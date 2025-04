Brindisi Ferrari Trento per il Re Carlo III d’Inghilterra

Il Ferrari Riserva Lunelli aprirà il pranzo di Stato al Quirinale il 9 aprile in onore dei Reali inglesi

Le bollicine Ferrari Trentodoc sono state selezionate per aprire il Pranzo di Stato del 9 aprile al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e dei Reali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Un brindisi speciale per il Re Carlo e la Regina Camilla che festeggiano proprio il 9 aprile il ventesimo anniversario di matrimonio.

L’etichetta scelta è stata il Ferrari Riserva Lunelli 2016, affascinante sintesi di tradizione e innovazione la cui prima fermentazione, che avviene in grandi botti di rovere austriaco, come ai tempi di Bruno Lunelli, conferisce corpo, un’intrigante ricchezza gustativa e un’armonica morbidezza.

La famiglia Lunelli, che sarà presente al pranzo al Quirinale, omaggerà Re Carlo con la bottiglia di Giulio Ferrari Collezione 2004 numero 2023, in onore dell’anno della sua incoronazione, per ringraziarlo dell’attenzione che da sempre riserva alle produzioni agricole sostenibili e in particolare al patrimonio enogastronomico del nostro Paese.

“Siamo onorati che le nostre bollicine Trentodoc siano state scelte per aprire il Pranzo di Stato per i Reali inglesi e grati al Presidente Mattarella per averci invitato a partecipare a questo storico brindisi” commenta Matteo Lunelli, Presidente e Amministratore Delegato di Ferrari Trento. “Questa occasione conferma il ruolo di Ferrari Trento nei più importanti momenti istituzionali del Paese e come ambasciatore dell’Arte di Vivere Italiana nel mondo. È per noi motivo di grande orgoglio poter trasmettere al Re, con i nostri vini, la passione per l’eccellenza, per il territorio e l’impegno verso la sostenibilità sociale e ambientale che ci contraddistinguono”.

Redazione Centrale TdG