Cardenal Mendoza lancia la Cocktail Competition, per la Golden Week 2021

Rinnovato soltanto per la seconda volta dal 1957, l’iconico Brandy Solera Gran Reserva da Jerez ha ora un look più contemporaneo, mantenendo le sue caratteristiche principali che l’han fatto amare fin dal 1887. Questo cambiamento lo renderà ancora maggiormente un ingrediente perfetto per la Cocktail Competition annuale, evento che farà parte della sesta Cardenal Mendoza Golden Week. Inoltre, il Brandy di Jerez rappresentato in Italia da Rinaldi 1957 è stato votato due volte tra i cinque brandy più influenti e tra i cinque più venduti nella classifica 2021 di Drinks International. Questo Brandy invecchia per minimo 15 anni in un sistema solera-criadera utilizzato per dar vita agli Sherry di Jerez e dell’area circostante. Cardenal Mendoza riposa in botti che hanno contenuto precedentemente Sherry Oloroso e Pedro Ximenez, caratteristica che comporta un gusto profondo, ricco e rotondo. Questo sapore pieno e complesso rende Cardenal Mendoza perfetto come ingrediente per i cocktail invogliando i bartender ai pairing più arditi ed esaltanti. Il tema per la Cocktail Competition di quest’anno completa la release della nuova etichetta: gli iscritti dovranno creare la nuova versione di un drink classico utilizzando Cardenal Mendoza, scattare una fotografia o girare un reel e postare il tutto sul proprio Instagram feed. L’elemento più importante: la foto o il reel dovranno mostrare la bottiglia in un posto d’onore così che Cardenal Mendoza potrà sapere che il brandy di Jerez è un ingrediente chiave. Gli iscritti saranno valutati attraverso diversi criteri che includono la creatività, l’originalità e la presentazione.