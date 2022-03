Carnevale a Venezia, finale a sorpresa

Le Pantere della Prosecco DOC Imoco Volley al Dinner Show del Casinò

Il Consorzio di tutela della DOC Prosecco rinnova anche quest’anno – nel ruolo di Official Sparkling Wine della città – la propria presenza al Carnevale di Venezia, evento che in questa edizione ha potenziato la sua presenza all’Arsenale e implementato la sua capillarità in campi e campielli con esibizioni mozzafiato sull’acqua rese ancora più straordinari dai giochi di fuoco dello show Nebula Solaris.

Imperdibili gli strabilianti appuntamenti a Ca’ Vendramin Calergi, storica sede del Casinò cittadino, dove le cene in maschera, accompagnate dalle bollicine ufficiali di Prosecco DOC etichetta speciale Venezia 1600, allietano ogni anno i commensali serate non stop di musica, eventi in costume e numeri acrobatici e colpi di scena artistici di rara bellezza.

Proprio in questo contesto gioioso dove ospiti e artisti si confondono dando luogo a una vera magia, su invito del Consorzio, le splendide pallavoliste della Prosecco DOC Imoco Volley per una notte in hanno dismesso l’uniforme sportiva per indossare abiti da grande soirée prendendo parte ai festeggiamenti nella duplice veste di ‘special guest’ e di ‘brand ambassador’ delle bollicine DOC del Consorzio.

“Per la nostra Denominazione -spiega il presidente Stefano Zanette- Venezia continua a essere cruciale nella narrazione e fondamentale punto di partenza dal quale muovere le azioni di promozione nell’ambito della cultura.”

Info: www.prosecco.wine/it

Redazione Centrale TdG