune materie prime, l’Asia compare in alcuni condimenti e nelle marinature, mentre il Piemonte resta sempre il punto di riferimento. Lo stesso Sità racconta di aver ritrovato l’entusiasmo dei primi anni di cucina, quella voglia di provare, sbagliare, correggere e ripartire il giorno dopo. Un entusiasmo alimentato anche dalla sintonia con la proprietà, che gli ha lasciato spazio per sviluppare una cucina personale senza imporre una direzione diversa.

La brace, naturalmente, resta il cuore di tutto, non serve soltanto a cuocere una costata o un filetto, ma modifica consistenze, concentra aromi, aggiunge profondità anche agli ingredienti più semplici. Vale per le verdure, vale perfino per la frutta, che ritroveremo nel dessert finale dopo essere passata sul fuoco.

Il filetto di Garronese francese (altrimenti detta “la Blonde d’Aquitaine”) viene presentato con un aspetto che inganna volutamente l’occhio. La leggera scottatura ricorda infatti un tataki di tonno, mentre le tre salse di accompagnamento permettono di assaggiarlo ogni volta in modo diverso. La teriyaki ne esalta il lato più sapido, quella tonnata richiama immediatamente la tradizione piemontese, mentre lo jus di cottura riporta tutto verso la carne.

Accanto compare un sashimi di Wagyu, molto più magro rispetto all’immagine che normalmente si associa a questa carne. Viene servito con una salsa al mango e zenzero e trova un piacevole contrasto con un ceviche di zucchina, friggitello e platano fritto, dove l’acidità dell’aceto alleggerisce l’insieme.

L’abbinamento del sommelier si sposta in Spagna con una Rioja Riserva 2019 ottenuta da uve Tempranillo. È un vino di buona struttura, ben calibrato, in grado di accompagnare la complessità della carne senza appesantire la degustazione.

C’è poi il tema della materia prima: Casa Carnera ha fatto una scelta ancora poco diffusa in Italia, preferendo bovini che hanno completato il proprio ciclo di vita.

Una scelta che Yari rivendica, spiegando come una carne più matura sviluppi aromi e sfumature impossibili da ritrovare in animali macellati molto giovani.

Durante la cena assaggiamo una Rubia Gallega di diciotto anni, un prodotto che rappresenta bene questa filosofia. Non punta sulla sola morbidezza, ma offre una complessità aromatica decisamente fuori dal comune.

Secondo lo chef, il consumatore italiano è ancora legato all’idea che la qualità coincida esclusivamente con la tenerezza della carne. La cultura gastronomica spagnola, invece, ha insegnato ad apprezzare anche animali molto più maturi, valorizzandone le caratteristiche attraverso frollature e cotture adeguate. È questa la direzione scelta da Casa Carnera, pur mantenendo un forte legame con le produzioni del territorio quando disponibili.

Anche quando guarda ad altre cucine, Sità non perde mai di vista l’ingrediente principale. Da questo punto di vista, Casa Carnera ha già trovato la propria strada in tempi rapidi. Non è un ristorante costruito intorno a una moda del momento, ma un progetto che poggia su basi solide: una cucina che mette il fuoco al centro, una selezione rigorosa delle materie prime e un gruppo di lavoro che, nonostante i pochi mesi di attività, sembra avere già le idee molto chiare. Il resto lo farà il tempo, ma le premesse sono decisamente convincenti.

Info: www.casacarnera.it