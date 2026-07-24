Borgo Monchiero Heritage by Atmosphere entra nella collezione

– Redazione Centrale TdG –

Nelle Langhe Patrimonio UNESCO una residenza storica immersa tra le colline rinasce come destinazione internazionale di grande fascino, dove arte, gastronomia, benessere e ospitalità contemporanea di alto livello si fondono armoniosamente

Autentico Hotels si arricchisce di una nuova gemma, Borgo Monchiero Heritage by Atmosphere, una nuova struttura ricavata da un antico monastero del XVIII secolo immerso tra le colline più incantevoli delle Langhe, in Piemonte, nella provincia di Cuneo. Oggi torna a vivere grazie a un meticoloso progetto di restauro conservativo, che lo ha trasformato in un’affascinante residenza dove design, arte, benessere e gastronomia convivono in perfetta armonia con l’autentica identità del territorio.

Nato dalla visione condivisa dei proprietari Franco Giampetruzzi e Gian Maria Debenedetti, Borgo Monchiero rappresenta la seconda struttura storica della collezione Heritage By Atmosphere di Atmosphere Core, una società internazionale operante nel settore dell’ospitalità già affermata alle Maldive e ora impegnata in una strategia di espansione globale. Con la gestione di questa struttura, l’azienda segna anche il proprio ingresso nel mercato europeo.

«L’inaugurazione ufficiale di Borgo Monchiero è la realizzazione di un sogno, nato dal desiderio di riportare in vita un borgo quasi dimenticato al quale siamo profondamente legati per i ricordi d’infanzia e la passione per lo straordinario territorio che lo circonda, condividendone l’anima e la storia con il mondo» affermano i proprietari. «Con il borgo rinasce anche il suo patrimonio artistico legato alla pittura e alla musica, insieme agli spazi sacri. Oggi questi elementi si intrecciano con un’offerta ricettiva raffinata, grazie a un ambizioso progetto di restauro realizzato sotto la supervisione della Soprintendenza per i Beni Archeologici, per i Beni Artistici e per il Paesaggio e con il supporto di un eccezionale team di professionisti che ci ha accompagnato sin dalle prime fasi».

Borgo Monchiero coniuga perfettamente la filosofia di ospitalità ‘Joy of Giving’, condivisa da tutte le strutture di Atmosphere Core, con la promessa del marchio secondario Heritage by Atmosphere di infondere nuova vita a luoghi straordinari, rispettandone l’identità e trasformandoli al contempo in esperienze di ospitalità autentiche e raffinate”, afferma Salil Panigrahi, cofondatore e amministratore delegato di Atmosphere Core. «La sua apertura rappresenta per noi un momento particolarmente significativo: la nostra pluriennale esperienza nel settore dell’ospitalità internazionale, unita alla nostra strategia di espansione globale, ci ha portato a stringere importanti collaborazioni con aziende europee e prestigiosi marchi italiani, che culminano oggi nel lancio della nostra prima destinazione in Europa e della seconda struttura Heritage by Atmosphere».

«Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza di ospitalità di alta qualità che permetta agli ospiti di vivere il fascino del borgo e della sua storia insieme allo spirito più autentico del territorio, attraverso esperienze curate fin nei minimi dettagli», ha commentato Francesco Giovannelli, direttore del Monastero di Borgo Monchiero.

L’ambizioso progetto di restauro è stato guidato dall’architetto Stefano Tardito e rappresenta un intervento di straordinaria sensibilità conservativa e competenza progettuale, che ha saputo riportare al suo antico splendore l’antico complesso monastico senza alterarne l’identità originaria. L’approccio coniuga sapientemente la tutela del patrimonio, il linguaggio dell’ospitalità contemporanea e l’innovazione tecnologica, valorizzando i materiali, i volumi e l’atmosfera autentica del borgo. Un lavoro eccezionale ha valso al progetto il prestigioso Rēgula Award 2025 nella categoria Strutture ricettive, a riconoscimento del suo valore architettonico e della sua capacità di reinterpretare il passato con una prospettiva contemporanea.

