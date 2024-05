Blues per AGAL con la Bottega della Carne ANGErA (VA)

Blues per Agal

Il Roots Music Festival fa tappa a Torrazza Coste

Sabato 1 giugno 2024

Tenuta Riccagioia di Torrazza Coste

DOVE qui

Dalle 18 in poi

un Giro di Blues, alle origini della musica, si parte con un Aperi-Wine-Blues in compagnia delle note di

MAX PRANDI e si prosegue nella corte del blues con

MAURO FERRARESE & ALESSANDRO PORRO

MANDOLIN’ BROTHERS

MAX & VERONICA feat. MAURO PORRO

Banchi di degustazione di prodotti tipici completano la proposta multisensoriale. Ingresso ad offerta per AGAL Associazione Genitori e Amici del Bambini Leucemico. In collaborazione con ERSAF Regione Lombardia, con il patrocinio di Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese e Comune di Torrazza Coste (PV).

COME NASCE UN GIRO DI BLUES PER AGAL

Un Giro di Blues per AGAL nasce dall’esperimento riuscito del Roots Music Festival di aprile 2023, a Varzi – Vartweek. Un festival alle origini della musica e del blues che richiama artisti e appassionati per un intrattenimento che tocca tutti i sensi.

Il Festival si arricchisce di valori perché la musica a partire dalla prossima tappa di Riccagioia, a Torrazza Coste, sarà benefica. I proventi del Festival saranno tutti rivolti ad AGAL, fondamentale Associazione che da 40 anni si occupa di ospitare e assistere in collaborazione con il San Matteo di Pavia, i bambini e le loro famiglie impegnati a combattere la leucemia e il cancro infantile.

Il Roots Music Festival ideato da Mauro Ferrarese diventa itinerante e sarà proposto anche su altre piazze italiane. Diventa un Giro di Blues per AGAL, sabato 1 giugno 2024, con inizio alle ore 18, ospitato con entusiasmo dalla Tenuta Riccagioia di Torrazza Coste, dove ha sede ERSAF, Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, ente strumentale della Regione Lombardia, incaricato di svolgere attività tecniche e promozionali per lo sviluppo e l’innovazione dei settori agricolo e forestale e per il territorio rurale, tenuta gestita oggi dalla Fondazione Riccagioia.

La seconda edizione del Roots Music Festival, lanciato un anno fa a Vartweek di Varzi (PV) sostiene AGAL, Associazione di Pavia che collabora con il San Matteo e si occupa dei Genitori e Amici del Bambino Leucemico link https://www.associazioneagal.org/portale/.

Il Roots Music Festival – Un giro di Blues per AGAL – sostiene la cultura delle radici. Della musica e dei prodotti della terra. A Riccagioia di Torrazza Coste, a un’ora da Milano, Piacenza, Genova, una tenuta antica e moderna allo stesso tempo, attiva valorizzazione di prodotti identitari e sensibilizza verso la ricerca, motore per lo sviluppo di prodotti identitari. A partire dal vino.

L’evento musicale Blues per Agal dà appuntamento a tutti con un programma ricchissimo e vede la partecipazione di interpreti importanti della musica di genere: un giro di blues accende le sue note con un aperitivo Wines & Blues in compagnia di Max Prandi, note che si mescoleranno alla degustazione di calici di vino identitario della omonima cantina d’Oltrepò Pavese, centro anche di ricerca e di sviluppo innovativo per la viticoltura e l’agricoltura, dove ha anche sede il Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese e Valoritalia.

Dalle 19:00 fino alle 23:30 nella suggestiva “corte” della splendida Tenuta storica di Riccagioia sul palco si alterneranno “grandi firme del blues”: un gruppo di musicisti guidati da MAURO FERRARESE (che è anche il direttore artistico di questo festival) con ALESSANDRO PORRO, i MANDOLIN’ BROTHERS, MAX & VERONICA feat. MAURO PORRO.

La colonna sonora del Roots Musica Festival si arricchisce di golose occasioni di degustazione con la presenza dei “creativi” gourmand della Bottega della Carne di Varese che saranno presenti per proporre

Un finger-food di Pulled pork in un panino accompagnato con della salsa Chimichurri e una Tartare gourmet della Bottega della carne servita all’interno di un tacos.

“Abbiamo deciso di devolvere ad Agal in beneficenza il guadagno di questo piatto studiato per il festival del Blues di Riccagioia – hanno detto Alessia e Stefano Limuti, titolari della Bottega della Carne di Varese – Siamo molto felici di partecipare a questo concerto per i sensi, che abbina eccellenze artistiche con prodotti di qualità. Un abbinamento perfetto che ha anche uno scopo benefico e ci permette di proporre il massimo livello di degustazione, usando tutti i sensi, in un contesto così prestigioso come la Tenuta Riccagioia di Torrazza Coste”.

La qualità della musica in concerto con quella per la gola: “Vogliamo essere la differenza alimentare che garantisce al consumatore la qualità e l’eccellenza, offrendo un servizio esclusivo consapevole di ciò che servirete nei piatti”, dice ancora Stefano Limuti.

La filosofia della Bottega della Carne di Varese è questa: nessun allevamento intensivo, nessuna industrializzazione nel processo produttivo, nessuno sfruttamento o sofferenza per il capo che vive la sua esistenza in ampi spazi allo stato brado o semibrado. Etica e cultura incontrano il gusto autentico per tornare al sapore originale d’un tempo. Un ritorno alle origini come per la musica del Roots Music Festival.

“Crediamo in un mondo migliore lontano dagli stereotipi convenzionali. Vogliamo fare la differenza portando sulle vostre tavole la salute, il sapore e il rispetto per il mondo che ci ospita e le creature che lo abitano”.

La Bottega della Carne è ad Angera (Va) in via Mazzini 3

Info: https://www.labottegadellacarnedilimuti.it/

Redazione Centrale TdG