Birra Metzger apre il Christmas Temporary e lo Shop OnLine

Le feste natalizie quest’anno profumano di malto, luppolo e tradizione torinese.

Birra Metzger – lo storico marchio fondato nel 1848 e recentemente tornato a nuova vita con la guida dell’imprenditore Marco Bianco – annuncia l’apertura del Metzger Christmas Temporary, un chiosco dedicato alle sue birre artigianali nel cuore di Torino, in Corso San Maurizio 24/C.

Da oggi e fino al 24 dicembre, con orario 11.30 – 19.30, il temporary offrirà a torinesi e turisti la possibilità di assaggiare e acquistare l’intera gamma di birre Metzger nei formati da 33 cl e – per alcune referenze – anche da 75 cl. Tutti i giorni, dalle 16,30 alle 17,30, ci sarà un momento di degustazione gratuito di una birra sempre diversa. Un’occasione unica per scoprire il nuovo volto della storica birra torinese, oggi prodotta nel rinnovato birrificio di via Catania.

Protagonista indiscussa del Metzger Christmas Temporary sarà la DoppelBock, la birra natalizia Metzger: scura, corposa, intensa, disponibile per la prima volta nel formato speciale da 75 cl, perfetta per la tavola delle feste. Con le sue delicate note maltate e di caramello e il tostato che ricorda sfumature di cappuccino, la birra di Natale Metzger è sorprendentemente morbida e facile da bere. In abbinamento, il chiosco proporrà una doppia selezione di panettoni artigianali, classico e al cioccolato, per un connubio ideale tra tradizione dolciaria e cultura brassicola.

Il Metzger Christmas Temporary nasce anche con l’obiettivo di avvicinare i torinesi al nuovo progetto del marchio, nell’attesa degli appuntamenti del 2026 e delle iniziative culturali che animeranno il birrificio di via Catania: visite guidate, corsi e degustazioni.

Per tutto il mese di dicembre il piccolo chiosco di Corso San Maurizio diventa dunque un punto di incontro, degustazione e acquisto, dove ritrovare una storica eccellenza della città, da assaporare e da regalare per Natale.

E da oggi un’altra grande novità: inaugura il nuovo shop online Metzger all’indirizzo: Negozio OnLine – Metzger 1848

METZGER CHRISTMAS TEMPORARY

Corso San Maurizio 24/C – Torino

Fino al 24 dicembre

Orario: 11.30 – 19.30

www.metzger1848.com

