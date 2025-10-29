Bosca lancia il suo primo vino fermo no alcol

La linea “Luigi Bosca” si amplia con un’alternativa analcolica per tutti coloro che vogliono godersi un bicchiere di vino con zero alcol

Il nuovo vino dealcolato rosso fermo, inserito nella linea “Luigi Bosca”, rappresenta un’ulteriore evoluzione dell’attività di ricerca e sviluppo su no e low alcol, che Bosca ha intrapreso oltre 30 anni fa. La casa spumantiera di Canelli è stata tra le prime realtà al mondo a porre l’attenzione su questo segmento di mercato che, ad oggi, è in continua evoluzione e sviluppo. Una scelta che affonda le radici nel DNA del brand circa alla volontà di valorizzare e ripensare il vino in chiave più inclusiva.

Grazie all’evoluzione delle tecniche di produzione e al know-how pluriennale, è stato possibile proporre un’alternativa di vino no alcol capace di esprimere al meglio l’esperienza aziendale di oltre 190 anni nel mondo vitivinicolo. L’ultima novità è la prima variante no alcol sui vini fermi creata da Bosca e si affianca alle proposte nella categoria “Bollicine”: lo storico Toselli e Zero, il primo No Alcol secco di Bosca, lanciato sul mercato nella primavera di quest’anno.

Il canale distributivo è quello Ho.re.ca e il prodotto è acquistabile anche sul sito Bosca.it.

Colore : rosso rubino con riflessi violacei.

Sentori: frutti rossi, ciliegia, note fresche.

Sapore : Gradevolmente acidulo, leggero e beverino, ma senza perdere in pienezza. Intensamente persistente al palato.

Gradazione : 0% di alcol – servire a 10 – 12 C°

Prezzo al pubblico : 14,00 euro

Acquistabile sul sito Bosca.it

