Anteprima Vinitaly, per il terzo anno di fila Albenga torna ad ospitare “Le Prime di Vite in Riviera”

Per il terzo anno di fila le nuove annate dei vini Doc e Igt delle cantine della rete vengono presentate nella cittadina ingauna, capoluogo di un comprensorio vocato all’agroalimentare. In vetrina la produzione di 23 aziende. Un appuntamento dedicato a tutti i wine lower e ai professionisti dell’Horeca. Tra le iniziative collaterali anche una Masterclass (riservata agli addetti ai lavori) e una visita guidata al centro storico.



Con venti giorni di anticipo rispetto a Vinitaly, per il terzo anno di fila Albenga torna ad ospitare “Le Prime di Vite in Riviera”, evento incentrato sulla presentazione in anteprima e sulla degustazione delle nuove annate dei vini Doc e Igt delle aziende dell’omonima rete, aventi sede nelle province di Savona e Imperia. L’appuntamento è per domenica 22 e lunedì 23 marzo, all’interno della ex Chiesa di San Lorenzo, sita in piazza Rossi, caratteristica location del centro storico della cittadina ingauna.

Questi gli orari di accesso ai banchi di degustazione delle singole aziende: domenica 22 dalle ore 11 alle 19.30, lunedì 23 dalle ore 10 alle 18.30. Come nelle precedenti edizioni, il biglietto d’ingresso (che comprende libera degustazione, calice, tasca portacalice, piattino di stuzzichini a km0 e assaggi di altri prodotti tipici, visita al Museo Sommariva) ha il costo il 20 euro, con riduzione a 15 euro per i sommelier e ingresso gratuito per gli operatori Horeca, previa registrazione sul sito www.viteinriviera.it.

Il programma sarà arricchito da una Masterclass, ad invito e su prenotazione, dal titolo “Dalla costa all’entroterra: con Vite in Riviera alla scoperta delle nuove annate Doc e Igt” (domenica 22, ore 10, Palazzo Vecchio, piazza San Michele, sopra Ufficio Iat), a cura da Jacopo Fanciulli, brand ambassador di Vite in Riviera, e da una visita guidata gratuita al centro storico (domenica 22, ore 16, ritrovo presso Ufficio Iat, info e prenotazioni al 335.5366406 e turismo@comune.albenga.sv.it). In cantiere anche altre iniziative che prevedono il coinvolgimento dei locali, delle attività commerciali e delle strutture ricettive albenganesi.

L’evento è realizzato con il supporto del Comune di Albenga, con il patrocinio di Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Associazione Nazionale Città del Vino (di cui fa parte Albenga) ed Enoteca Regionale della Liguria, il sostegno di Banca d’Alba e con la collaborazione di Fisar e 86 ò tanta sei.

“Come rete apriamo con piacere ad Albenga, località strategica per la nostra economia, il programma del nostro 10° anno di attività nella promozione dei grandi vini Doc e Igt e dei prodotti tipici del Ponente – afferma Massimo Enrico, presidente della rete di imprese Vite in Riviera -. La nuova annata si preannuncia decisamente interessante e peraltro quello ingauno è un comprensorio in cui hanno sede diverse delle nostre realtà. Il format dell’evento resta quello collaudato nelle ultime edizioni. Oltre alla conferma di tutte le aziende associate, ci tengo a ufficializzare l’ingresso nelle nostre fila, con l’inizio del 2026, di tre nuove imprese: Fontanacota di Pornassio, Distilleria Salsano di Albenga e La Rocca di Perti di Finale Ligure. Ovviamente siamo già al lavoro in vista del 58° Vinitaly, dal 12 al 15 aprile a Veronafiere, dove rappresenteremo in maniera significativa il Ponente Ligure, confermando un ampio spazio presso il padiglione 10. Oltre alla degustazione di tutte le nostre etichette, ai tanti addetti ai lavori presenti in quei giorni alla più importante rassegna italiana del settore proporremo anche tre Masterclass, una delle quali, dopo il grande successo del 2025, si terrà nuovamente nella prestigiosa Sala Iris”.

Una decisione, quella di mantenere l’evento “Le Prime” ad Albenga, accolta con soddisfazione dall’amministrazione comunale. “Albenga, Città del Vino, con il ritorno delle Prime di Vite in Riviera, conferma il suo ruolo di protagonista nell’enogastronomia ligure. Questo evento – sottolineano il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e l’assessore al turismo e commercio Camilla Vio – rappresenta molto più della semplice presentazione delle nuove annate dei nostri vini Doc e Igt: è un’occasione per mettere in luce la ricchezza del territorio, la sua storia e le eccellenze che ci rendono unici. Le Prime uniscono tradizione e innovazione, offrendo sapori autentici e momenti di approfondimento che attirano appassionati e professionisti del settore. Siamo orgogliosi di ospitare anche quest’anno un’iniziativa che valorizza le produzioni locali e il patrimonio culturale del Ponente Ligure. Invitiamo tutti a partecipare a questa rassegna, per vivere un’esperienza immersiva tra vino, cibo e cultura, e per rafforzare insieme il riconoscimento di Albenga come destinazione enogastronomica di eccellenza a livello regionale e nazionale”.

Le 23 aziende di Vite in Riviera: aMaccia (Ranzo, Im); Anfossi (Albenga, Sv); Biovio (Albenga, Sv); Bruna (Ranzo, Im); Cantine Calleri (Albenga, Sv); Cascina Feipu dei Massaretti (Albenga, Sv); Cascina Nirasca (Pieve di Teco, Im); Dell’Erba (Albenga, Sv); Distilleria Salsano (Albenga, Sv); Enrico Dario (Albenga, Sv); Fontanacota (Pornassio, Im); Foresti Marco (Camporosso, Im); Il Baggio Pellegrino (Cosio d’Arroscia, Im); Innocenzo Turco (Quiliano, Sv); La Rocca di Perti Mare (Finale Ligure, Sv), La Vecchia Cantina (Albenga, Sv); Ramoino (Chiusavecchia, Im); RoccaVinealis (Roccavignale, Sv); Sommariva (Albenga, Sv), Tenuta Maffone (Pieve di Teco, Im); Torre Pernice (Albenga, Sv); Viticoltori Ingauni (Ortovero, Sv); Viarzo (Quiliano, Sv).

Redazione Centrale TdG