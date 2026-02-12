BIT 2026 – Il Salento tra due mari: Francavilla Fontana, Melendugno e Nardò

La Borsa Internazionale del Turismo 2026, svoltasi dei giorni 10-11 e 12 febbraio, nel polo fieristico di Rho, anche quest’anno è stata un’importante opportunità per promuovere la stagione turistica dell’anno in corso: “Il Salento tra due mari: Francavilla Fontana, Melendugno e Nardò”, tre destinazioni ricche di arte e cultura, spiagge e panorami mozzafiato hanno partecipato alla più grande fiera internazionale del turismo, che richiama tour operator da tutto il mondo con un poliedrico itinerario per regalare una vacanza indimenticabile, non solo per gli appassionati di viaggio, ma anche operatori del settore provenienti da tutto il mondo, per molti è stata una scoperta, mentre altri hanno avuto modo di approfondire la conoscenza dell’enclave pugliese. Tra le attività previste, l’evento fuori salone organizzato dalla rivista Spiagge, “Salento Amore Mio a Milano”, giunto alla 19ma edizione con il prezioso partenariato dell’Associazione regionale pugliesi di Milano, presieduta dal generale Camillo De Milato e dall’Associazione nazionale Marinai d’Italia Milano, presieduta da Marco Scavone.

In fiera la conferenza stampa molto partecipata nello stand eventi della Regione Puglia, organizzata e moderata dalla giornalista Carmen Mancarella, direttrice della rivista di turismo e cultura del Mediterraneo – Spiagge. in sinergia con enti pubblici e partner privati.

I sindaci alternandosi hanno illustrato il loro territorio, suscitando grande interesse da parte dei giornalisti italiani e internazionali e dai numerosi visitatori.

Nel suo intervento il sindaco di Francavilla Fontana, Antonello De Nuzzo: “E’ già il secondo anno che partecipiamo alla Bit di Milano con due eventi, di cui uno fuori salone. Crediamo molto nella bellezza della nostra città, nella sua eleganza, nella forza della sua cultura molto antica e nelle sue tradizioni enogastronomiche. Per questo saremo presenti alla più grande fiera internazionale del turismo in Italia, dove si concentra un gran numero di tour operator desiderosi di acquistare e proporre viaggi in Italia. Incontrare giornalisti, professionisti e tour operator in un evento fuori salone, al fianco della Rivista Spiagge e dell’Associazione regionale pugliesi di Milano, ci permetterà di potenziare ulteriormente la nostra presenza in Bit, dando maggiore visibilità alla nostra città. Ci prepariamo ad ospitare il grande Evento dei Giochi del Mediterraneo e una Mostra dedicata al Barocco che vedrà arrivare a Francavilla Fontana anche il ritratto del Bernini, che ci è stato concesso dagli Uffizi di Firenze! Inaugurazione prevista il 21 marzo”.

Il sindaco di Melendugno Maurizio Cisternino a sottolineato: “Anche in inverno, grazie al turismo lento e accessibile, abbiamo registrato una crescita notevole di arrivi e presenze nel nostro territorio. E in primavera ed autunno arrivano tantissimi stranieri. La parola destagionalizzazione inizia ad essere una realtà. Per questo, attraverso la realizzazione di eventi e visite guidate alla scoperta del nostro territorio, stiamo potenziando l’offerta culturale e degli eventi per affiancare i già potenti attrattori che sono le nostre splendide marine: Torre Specchia, San Foca, Roca, Torre Dell’Orso e Torre Sant’Andrea dove sventolano la Bandiera Blu, le Cinque Vele di Legambiente e la Bandiera Verde dei Medici pediatri internazionali per le spiagge a misura di bambino. Alla bellezza delle nostre spiagge e dei nostri borghi affianchiamo l’organizzazione di spettacoli musicali ed eventi gratuiti, durante tutto l’anno. Essi diventano più frequenti con il ricco cartellone estivo BLU Festival”.

Per l’assessore al turismo del Comune di Nardò, Cesare dell’Angelo Custode a affermato: “Il nostro territorio è il più vasto della Provincia di Lecce. Abbraccia un centro storico molto antico ed elegante e una costa dai paesaggi mozzafiato che fanno parte dell’Area Marina e Terrestre protetta Parco naturale regionale di Portoselvaggio e Palude del Capitano. Tutta la costa ha ottenuto il riconoscimento della Bandiera Blu e delle Cinque vele di Legambiente. Da un po’ di anni stiamo registrando il fenomeno di stranieri, soprattutto francesi, che investono nel nostro centro storico, acquistandone e restaurandone palazzi che destinano alla ricettività turistica, ma anche alla loro stessa residenza stanziale. Infatti, abbiamo anche una nutrita rappresentanza di residenti francesi che hanno lasciato Parigi per vivere nella nostra Nardò. Noi desideriamo affiancare e potenziare questo sviluppo rendendo la nostra cittadina sempre più attrattiva come, sin dal 2016, sta facendo l’Amministrazione Mellone, che ha fatto divenire Nardò tra le mete più richieste del Salento e della Puglia tutta. Non a caso abbiamo creato anche un sito: www.visitnardo.it dove è possibile scoprire tutte le offerte da parte degli operatori turistici”. Al termine è stato consegnato il Premio Salento da Comunicare 2026 dedicato a giornalisti e professionisti del settore turistico che hanno contribuito in modo determinante con la loro professionalità e il loro operato allo sviluppo del Salento.

Jimmy Pessina