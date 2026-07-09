Bites, dove i “morsi” diventano una cena

– Paolo Alciati & Enza D’Amato –

“Bites”, in inglese, significa “morsi”. Un nome che potrebbe far pensare a una lunga sequenza di assaggi minuscoli, più scenografici che sostanziosi. Dopo poche portate, però, si capisce che l’idea è un’altra: è il formato che è piccolo, non l’ambizione. E soprattutto, alla fine della cena, ci si alza davvero soddisfatti.

Il ristorante milanese di via Lambro 11 conta appena diciassette coperti. Nove sono sistemati davanti a un lungo bancone di legno scuro, il posto migliore per seguire il servizio. Alla sinistra del bancone, separata da una grande vetrata, c’è la cucina. Andrea Baita e il suo collaboratore lavorano senza praticamente fermarsi. Di fronte, Camilla Cogliati accoglie gli ospiti, serve ogni portata e accompagna la cena con vini, sake e pairing analcolici.

In sala c’è solo Camilla. Lo si capisce appena ci si siede. Quello che sorprende è vederla arrivare alla fine del servizio con lo stesso ritmo dell’inizio. Nel frattempo ha servito ogni piatto, versato i calici, completato alcune portate davanti agli ospiti e risposto a ogni domanda senza dare mai l’impressione di avere fretta. È come un ossimoro: calma serafica e ritmo incessante.

Anche il modo di raccontare quello che arriva in tavola segue lo stesso stile. Se chiedi, Camilla si ferma volentieri a spiegare un ingrediente, una marinatura o il motivo di un abbinamento. Se non chiedi, lascia che siano il piatto e il bicchiere a parlare. Non c’è niente di impostato e, proprio per questo, la conversazione fluisce spontaneamente.

Andrea, invece, resta sempre al suo posto. Impiatta, controlla ogni uscita, si confronta con il collega e ogni tanto alza lo sguardo verso il bancone. A fine servizio saluta gli ospiti dal pass. Non c’è bisogno che venga ai tavoli: tutta la serata racconta già abbastanza di lui. Fa quasi sorridere sapere che, con i suoi trent’anni, è il “più vecchio” della brigata.

La proposta lascia libertà di scelta: cinque bites, sette bites, il percorso completo oppure la carta. Per conoscere davvero la cucina di Andrea Baita abbiamo scelto di assaggiare praticamente tutto il menu.

La tartare di ombrina con fave, cozze cotte al vapore, aglio nero fermentato e ponzu all’albicocca apre la cena. Poco dopo arriva lo sgombro preparato secondo la tecnica giapponese dello shimesaba, accompagnato da crema di piselli, kefir di Altamura, latterini fritti e vinaigrette allo yuzukosho. Giappone e Mediterraneo si rincorrono spesso durante il percorso. A volte è una tecnica, altre un ingrediente o un condimento. Non danno mai l’impressione di essere lì per stupire: fanno semplicemente parte della cucina di Andrea Baita.

La portata che ci fa fermare un attimo, però, è l’animella. Non tanto per la tecnica, quanto per la scelta. È un ingrediente che oggi compare sempre più raramente nei menu degustazione. Andrea la cuoce lentamente, la avvolge nella bietola, la passa sulla brace e la accompagna con una salsa ottenuta tostando le ossa dell’ombrina, completata dal polline d’api. Piaccia oppure no, è un piatto che racconta con chiarezza la sua idea di cucina.

Subito dopo cambia completamente registro: arriva un piccolo French toast con quaglia confit e salsa tartara alle peschiole. “Prima un morso al pane, poi la quaglia”, suggerisce Camilla. Seguiamo il consiglio. Funziona.

Tra le portate, originali e memorabili, la seppia marinata con tuorlo di quaglia, il risone con kimchi e anemoni di mare, i calamaretti passati sulla brace, la melanzana cotta lentamente e i dessert. Più che soffermarsi su ogni piatto, vale la pena seguire il ritmo della cena, che procede senza pause e senza forzature.

Anche il pairing merita attenzione. Non tanto per le etichette, quanto per il modo in cui viene raccontato: quando arriva il sake Junmai Nito, Camilla prende la bottiglia e indica i due conigli disegnati sull’etichetta…“In Giappone c’è un proverbio: chi insegue due conigli non ne prende nessuno. Loro hanno deciso di fare il contrario”. Il nome Nito nasce proprio da questa idea: riunire nello stesso sake caratteristiche che sembrano opposte, come struttura e freschezza oppure ricchezza e acidità. È una spiegazione semplice che rende immediatamente più comprensibile quello che si ritrova nel bicchiere.

Ci incuriosisce anche un fermentato danese ottenuto da riso e koji, completato con kefir e lavanda affumicata. È uno degli abbinamenti più insoliti della serata e conferma la voglia di uscire dai percorsi più prevedibili.

Quando ci alziamo dal bancone ci accorgiamo che, negli appunti, i piatti occupano meno spazio del previsto. Ci sono i due conigli del sake Nito, c’è l’animella, ma ci sono soprattutto Camilla che manda avanti da sola tutta la sala e Andrea che saluta dal pass senza aver mai lasciato la cucina.

È il segno che, a Bites, la cena non si ricorda soltanto per quello che arriva nel piatto, ma anche per le persone che, ciascuna nel proprio ruolo, contribuiscono a farla funzionare con una naturalezza tutt’altro che scontata. E si capisce fino in fondo anche il senso del loro claim, Eat Outside The Box, che non riguarda soltanto quello che c’è nel piatto, ma soprattutto il modo in cui quella cena viene pensata, raccontata e vissuta.

BITES