BATTICÖR anche la ristorazione si fa green

L’albergo milanese più all’avanguardia della catena spagnola leader internazionale nella hôtellerie, primo edificio italiano a zero emissioni di Co2, presenta il suo ristorante dall’anima green: il BATTICÖR

Il ristorante BATTICÖR – il cui nome significa “batticuore” e rimanda al cuore disegnato sulle divise di tutto lo staff – è aperto dal primo mattino fino a tarda notte. Un team di chef locali propone una cucina italiana moderna all’insegna del rispetto dell’ambiente, vero filo conduttore di tutto l’hotel. Basti pensare che l’edificio Torre GalFa che ospita la struttura ha da poco ricevuto l’importante certificazione BREEAM con il livello Excellent. Si tratta di una tra le certificazioni più rilevanti a livello internazionale, ideata per monitorare, valutare e certificare la sostenibilità degli edifici.

L’attenzione al green non è quindi solamente una filosofia, ma una vera e propria scelta che viene fatta ogni giorno all’interno dell’hotel e che si riflette anche nel ristorante BATTICÖR: le materie prime sono infatti tutte italiane, per lo più lombarde, per avvicinarsi sempre più al concetto di Km zero, provenienti da agricoltura o allevamenti sostenibili.

La proposta culinaria che va dal pranzo veloce, passando per l’aperitivo fino alla cena, presenta menù che strizzano l’occhio anche a chi preferisce la cucina vegana o vegetariana

La pasta è fatta a mano e con vari tipi di farine, le uova sono biologiche, le carni provengono da allevamenti sostenibili della Lombardia e la scelta del pesce ricade solo sulle varietà presenti nel Mar Mediterraneo. I contorni di verdure seguono la stagionalità. La carne della tartare – servita con crema di avocado, spuma di mozzarella di bufala e pane carasau – è di razza bruna alpina, che viene macellata solo quando non produce più latte, quindi a fine processo di vita.

Lo spaghetto con salsa di pomodoro, stracciatella di burrata e polvere di capperi, è fatto in casa e l’impasto è insaporito con l’acqua dei pomodori cucinati per la salsa.

Non mancano neppure i super classici della cucina milanese come il risotto giallo e la cotoletta e dolci rivisitati in chiave sperimentale con nuovi sorprendenti accostamenti.

I piatti del ristorante BATTICÖR possono essere gustati anche nel nuovo dehor.

Redazione Centrale TdG