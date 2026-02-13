Turismo del Gusto
Ascom e Epat Torino portano Cioccolatò oltre la piazza

CioccolaTò, a Torino dal 13 al 17 febbraio

Cinque giorni di iniziative per cittadini e turisti con le guide turistiche GIA, i pasticceri e i gelatieri di Epat, e con l’Associazione Borgo Po

Commercio e cultura al centro del calendario delle iniziative organizzate da Ascom Confcommercio Torino e provincia ed Epat per CioccolaTò 2026. Cinque giorni di degustazioni, dimostrazioni e percorsi guidati per cittadini e turisti con appuntamenti ospitati nella Casa del Cioccolato, sui tram e diffusi in città. L’edizione 2026 si distingue per una novità importante: l’estensione del programma OFF all’area di Borgo Po, con il coinvolgimento diretto delle attività commerciali del quartiere.

«CioccolaTò è un appuntamento che racconta Torino attraverso una delle sue eccellenze più identitarie – sottolinea la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia Maria Luisa Coppa -. Con le iniziative che proponiamo in nei giorni di CioccolaTò, Ascom ha scelto di mettere insieme categorie differenti, costruendo un programma che unisce cioccolatieri, pasticceri, gelatieri, ristoratori, ma anche negozi e attività commerciali, insieme alle guide turistiche, che offrono percorsi guidati nella storia della città e del cioccolato. Un tema, questo, che lega torinesi e turisti, grandi e piccoli, tradizione e creatività. Il cioccolato diventa un filo conduttore capace di generare esperienze accessibili e di qualità, sia per i cittadini sia per i visitatori. L’enogastronomia è sempre più una motivazione di viaggio: lavorare su contenuti come questi significa rafforzare il patrimonio culturale del territorio e l’attrattività di Torino».

IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

CASA CIOCCOLATÒ – piazza Vittorio Veneto

 SABATO 14 FEBBRAIO

ore 11.00-12.00 – COCKTAIL, FOOD AND CHOCOLATE

  • Ristoranti e cocktail bar di Epat Ascom si avvicendano per un’idea originale di abbinamento del cioccolato nelle loro preparazioni.

ore 15.30-16.30 – PASTICCERI E CIOCCOLATIERI INSIEME

  • I pasticceri e i cioccolatieri di Epat Ascom propongono una degustazione della pasticceria e dei cioccolatini tipici piemontesi.

DOMENICA 15 FEBBRAIO

  • ore 15.30-16.30 – L’ARTE DELLA DECORAZIONE NELLA PASTICCERIA.DA BELLISSIMA IN POI

I pasticceri di Epat Ascom propongono una dimostrazione della decorazione delle uova di Pasqua con la storica tecnica torinese del maestro Guido Bellissima per creare straordinari paesaggi e motivi con la ‘ghiaccia reale’.

La decorazione delle uova di Pasqua con la ghiaccia reale è una tradizione torinese nata negli anni ‘40 e ‘50 grazie al maestro Guido Bellissima.

Con zucchero a velo e albume montato, Bellissima creava paesaggi tridimensionali su uova di cioccolato monumentali, tagliate a metà, rappresentando scorci di Torino. Oggi questa tecnica, portata avanti da professionisti come Mauro Morandin, Giovanni Scalenghe e altri talentuosi pasticceri, unisce artigianalità e storia, creando un patrimonio di bellezza unico nel suo genere.

Oggi la precisione del gesto tecnico del pasticcere trasforma lo zucchero in fiori, animali ed elementi vegetali a tema pasquale, oltre che in vedute paesaggistiche e urbane.

Una decorazione che non è solo estetica: è una finestra sulla storia, sull’arte dolciaria locale e su una tradizione che ancora oggi conquista e incanta.

LUNEDÌ 16 FEBBRAIO

  • ore 15.00-16.00 – GELATO AL CIOCCOLATO DOLCE E UN PO’ SALATO

I gelatieri di Epat Ascom propongono una degustazione di gelati realizzati con diverse tipologie di cioccolati abbinati a biscotti salati

BORGO PO PER CIOCCOLATÒ

Sabato 14 febbraio – Via Monferrato

Nel calendario OFF di CioccolaTò 2025, promosso da Ascom Confcommercio Torino e provincia, trova spazio anche il quartiere Borgo Po, grazie alla collaborazione con l’Associazione Borgo Po, che rappresenta le attività commerciali dell’area.

Un’iniziativa che arricchisce l’offerta culturale e commerciale della manifestazione, proiettandola oltre il Po, in un percorso che collega idealmente piazza Vittorio Veneto con la Gran Madre e via Monferrato, cuore pedonale del quartiere e polo vitale del commercio di prossimità.

 

Sabato 14 febbraio, Borgo Po diventa teatro di una giornata speciale, tra sport, profumi, moda e sapori.

