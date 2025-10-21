Campioni del Gusto under 30: Martina Ricchebuono del Ristorante Vescovado di Noli miglior “Direttore di Sala”

Si è tenuta la premiazione del Festival C’è +Gusto Bologna 2025. È stata la prima edizione dei premi “I Campioni del Gusto”, che sono stati assegnati a dieci giovani professionisti under 30 nel settore della ristorazione italiana. Tra loro Martina Ricchebuono, del Ristorante Vescovado di Noli, che ha ricevuto il premio come miglior “Direttore di Sala”, distinguendosi per “la sua naturale eleganza, la capacità di trasformare il servizio in una esperienza emotiva e culturale, per una nuova idea di sala”.

Empatica, intelligente e sorridente, Martina, figlia d’arte, ha imparato il mestiere da giovanissima dal papà, Chef Giuse Ricchebuono, e dalla mamma Alessia Vezzolla, elegante padrona di casa al Ristorante Vescovado di Noli dal 2009 e ancor prima alla Fornace di Barbablù a Vado. Nel tempo il testimone sta passando a Martina, responsabile anche della ricca cantina del Ristorante, oltre che del servizio, coadiuvata dal fratello Elia, coinvolto anche nella gestione dell’hotel. Al loro fianco, un team di giovani professionisti pronti a guidare la struttura verso il raggiungimento di nuovi obiettivi e nuovi riconoscimenti.

La cerimonia, che si è svolta ieri a Bologna nella Sala degli Atti dello storico Palazzo Re Enzo ed è stata presentata da Francesca Romana Barberini insieme alla direttrice de Il Gusto Eleonora Cozzella, ha voluto premiare “ragazzi e giovani adulti che stanno riscrivendo il linguaggio del cibo, capaci di innovare con il loro talento e di comunicare con le proprie competenze”.