La struttura dispone di 25 camere e suite distribuite tra lo storico Monastero e la Villa, che offrono due interpretazioni complementari di un’ospitalità raffinata. Nel Monastero, le camere nascono dalle antiche celle monastiche, oggi trasformate in spazi eleganti che conservano i materiali originali e i dettagli storici, arricchiti dai comfort moderni; le categorie superiori si estendono in luminose suite con finiture su misura che esaltano il carattere autentico dell’edificio. Nella Villa, le camere riflettono un’eleganza più residenziale e aristocratica, con interni intimi, luminosi e raffinati, pensati per un soggiorno privato immerso nella quiete delle colline. A completare l’offerta c’è la suggestiva Camera del Priore, uno spazioso appartamento con camere comunicanti, ideale per famiglie o piccoli gruppi, che unisce privacy, storia e comfort in un’unica esperienza coinvolgente.

cucina è l’Executive Chef Giorgio Servetto, fautore di una proposta dove la creatività contemporanea si fonde con un profondo rispetto per la tradizione piemontese. La sua visione esalta con eleganza l’eccellenza delle Langhe, mettendo in risalto la stagionalità e la qualità degli ingredienti. Nel ristorante situato all’interno dell’antico monastero, la cucina dialoga con l’atmosfera storica attraverso piatti locali iconici abbinati a una selezione di vini di alto livello. L’esperienza culinaria si estende oltre i confini del ristorante con cene private e degustazioni immersive organizzate negli spazi più suggestivi del borgo.

Ad affiancarlo, il Resident Chef Alessandro di Giacomo, con solide competenze tecniche, organizzative e creative maturate in oltre dieci anni di esperienza nel settore dell’alta ospitalità. Dopo l’esperienza a L’Albereta Relais & Châteaux, dal 2022 Sous Chef ed Executive Chef presso Vignamare, con lo Chef Giorgio Servetto. La sua filosofia culinaria affonda le radici nel profondo rispetto per i prodotti freschi, nel forte legame con l’identità del territorio e nel desiderio di offrire agli ospiti un’esperienza gastronomica autentica ma al tempo stesso contemporanea.

L’esperienza di benessere è concepita come un percorso di profonda rigenerazione per il corpo e la mente, immersi nella tranquillità del borgo e nella bellezza delle colline delle Langhe, dove non mancano una piscina panoramica affacciata sulle colline, una vasca riscaldata con soffitto a volta, sauna, area relax e doccia emozionale.

XX secolo, le colline che circondano Borgo Monchiero hanno ispirato una raffinata cerchia di artisti, trasformando il borgo in un luogo di intensa produzione culturale. Il silenzio delle sue antiche mura ha ospitato maestri come Eso Peluzzi e Claudio Bonichi, insieme a figure chiave dell’arte piemontese quali Piero Simondo, Gigi Chessa, Giulio Da Milano, Pietro Morando, Nino Aimone, Giovanni Bracco e Piero Solavaggione, dando vita a un dialogo creativo che ancora oggi permea gli spazi. Questa eredità rivive nelle opere d’arte che arricchiscono gli interni e i percorsi, trasformando la tenuta in un museo a tutto tondo. Al centro di questo patrimonio si trova la cappella sconsacrata, oggi trasformata in un elegante museo, insieme alla residenza e all’atelier di Eso Peluzzi, entrambi aperti ai visitatori su appuntamento e che conservano l’anima più autentica e intima di Borgo Monchiero. Per arricchire ulteriormente il soggiorno, gli ospiti possono scegliere tra una vasta gamma di esperienze alla scoperta del territorio circostante, tra cui itinerari d’arte, passeggiate nella natura, tour in auto d’epoca o in Vespa, caccia al tartufo ed escursioni che spaziano dalla costa ligure alle montagne piemontesi. Momenti unici che trasformano il soggiorno in un vero e proprio viaggio esperienziale nel cuore delle Langhe.