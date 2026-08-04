Cantina Tramin inaugura la nuova struttura produttiva

– Redazione Centrale TdG –

Il più importante investimento dell’azienda di Termeno in termini di qualità, efficienza e sicurezza. Si completa il complesso scultoreo a firma dell’architetto Werner Tscholl

E’ stata inaugurata la nuova struttura produttiva di Cantina Tramin, che rappresenta il più rilevante investimento nei 128 anni di storia dell’azienda cooperativa di Termeno. L’ampliamento, per lo più interrato, è stato realizzato con l’obiettivo di elevare ulteriormente gli standard produttivi e la qualità dei vini, a partire dalla fase di ricezione in vendemmia fino alla vinificazione.

La gran parte del nuovo edificio consta in due piani interrati su una superficie già impermeabilizzata, così da ridurre al minimo l’impatto ambientale. L’intero progetto è stato concepito per permettere una lavorazione delle uve rapida, flessibile e particolarmente delicata anche quando le condizioni meteorologiche richiedono la vendemmia simultanea di numerose parcelle. L’assetto, infatti, sfrutta al massimo la forza di gravità e include l’adozione di tre nuove presse, al fine di lavorare con delicatezza e precisione tutte le uve.

“Il progetto di ampliamento e riassetto dell’area produttiva avrà un riflesso tangibile e positivo sulla qualità dei nostri vini – afferma Willi Stürz, enologo e direttore tecnico di Cantina Tramin –. La struttura, infatti, apre a nuove possibilità di lavorazioni separate delle uve e in piccoli lotti. In questo modo, valorizzeremo ancor di più il carattere dei singoli terroir e parcelle, raccontando con maggiore precisione il potenziale e l’identità di ogni annata”.

A firmare il progetto l’architetto Werner Tscholl, già autore della sede edificata nel 2010, annoverata tra le più belle cantine d’Italia e diventata un simbolo di Termeno. Tscholl porta così a compimento il complesso scultoreo che richiama le viti sia nella forma che nelle cromie, tessendo un dialogo con l’ambiente circostante ed evocando il legame storico del luogo con la viticoltura.

Il nuovo progetto valorizza l’edificio produttivo con una facciata in vetro profilato in diverse tonalità di verde, secondo uno stile coerente con la struttura già presente. L’aspetto leggero e trasparente si inserisce armoniosamente nel paesaggio viticolo e allo stesso tempo nasconde gli spazi funzionali. Le aree sotterranee sono state rivestite di terra e piantumate con viti, integrando ulteriormente il volume della struttura nel paesaggio.

Con il nuovo edificio è stato contemporaneamente ampliato l’impianto fotovoltaico, che da solo permette di soddisfare i 2/3 del fabbisogno energetico della cantina.

L’inaugurazione ha avuto luogo venerdì 31 luglio 2026 con una grande festa presieduta dal presidente di Cantina Tramin Leo Tiefenthaler, l’enologo e direttore tecnico Willi Stürz e membri delle istituzioni locali.

Cantina Tramin | Una tra le più antiche cantine in Alto Adige, nasce nel 1898 per volontà di Christian Schrott, parroco del paese e allora deputato al Parlamento di Vienna, che insieme ad alcuni viticoltori della zona decide di dare vita a questa realtà. Nel 1971 Cantina Tramin si fonde con la Cantina Sociale di Egna. Nel 1989 prende avvio il progetto Selezione Terminum, primo intervento compiuto nella direzione della qualità enologica. Da qui in avanti tutta la produzione sarà orientata verso l’eccellenza. Nel 1991 Willi Stürz entra a far parte dell’organico di Cantina Tramin. Nascono le prime annate di vini che nel corso degli anni saranno insigniti di autorevoli premi e riconoscimenti. L’enologo e direttore tecnico ha saputo trasformare un’eccellente produzione territoriale, quella del Gewürztraminer, in un cru internazionale pluripremiato dalla critica più autorevole, sia in Italia che nel resto del mondo, rendendo Cantina Tramin celebre e molto amata per i suoi vini dalla particolare impronta aromatica.