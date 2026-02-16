Barolo Docg Ravera 2022: un nuovo Cru nel mosaico dei grandi Barolo di Poderi Luigi Einaudi

Turismo del Gusto
Il patrimonio dei grandi Barolo di Poderi Luigi Einaudi si arricchisce di un nuovo e prestigioso tassello: Barolo Docg Ravera 2022, Cru di straordinaria eleganza proveniente dal comune di Novello, nel cuore delle Langhe.

Ottenuto esclusivamente da uve Nebbiolo coltivate in una singola vigna posta a circa 400 metri sul livello del mare, con esposizione Sud e Sud-Est, il Barolo Docg Ravera 2022 nasce su terreni marno-argillosi e calcarei (Marne di Sant’Agata), caratteristiche che conferiscono al vino una sintesi unica di struttura, finezza e longevità. La menzione Ravera – Menzione Geografica Aggiuntiva (MGA) è da sempre riconosciuta come una delle più vocate per la produzione di Barolo di grande profondità e tensione.

Prodotto in tiratura limitatissima, di poche migliaia di bottiglie, questo Barolo rappresenta un vero gioiello di eleganza signorile: un vino dal corpo autorevole e dalla profondità maestosa, capace di coniugare potenza e grazia in modo armonico.

Alla vista si presenta di un brillante rosso granato. Il profilo aromatico è ampio ed esuberante, con note di frutti rossi maturi, arancia rossa, sentori minerali di gesso, accenni balsamici di menta e delicati richiami a fiori secchi e spezie. Al palato è elegante, profondo e strutturato, sostenuto da una spiccata acidità che ne garantisce slancio e longevità, e da un tannino sottile e nobile, perfettamente integrato.

Con il Barolo Docg Ravera 2022, Poderi Luigi Einaudi amplia la propria collezione di Cru, confermando un percorso produttivo improntato alla valorizzazione delle migliori espressioni del territorio e alla ricerca di vini capaci di raccontare, con autenticità e precisione, l’identità delle Langhe.

Un nuovo capitolo che si inserisce con coerenza nella storia della cantina, dialogando con i grandi Barolo già presenti in gamma e rafforzando il legame profondo tra luogo, vitigno e visione.

Scheda Tecnica: https://www.turismodelgusto.com/wp-content/uploads/scheda-tecnica-Barolo-Ravera-ita.pdf

www.poderieinaudi.com

