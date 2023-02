Per il secondo anno consecutivo Carignano Banqueting vince il Wedding Award per la categoria Catering di Matrimonio.com, confermandosi come una delle migliori imprese di servizi per matrimoni in Italia

Giunti alla decima edizione, i Wedding Awards di Matrimonio.com sono assegnati in base alle più di 8 milioni di recensioni delle coppie pubblicate sul sito. Una cifra importante e in continuo aumento e che rende i professionisti premiati molto orgogliosi.

Oltre al numero di recensioni e al punteggio di ciascuna categoria, tra le più di 68.000 imprese iscritte sul portale si prende in considerazione anche la qualità e la professionalità del servizio offerto. Per questo, il ruolo più importante è quello delle coppie che, con le loro recensioni e dopo aver usufruito dei servizi per il loro matrimonio, decidono chi merita di vincere il premio.

Per il secondo anno Carignano Banqueting si è aggiudicato il premio Wedding Award 2023 per la categoria Catering, ottenendo un totale di 57 recensioni nella vetrina digitale pubblicata sul sito Matrimonio.com e un punteggio di 5.0 su 5.0 assegnato dalle coppie che hanno usufruito dei suoi servizi per il loro matrimonio.

Carignano Banqueting, con la sua organizzazione innovativa, risponde in maniera professionale e qualificata alle esigenze di ogni coppia.

Dagli allestimenti al flower design, ai progetti d’arredo, Marco e Carolina curano ogni progetto di matrimonio in maniera esclusiva, mentre la progettazione del banchetto e di ogni momento conviviale è affidata all’esperienza di Davide Scabin, pluristellato chef alla guida del Ristorante Carignano di Torino, 1 stella Michelin, e direttore dell’intera offerta ristorativa del Gruppo Seat-Grand Hotel Sitea cui il Carignano Banqueting è parte.

Info: https://www.matrimonio.com/catering-matrimoni/carignano-banqueting–e225109

Redazione Centrale TdG