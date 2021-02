Cannes, nasce il primo ecomuseo sottomarino di Francia e del Mediterraneo firmato Jason deCaires Taylor

L’offerta turistica di Francia 2021 si arricchisce di un’altra spettacolare proposta per visitare Cannes, celeberrima località francese della Costa Azzurra, famosa per il mito del lusso, delle boutique esclusive, delle lunghissime spiagge sabbiose lungo Boulevard de la Croisette e per il Palais des Festivals et des Congrès, centro congressi, sede del Festival di Cannes, del Festival Internazionale della Creatività di Cannes Lions e del NRJ Music Award.

Lo scorso Giovedì 28 Gennaio 2021 è stato, infatti, inaugurato il primo ecomuseo sottomarino di Francia e del Mediterraneo, un progetto strepitoso realizzato per la tutela dell’ambiente e della biodiversità marina, fortemente voluto da David Lisnard, sindaco di Cannes.

Un’area protetta con divieto di ormeggio su una zona opportunamente scelta per ripristinare la biodiversità sottomarina.

Anche la scelta del luogo è in sintonia con le esigenze di tutela ambientale, avendo prediletto un sito in origine fortemente antropizzato e degradato che è stato, poi, recuperato e sottoposto a tutela ed oggi è classificato Natura 2000.

L’intento è stato quello di rendere l’area di balneazione, fruibile, gratuita, riservata, con divieto di ormeggio e facilmente accessibile ai turisti, senza alcun bisogno di attrezzature specifiche per l’immersione, ma solo una semplice maschera ed un boccaglio.

All’interno di questa area, estesa a ben 29.000 m2, a qualche decina di metri dalla riva dell’isola Santa Margherita, sono state collocate sei grandi opere scultoriche realizzate dall’artista internazionale britannico Jason deCaires Taylor, noto per il suo forte impegno sociale e ambientale.

Le maschere: un tema perfetto per Cannes

Il tema scelto dall’artista, in collaborazione con il Sindaco di Cannes, è molto particolare e si ispira al tema delle maschere che, in epoche diverse, richiama fatti e personaggi della storia e del patrimonio culturale della città: la famosa “Maschera di Ferro”, figura emblematica della storia locale che rievoca il celebre prigioniero rinchiuso nella prigione di Stato dell’isola Santa Margherita dal 1687 al 1698.. La Maschera di Ferro è anche simbolo riconosciuto a livello internazionale, evocato dal 18° secolo per denunciare l’arbitrarietà del potere assoluto. Inoltre, la simbologìa della maschera è collegata alla 7a Arte di cui Cannes è la capitale mondiale col Festival di Cannes, inseparabile dalla storia della città, e col progetto di una filiera di economia creativa “Cannes on air”.

Un’opera completamente nuova, creata esclusivamente per la città, con la partecipazione dei suoi abitanti.

I volti delle opere sono i calchi dei volti di dei abitanti di Cannes, selezionati nel 2018, tra quelli di 45 volontari: Maurice MERENDA, 78 anni, anziano pescatore; Eugène KUSTOV, 30 anni, imprenditore; Anouk VANGHENT, 7 anni, all’epoca allieva di prima elementare; Nour BRADAI, 20 anni, studentessa;Marion BEAUDIN, 29 anni, mediatrice culturale; Dominique ROYAL, 54 anni, dipendente.

Le sei opere che compongono il museo hanno un’altezza di due metri ed un peso di circa dieci tonnellate ciascuna. Sono state mmerse a una distanza che va da 84 a 132 metri dalla riva e a una profondità variabile da 3 a 5 mietri, sono state realizzate in un materiale marino ecologico con PH neutro che offre un rifugio alla fauna e della flora subacquee che ripopoleranno progressivamente l’area intorno alle opere, riservata alla balneazione.

Le sculture cambieranno nel tempo, ricoprendosi di alghe, conchiglie e coralli, divenendo quindi parte integrante dell’ecosistema marino locale perché la loro superficie rugosa e i loro recessi permettono alla fauna e alla flora marina di trovarvi rifugio e di prosperarvi.

La realizzazione del progetto consente anche un monitoraggio ecologico regolare dell’ecosistema sottomarino dell’arcipelago delle Isole di Lérins, osservatorio privilegiato dell’evoluzione della biodiversità marina, coerente con la volontà dell’Amministrazione comunale di proteggere tale spazio naturale che, d’altronde, è stato fatto oggetto di una completa bonifica nell’Ottobre 2019, in collaborazione con ENEDIS.

Carmen Guerriero