BUONO COME IL PANE

Un laboratorio (e una cena) per scoprire i segreti del pane fatto in casa

Martedì 24 marzo, ore 19.30

Villa Lascaris, Via Lascaris 4 – Pianezza (TO)

Farina, acqua, lievito e sale: solo quattro ingredienti che costituiscono la base del cibo più antico della storia dell’uomo. Il pane precede l’inizio dell’agricoltura. Nel 2018 alcuni ricercatori hanno rinvenuto in Giordania resti carbonizzati di un pane azzimo risalenti a circa 14.000 anni fa, circa 4.000 anni prima che gli uomini del Neolitico cominciassero a coltivare i campi.

Non solo gli ingredienti, ma anche i gesti sono antichi come la storia dell’uomo. Impastare, dare forma, lasciar riposare, infornare e attendere. La preparazione del pane richiede conoscenza, pratica e pazienza.Villa Lascaris, casa di spiritualità e cultura dell’Arcidiocesi di Torino, in collaborazione con Alma Lab, laboratorio di panificazione artigianale, dedica una serata al pane, alle tecniche e ai trucchi per sfornare, nel forno di casa, pagnotte e filoni morbidi e croccanti.

BUONO COME IL PANE

Workshop e cena

Martedì 24 marzo, ore 19.30 – 21.00

Villa Lascaris – Via Lascaris 4, Pianezza

Un laboratorio di un’ora e mezza in cui imparare i segreti della lavorazione e dell’impasto guidati da due maestri del lievitato. I partecipanti affonderanno le mani in pasta, scoprendo tecniche, tempi di lievitazione e suggerimenti pratici sulla scelta di farine e lieviti, mentre la sala si riempie del profumo di morbide pagnotte in cottura.

Poiché impastare stimola l’appetito, alla fine del workshop seguirà la cena: un momento di chiacchiere e risate davanti a un bicchiere di vino o una birra e tante modalità sfiziose per gustare il pane appena sfornato. I partecipanti riceveranno inoltre un piccolo vademecum del pane da portare a casa e replicare nella quotidianità.

Per partecipare a Buono come il pane, al costo di € 23.00 – comprensivo di workshop, cena e ricettario -, è indispensabile la prenotazione via mail all’indirizzo eventi@villalascaris.it

Villa Lascaris

Via Lascaris 4 – Pianezza (TO)

Tel. 011 9676145 – M. 349 8373075

eventi@villalascaris.it

www.villalascaris.it



ALMA LAB

Dodici anni fa, in una piccola pizzeria, Alfredo e Matteo si incontrano…fin da subito nasce una grande affinità che, col tempo si trasforma in amicizia e poi in un grande progetto: ALMA LAB.

L’obiettivo di Alma Lab è da sempre rendere disponibile a tutti il frutto della loro grande esperienza nel mondo pizza. Il risultato, in continua evoluzione, è la produzione di basi pizza precotte di altissimo livello, su cui professionisti e appassionati possono riversare la loro passione culinaria.

Alfredo e Matteo sono convinti che la condivisione e lo scambio di esperienze sia alla base di ogni evoluzione: ecco perché amano mostrare, senza segreti, il loro lavoro.

Redazione Centrale TdG