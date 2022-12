Bollicine di luce accendono il Natale dei Trevigiani 

120.000 lucine, 550 sfere natalizie e 400 rosoni decorativi, ecco gli addobbi per il monumentale albero di Natale dei trevigiani

Sindaco e cittadini trevigiani ieri insieme per la cerimonia d’accensione delle luminarie dell’albero monumentale collocato, come da tradizione, nel salotto buono della città: Piazza dei Signori. L’operazione, sostenuta quest’anno anche dal Consorzio Prosecco DOC la cui sede dista solo pochi passi, costituisce una sorta di coronamento alle tante attività portate avanti congiuntamente al Comune di Treviso nell’anno in corso. Una collaborazione che ha portato, in termini di flussi e risonanza mediatica, risultati più che gratificanti per la comunità dal punto di vista culturale, artistico e turistico oltre che strettamente enogastronomico.

“Questo è il modo di operare con il quale il Consorzio traduce in fatti termini astratti come valorizzazione del territorio o solidarietà: attraverso operazioni culturali, sportive o legate al sociale alle quali garantisce il proprio sostegno concreto –afferma Stefano Zanette, Presidente del Consorzio di tutela della DOC Prosecco che da anni sostiene numerose attività artistiche e culturali nel capoluogo della Marca. Treviso – conclude Zanette- costituisce il cuore della nostra Denominazione oltre che ospitare la sede del nostro Consorzio. L’accensione dell’albero di Natale rappresenta uno degli eventi più attesi, preludio delle feste che meglio caratterizzano le nostre tradizioni. Un momento prezioso da festeggiare, in famiglia o con gli amici, alzando un calice di Prosecco DOC in un brindisi da condividere idealmente con il mondo intero”.

“L’accensione dell’albero monumentale di Piazza dei Signori vuole essere l’abbraccio di tutta la comunità e il messaggio d’auguri di Treviso al mondo intero”, le parole del sindaco di Treviso Mario Conte. “Una comunità e una famiglia di cui fanno parte anche alcuni preziosi compagni di squadra che sostengono con entusiasmo i progetti nei più svariati ambiti, dimostrando grande attaccamento al territorio. In questo senso, il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC ha voluto essere al nostro fianco, creando una bella sinergia fra un’eccellenza trevigiana come le bollicine e la programmazione culturale o le iniziative di promozione turistica, che nei prossimi mesi ci vedranno ancora protagonisti. Collaborare vuol dire creare opportunità, facendo conoscere al mondo Treviso e la trevigianità”.

