ATP Finals: Costadoro presenta la Chocolate Ball, il dolce in edizione limitata creato in collaborazione con Vastè

Da giovedì 6 novembre a domenica 16 novembre, in occasione delle ATP Finals, la Chocolate Ball sarà disponibile al Costadoro Social Coffee di Via Teofilo Rossi 2 e nei Vastè Bistrò di Via Lessolo 17/B e Via Berthollet 13 a Torino.
Questo dolce, dal design accattivante e dalla texture leggermente ruvida, richiama perfettamente l’aspetto di una pallina da tennis, proprio come quelle con cui i migliori giocatori si sfideranno in questi giorni per il titolo ATP Finals.
Energia, gusto e passione si uniscono all’interno di questa sfera di cioccolato: al suo interno un soffice pan di Spagna, panna vellutata e un cuore intenso al passion fruit, impreziosito da un tocco finale di yuzu.
Qui, infine, i link ai locali in cui si potrà degustare il dolce: https://www.vastetorino.it/
Redazione Centrale TdG