Si parte alle ore 10:00 con la Chocorun, una corsa a tema organizzata da Kahru, negozio specializzato in running e abbigliamento sportivo. Dopo una colazione energetica offerta alla pasticceria Chicchisani, i partecipanti affronteranno un percorso che attraversa piazza Vittorio e il quartiere Borgo Po, con arrivo alla cioccolateria di Alessandro Spegis, dove li attende una deliziosa tazza di cioccolata calda.

Ritrovo davanti a Kahru – Via Monferrato 15. Percorso: circuito di 5 km e di 8 km, via Monferrato, corso Casale, parco Michelotti, Murazzi, Parco del Valentino, piazza Vittorio Veneto, piazza Gran Madre, via Monferrato.

La partecipazione prevede un contributo di 10 euro, comprensivo di colazione e gadget. Iscrizione fino a esaurimento posti on line: iscrizione Chocorunhttps://shorturl.at/lU9e8

A cura dell’Associazione Borgo Po, in collaborazione con Ascom Epat

La storia del quartiere è poi protagonista di “Borgo Po: un fiume di cioccolato tra botteghe curiosità golose”, il tour guidato delle guide turistiche dell’associazione GIA Ascom. Una passeggiata nel quartiere della Gran Madre, tra l’elegante Lungo Po e la vivace via Monferrato, dove storia e contemporaneità si intrecciano armoniosamente. Un’area che, fin dalla fine del XIX secolo, è stata animata da un intenso fermento di creatività e innovazione, e che ancora oggi conserva questo spirito grazie alla presenza di attività storiche accanto a nuovi atelier del gusto e dell’artigianalità.

  • Ritrovo alle 10:30 e alle 15:00 in piazza Vittorio di fronte allo spazio di Turismo Torino.
  • Durata del tour: 2 ore – massimo 20 persone per gruppo
  • Eventi gratuiti previa iscrizione sul sito turismotorino.org

A cura di guide turistiche GIA Ascom

Per tutta la giornata, dalle 10:00 alle 19:00, Maitre Parfumeur, profumeria artistica del borgo, proporrà un affascinante percorso olfattivo ispirato al cacao, arricchito da degustazioni di praline artigianali.

  • Maitre Parfumeur – Via Monferrato angolo piazza Gran Madre

A cura dell’Associazione Borgo Po, in collaborazione con Ascom Epat

Nel pomeriggio, dalle 16:00 alle 17:00 i bambini sono invitati alla merenda offerta da ‘Sottobosco, libri e giochi per crescere’, con pane e crema di cioccolato. Un momento di allegria e sapori d’infanzia tra letture e svaghi dedicati ai più piccoli.

Sottobosco, libri e giochi per crescere – via Monferrato 18/e

A cura dell’Associazione Borgo Po, in collaborazione con Ascom Epat

Infine, dalle ore 18:00, l’atelier di Daniela Sellone ospiterà “Cioccolato di moda”: un evento in cui tessuti, capsule collection e allestimenti si ispirano alle tonalità del cioccolato, con un brindisi a base di Vermouth Trinchieri in abbinamento alle creazioni del maître chocolatier Spegis.

Daniela Sellone – Via Monferrato 15

A cura dell’Associazione Borgo Po, in collaborazione con Ascom Epat

***

MERENDE SUL TRAM : UN VIAGGIO GOLOSO NEL CUORE DELLA CITTÀ

  • venerdì 13 febbraio – ore 12:00
  • lunedì 16 febbraio – ore 15:00 e ore 17:00
  • martedì 17  febbraio – ore 15:00 e ore 17:00

Partenza Piazza Castello

A bordo del tram storico, un tour guidato dalle guide turistiche GIA attraverso le vie di Torino, immergendosi nella storia e nella cultura della città. Durante il viaggio, i maestri pasticceri di Ascom Epat servono le loro specialità a base di cioccolato e cacao.

  • 22 posti disponibili per ogni corsa
  • Costo 10 euro + 5 diritto di prenotazione
  • Prenotazioni sul sito  www.cioccola.to.it.

A cura di Ascom Epat e con le guide di GIA Piemonte

TORINO GOLOSA: IL GRAND TOUR DEL CIOCCOLATO TRA STORIA, PASSIONE E PECCATI DI GOLA 

  • Sabato 14 febbraio ore 14.30
  • Domenica 15 febbraio ore 14.30
  • Partenza piazza Vittorio Veneto – durata del tour 2 ore

Un viaggio nel cuore della città che ha fatto del cioccolato un’arte e una leggenda. Accompagnati dalle guide professioniste GIA Ascom, alla scoperta dei luoghi iconici dove Torino ha scritto la sua dolce storia: dalle botteghe dei maestri del cioccolato agli aristocratici caffè che hanno inventato capolavori come il Bicerin.

Il percorso si snoda tra aneddoti, curiosità e degustazioni nei bar storici, da Piazza Vittorio Veneto, lungo via Po, via Roma, piazza San Carlo, via Barbaroux…

Tour gratuito con degustazioni facoltative a pagamento

Prenotazioni sul sito www.cioccola.to.it.

A cura di Ascom Epat e con le guide di GIA Piemonte

Redazione Centrale TdG

