Asia e Oceania: Prosecco DOC verso nuovi paesi obiettivo

Nuova Zelanda, Australia, Vietnam, Singapore e tanto altro nella road map di maggio

Il Consorzio del Prosecco DOC conclude il mese di maggio con un bilancio attività che rivela il grande impegno sia a livello nazionale che internazionale.

Tante le azioni portate avanti nel corso delle numerose missioni all’estero. A partire dalle tappe del Moto GPTM a Barcellona, in Catalogna, e in Francia nel circuito Le Mans. Oltre alla presenza, per la seconda volta, all’Online Marketing Rockstar, importante fiera dedicata al mondo del marketing online che si svolge da 9 anni ad Amburgo, in Germania, e allo “Europe Day 2023” di Singapore.

“Tra le attività meritevoli di attenzione -sottolinea il presidente del Consorzio Stefano Zanette- sicuramente spicca la nostra prima volta in Nuova Zelanda, nuovo paese obiettivo per la promozione del Prosecco DOC. Un mercato che può darci ancora molte soddisfazioni. Nella carta dei vini di qualsiasi ristorante nel quale ci siamo recati erano presenti più etichette di Prosecco DOC di quante ce ne fossero di “prosecco australiano”, nonostante la Nuova Zelanda rappresenti l’85% della quota export della produzione di quest’ultimo”.

La Nuova Zelanda è stata una della tappe del lungo itinerario percorso da Prosecco DOC in occasione del Trebicchieri World Tour Special Edition del Gambero Rosso: un press dinner con menù studiato per l’occasione, un seminario volto a meglio far conoscere le peculiarità del Prosecco DOC e un walk around tasting, così da favorire le aziende verso ulteriori sviluppi commerciali. Attesissimo l’intervento del presidente Stefano Zanette, tra operatori del settore e rappresentanti degli organi di informazione.

Il viaggio del Prosecco DOC a braccetto con Gambero Rosso è proseguito con il Top Italian Wines Roadshow verso l’Australia con una doppia tappa in location esclusive a Sydney il 15 maggio e a Melbourne il 17 maggio, per poi concludersi a Ho Chi Minh in Vietnam il 18 maggio. Il format è stato il medesimo: masterlass e walk around tasting per circa 1000 ospiti tra operatori del settore e media. Le aziende De Stefani, La Gioiosa, Le Rughe e Villa Sandi sono state protagoniste delle tappe oceaniche, mentre all’evento vietnamita hanno preso parte, oltre a De Stefani, anche Fantinel, Giusti Wine, La Tordera, Le Contesse, Val D’Oca.

Lorenzo Ruggeri, International Editor Gambero Rosso, ha così commentato la recente esperienza: “Il primo pensiero al rientro? Che il Prosecco è capace di parlare davvero a tutti. Il suo linguaggio è universale, accessibile, immediato, condensa una visione di stare al mondo e di intendere la vita che va molto oltre il vino. Fa impressione spostarsi di 20mila chilometri dalla denominazione, come nel caso della Nuova Zelanda, e ritrovare persone che sorridono al solo nome della parola Prosecco. Un suono, oltre che un vino, che piace tantissimo. Nei seminari abbiamo trovato una buona conoscenza media del prodotto, anche in un Paese come il Vietnam, mentre in Australia è stato stimolante il confronto con la stampa, che difende a spada tratta i produttori locali”.

PROSECCO DOC in Vietnam: da Hanoi, direzione Da Nang, conclude la missione a Ho Chi Minh.

Il Consorzio di Tutela della DOC Prosecco in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Vietnam (ICHAM) ha anche firmato il progetto “The Prosecco DOC Lifestyle”: un vero e proprio roadshow che ha attraversato il paese da nord a sud per promuovere la Denominazione a operatori del settore e consumatori vietnamiti. Forti del patrocinio dell’Ambasciata d’Italia ad Hanoi e del Consolato Generale d’Italia a Ho Chi Minh City, i vari appuntamenti sono stati ospitati il 15 maggio a Casa Italia ad Hanoi e il 17 maggio all’Hyatt Regency nella città di Da Nang con tre importanti momenti: Masterclass di presentazione generale della DOC Prosecco con degustazione di 8 vini, Walkaround Tasting che hanno favorito incontri e domande, e -a suggello delle varie attività- un party conviviale all’insegna dell’Italian lifestyle con musica dal vivo.

All’evento “Prosecco DOC Lifestyle” hanno partecipato Antonio Alessandro, Ambasciatore d’Italia in Vietnam (ad Hanoi), Enrico Padula, Console Generale d’Italia a Ho Chi Minh City (a Da Nang), Michele D’Ercole, Presidente di ICHAM e Tran Thanh Quyet, Direttore Esecutivo di ICHAM. La Masterclass, condotta dai sommelier To Viet (Hanoi) e Alex Thinh (Da Nang), ha raccolto l’adesione di numerosi altri sommelier, ma anche produttori, distributori e rappresentati del settore F&B.

“L’importanza di questa missione -sottolinea l’Ambasciatore Antonio Alessandro– consiste nel fatto che il Prosecco DOC è un prodotto molto popolare e distintivo dell’Italia che ha un ottimo posizionamento sul mercato e molto spazio per crescere ancora. Per questo la presenza del Consorzio accompagnato da otto produttori giunti in Vietnam per illustrare i propri prodotti ad Hanoi, Da Nang e Ho Chi Minh City, è stata un’occasione così speciale”. Inoltre, conclude Alessandro: “l’Ambasciata d’Italia in Vietnam sostiene tutti gli eventi che promuovono l’autentica cultura italiana e i prodotti italiani. In tal senso ben venga questo evento che ha visto ICHAM e il Consorzio Prosecco DOC collaborare”.

Non è mancato il Console Generale Enrico Padula a dare il suo benvenuto alla missione a Da Nang: “L’area centrale del Vietnam, e Da Nang in particolare, hanno un grande potenziale, essendo città a forte vocazione turistica e in rapido sviluppo. Anche la celebrazione della Giornata Nazionale Italiana ha riunito la comunità italiana a Da Nang a suon di bollicine, ma l’importanza dei prodotti italiani, in particolare del Prosecco DOC, ha giocato un ruolo fondamentale nella promozione delle imprese italiane in Vietnam”.

Infine è intervenuto Michele D’Ercole, Presidente di ICHAM a sottolineare il successo dell’evento: “Per la prima volta, il Consorzio di Tutela della DOC Prosecco ha visitato il Vietnam e siamo onorati di aver organizzato questi eventi come ICHAM”. L’export del Prosecco DOC in Vietnam è più che raddoppiato negli ultimi anni (+168% dal 2021 al 2022) e presenta ancora grandi potenzialità di crescita dato che il mercato vietnamita ha appena iniziato a conoscere il Prosecco DOC. Alla luce di tutto questo, il Presidente D’Ercole ha assicurato che “ICHAM continuerà a dare il suo supporto al Consorzio Prosecco DOC selezionando partner, location e i potenziali interlocutori potenzialmente interessati”.

Le aziende che hanno partecipato alle attività organizzate in Vietnam sono: Borga since 1940, Cantina Pizzolato, Giusti Wine, La Tordera, Le Contesse, Masottina, Villa degli Olmi, Villa Sandi.

Info: www.prosecco.wine/it

Redazione Centrale TdG