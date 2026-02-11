Auroflex lancia la quinta edizione di Insuperlabel in partnership con il Consorzio del Vermouth di Torino

Al via Insuperlabel 2026, la quinta edizione del label design contest promosso da Auroflex, che chiama graphic designer di tutta Italia a confrontarsi con una nuova, affascinante sfida creativa: progettare l’etichetta autoadesiva per la bottiglia istituzionale del Consorzio del Vermouth di Torino.

Con Insuperlabel, Auroflex conferma il proprio impegno nel promuovere il design come strumento culturale, capace di raccontare il valore dei prodotti, dei territori e delle filiere, attraverso il linguaggio dell’etichetta.

Protagonista dell’edizione 2026 è uno dei simboli più eleganti della tradizione enogastronomica italiana: il Vermouth di Torino IGP. Nato nel XVIII secolo e diventato emblema dell’aperitivo torinese, il Vermouth di Torino rappresenta un equilibrio raffinato tra storia, botaniche, artigianalità e visione contemporanea.

Insuperlabel invita i designer a tradurre questa complessità in un progetto grafico capace di rendere tangibile l’intangibile: il profumo delle erbe aromatiche, il tempo dell’infusione, il colore ambrato che richiama le colline piemontesi e l’eleganza di un rituale che attraversa le generazioni. L’obiettivo del contest non è semplicemente vestire una bottiglia, ma costruire un manifesto visivo che sappia raccontare l’identità del Vermouth di Torino IGP con un linguaggio attuale, autorevole e distintivo.

I partecipanti saranno chiamati a progettare un’etichetta autoadesiva che valorizzi la denominazione IGP come garanzia di qualità ed eccellenza, dialoghi con la storia e la cultura torinese, comunichi artigianalità, cura e attenzione alle materie prime, integri in modo armonioso requisiti normativi e identitari, interpretando la sostenibilità come valore progettuale.

Giunto alla sua quinta edizione, Insuperlabel si è affermato come uno dei contest più riconosciuti nel panorama del label design italiano, grazie a un format che mette in relazione designer, brand, materiali e tecnologie di stampa.

Un progetto che non celebra solo l’estetica, ma il processo, la responsabilità progettuale e il valore culturale dell’etichetta come primo punto di contatto tra prodotto e consumatore.

Il contest è aperto a graphic designer, studi di progettazione grafica e agenzie di comunicazione di tutta Italia. Il brief completo e tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito ufficiale www.insuperlabel.it

Consorzio del Vermouth di Torino

Il Consorzio del Vermouth di Torino, costituito nel 2019, è l’ente che tutela e promuove la prima e unica Indicazione Geografica Protetta riconosciuta in Europa per un vino aromatizzato. Il Consorzio rappresenta oltre 50 produttori, tra cui importanti multinazionali, realtà produttive medie e piccole, e rappresentanti della filiera delle erbe aromatiche, che coprono il 96% della produzione di questa eccellenza del Piemonte, diffusa in 80 Paesi. La produzione è arrivata a toccare circa 6 milioni di bottiglie e registra una costante tendenza alla crescita in volumi e valori.

AUROFLEX

Auroflex è un’azienda specializzata in etichette autoadesive di lusso. Da oltre cinquant’anni, aiuta brand di tutta Italia a differenziarsi sul mercato, conferendo unicità al packaging di prodotti legati al mondo del food, beverage, wine, spirits, oil, home & personal care. In Auroflex, ogni etichetta è il risultato di tecnologie di stampa avanzate, attente ai valori dell’innovazione e della sostenibilità.

