“Bellissimi 1902”: la bottiglia celebrativa che brinda al ritorno e alla rinascita del Vicenza in Serie B

Diesel Farm dedica un’etichetta speciale a tifosi, città e territorio, trasformando la promozione in Serie B in un simbolo di passione, storia condivisa e valorizzazione delle colline vicentine

In occasione del ritorno in Serie B del Vicenza Calcio, nasce “Bellissimi 1902”, lBellissimi 1902”: la bottiglia celebrativa che brinda al ritorno e alla rinascita del Vicenza in Serie B: un successo che diventa memoria collettiva e patrimonio emotivo per un intero territorio. Una promozione conquistata con sei giornate di anticipo, capace di accendere l’entusiasmo della città e scrivere una nuova e indelebile pagina della storia biancorossa.

Il percorso che ha condotto a questo risultato si è sviluppato a partire da un passaggio cruciale della storia recente del club: l’ingresso del Gruppo OTB – il gruppo internazionale cui fanno capo Diesel, Maison Margiela, Viktor&Rolf, Marni, Paula Cademartori, Staff International e Brave Kid – guidato da Renzo Rosso. Un progetto di rilancio costruito con continuità, visione e attenzione alle radici, fino al traguardo di oggi.

“Bellissimi 1902” non è soltanto un vino, ma il racconto di una stagione che ha unito una comunità intera. Prende vita tra i filari delle colline vicentine, dove tradizione vitivinicola e identità locale si intrecciano. Come la vite che nei mesi invernali lavora silenziosamente in profondità preparando la nuova stagione, così il Vicenza ha costruito la propria promozione con determinazione e costanza, partita dopo partita, fino a trasformare un sogno in realtà.

Il blend – Merlot e Cabernet – diventa così espressione simbolica di questa cavalcata: il Merlot, morbido e avvolgente, richiama il calore del tifo e i cori che risuonano allo stadio Menti; il Cabernet, strutturato e deciso, racconta la solidità e la compattezza della squadra. Ne nasce un vino che racchiude emozione, sacrificio e rinascita, capace di riempire piazze e cuori e di unire generazioni di tifosi sotto gli stessi colori.

A rendere unica questa edizione limitata è l’etichetta firmata da Osvaldo Casanova, che reinterpreta in chiave contemporanea l’immagine simbolo della promozione. Un omaggio sia all’anno di fondazione del club, il 1902, sia alla sua identità visiva: un elemento iconico, pensato per diventare un ricordo prezioso per tifosi e appassionati.

Prodotta in edizione limitata di sole 2.000 bottiglie numerate, la bottiglia celebrativa “Bellissimi 1902” è acquistabile esclusivamente sullo shop online ufficiale di Diesel Farm: https://shop.dieselfarm.com/products/bottiglia-celebrativa-bellissimi

Una volta completato l’acquisto online, è possibile scegliere il ritiro presso Diesel Farm oppure presso gli store ufficiali del Vicenza Calcio. In alternativa, è disponibile la consegna a domicilio con un contributo per le spese di spedizione.

Un giorno, il 16 marzo 2026, destinato a restare nella storia, che ha visto trionfare non solo la squadra e il suo entourage, ma tutti coloro che sono legati a questo club, unendo Vicenza come mai prima d’ora e lasciando un segno nella memoria collettiva, anche grazie a questa bottiglia celebrativa.

Più di un brindisi, “Bellissimi 1902” è la sintesi di una storia sportiva e umana: un calice che profuma di bandiere al vento, cori, abbracci e identità. Perché le vittorie più vere non finiscono al triplice fischio: si celebrano, si custodiscono e continuano a vivere nel tempo.

Redazione Centrale TdG