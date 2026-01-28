Calimala Milano, quando l’ospitalità diventa lifestyle urbano

Milano non è semplicemente una meta: è un modo di stare al mondo. Un’attitudine fatta di ritmo, estetica, visione internazionale e radici solide. È proprio questa identità complessa e stratificata che Calimala Milano traduce in esperienza di ospitalità, proponendo suite e camere pensate non solo per accogliere, ma per interpretare il lifestyle milanese più autentico

Situato nel cuore creativo di Porta Venezia, in via Melzo 7, Calimala Milano si inserisce in uno dei quartieri più dinamici e culturalmente vivi della città, diventandone una naturale estensione. Non un hotel che si limita a “stare” a Milano, ma uno spazio che ne assorbe e restituisce le vibrazioni: cosmopolite, contemporanee, consapevoli.

Il progetto architettonico porta la firma di Alex Meitlis, designer e architetto noto per il suo approccio colto ed essenziale, capace di fondere architettura, interior design e cultura visiva in un linguaggio riconoscibile. Le suite e le camere prendono forma all’interno dell’ex showroom di Jannelli & Volpi, storico marchio italiano di carte da parati, in un dialogo continuo tra memoria industriale e visione contemporanea.

Calimala Milano nasce come un vero e proprio Total Design Project: arredi, luci, opere d’arte e dettagli sono stati progettati su misura, dando vita a un’estetica che reinterpreta il modernismo milanese degli anni Cinquanta con uno sguardo attuale e internazionale. Volumi puliti, materiali tattili, palette misurate e arredi custom definiscono ambienti essenziali ma espressivi, dove il design non è decorazione ma struttura narrativa.

Le suite rappresentano il cuore più audace del progetto. La Terrace Jacuzzi Suite (36 mq) è un rifugio urbano con terrazza privata e jacuzzi, pensato per un’idea di lusso intimo e rilassato con vista sulla città. La Penthouse Suite (32 mq), all’ultimo piano, con soffitti alti e grandi finestre, offre la sensazione di una residenza privata sospesa nella luce naturale. La Junior Suite con balcone, infine, invita a vivere Milano fin dal primo caffè del mattino, osservandone lo skyline. Tre interpretazioni diverse di uno stesso concetto: lusso contemporaneo, misurato e consapevole.

Accanto alle suite, l’hotel propone sette tipologie di camere, per un totale di 88 camere e suite, tutte accomunate dallo stesso linguaggio progettuale. Dalle Superior Single e Double, ideali per un soggiorno intimo e funzionale, alle Deluxe e Deluxe Twin con balcone, fino alle Comfort, Comfort Balcony e Prestige, pensate per chi cerca maggiore spazio senza rinunciare allo stile. Ogni ambiente parla la lingua di Milano: rigorosa ma mai fredda, elegante ma vissuta.

In ogni camera, la filosofia resta invariata: offrire uno spazio che racconti la città e il suo carattere, diventando un punto di osservazione privilegiato su una Milano in continuo movimento. Un’ospitalità che unisce estetica, comfort e funzionalità, e che dialoga in modo naturale con il mondo del gusto, del design e della cultura urbana.

Calimala Milano si inserisce così nel panorama dell’hotellerie cittadina come un indirizzo capace di interpretare il presente e anticipare il futuro, confermando la visione del gruppo Calimala, già riconosciuta a Firenze con la Chiave MICHELIN, e portandola nel contesto milanese con coerenza, personalità e ambizione.

