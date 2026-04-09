Cantina Cordero di Montezemolo sceglie Compagnia del Vino s.r.l

È da questa riflessione che nasce la decisione di Cantina Cordero di Montezemolo di avviare una nuova fase del proprio percorso commerciale, scegliendo di affidarsi a Compagnia del Vino s.r.l. come partner strategico per la distribuzione sul mercato italiano a partire dal 1 maggio 2026. Dopo anni di distribuzione nazionale gestita attraverso una rete di agenti diretta, l’azienda delle Langhe ha deciso di intraprendere un percorso evolutivo capace di rispondere in modo più efficace alle trasformazioni che stanno interessando il settore del vino, in particolare nel canale Ho.Re.Ca.

“Salvo i prodotti a più alta rotazione, oggi un ristoratore acquista mediamente 12 bottiglie per referenza e richiede un riassortimento mensile. Allo stesso tempo, negli ultimi quattro o cinque anni i costi delle consegne sono praticamente raddoppiati: per un produttore spedire poche casse non è più sostenibile. Un modello distributivo che consenta, con una sola spedizione e un’unica fattura, di ricevere anche solo 6 o 12 bottiglie ma provenienti da aziende e denominazioni diverse permette al ristoratore di mantenere una proposta ampia senza appesantire il magazzino” dichiara Alberto Cordero di Montezemolo “Allo stesso tempo il distributore riesce ad assorbire in modo più efficiente i costi logistici, oggi sempre più rilevanti per realtà produttive come la nostra. Per questo motivo diventa fondamentale poter contare su un partner che unisca competenza, struttura organizzativa, dinamicità e una presenza capillare sul territorio, condizioni indispensabili per garantire una distribuzione efficace e sostenibile su scala nazionale. È in questa direzione che si inserisce la collaborazione con Compagnia del Vino s.r.l., realtà storica e familiare fondata e guidata da produttori, da sempre capace di comprendere profondamente le esigenze sia di chi produce sia di chi distribuisce.”

“È con grande entusiasmo che iniziamo questa collaborazione con Cordero di Montezemolo, marchio storico e punto di riferimento per il territorio del Barolo” dichiara Saverio Notari, CEO di Compagnia del Vino s.r.l.“Da tempo eravamo alla ricerca di un partner solido e rappresentativo per una zona così strategica per il mercato nazionale e oggi siamo orgogliosi di aver trovato una realtà con cui condividere visione e valori. Questa partnership nasce da una forte sintonia: famiglia, qualità, artigianalità e competenza sono principi fondamentali per noi e sono elementi che abbiamo pienamente riconosciuto in Alberto ed Elena Cordero di Montezemolo. Siamo convinti che insieme potremo costruire un percorso di crescita ambizioso e duraturo, creando valore per tutto il mercato.”

Con entusiasmo e determinazione prende così avvio un nuovo percorso distributivo, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Cordero di Montezemolo sul mercato italiano e continuare a interpretare con coerenza e visione i cambiamenti del settore.

Redazione Centrale TdG